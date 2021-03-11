Сцена / Выставки

Французская художница презентует свой новый проект в Пскове

В понедельник, 8 ноября, художница из Франции Анн-Софи Эмар презентует свой проект «Корень» в театральной галерее «ЦЕХ». На открытие выставки приглашаются все желающие, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре драмы имени А.С. Пушкина.

«Трансформирующаяся цифровая инсталляция Анн-Софи Эмар, исследующая тему памяти и ее связь с новым опытом, обогащается от контакта с окружающим пространством. Каждая новая выставка дополняет существующую визуальную материю новыми изображениями. Следующим городом, который войдет в память инсталляции «Корень», станет Псков», - отметили в театре.

«Корень» – это «мобильная библиотека памяти, парусник, состоящий из изображений, видеобарельеф из открытых книг».

«В открытых книгах – название проекта и история его развития. В результате создается иллюзия чего-то неразделимого, единого до такой степени, что кажется будто скульптура подсвечивается изнутри, - пояснили в учреждении культуры. - Видеоскульптура была создана в 2016 году в Гонконге и на шотландском острове Папа-Уэстрей в рамках резиденции Papay Gyro Nights. С 2017 года является трасформирующейся инсталляцией. В каждом городе и на каждой новой выставке в нее добавляются новые изображения – в том числе российских городов, которые посетят художница и куратор Габриэль Сушер благодаря проекту Французского института – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Псков, Уфа».

«“Корень” является моей ключевой работой на тему памяти: что мы несем с собой из своего прошлого, как эта память будет реагировать на контакты с новыми территориями, которые мы будем посещать, где будем жить? Как художник, я размышляю над этими вопросами на основе поэтической и многослойной материи, какой является изображение. Я создаю единую ткань из своего наследия и того, что я для себя открываю», – рассказала Анн-Софи Эмар.

Французская художница закончила Школу искусств Клермон-Феррана в 1997 году. В 2003 году она прошла арт-резиденцию Les inclassables в Монреале, в рамках которой начала работать с фотографией. Персональные выставки художницы проходили в Музее Роже-Кийо Клермон-Феррана, в галерее Клер Гасто в Клермон-Ферране и галерее Одиль Уизман в Париже. Художница регулярно выставляется за рубежом – в Шотландии, Гонг-Конге, Тегеране. Сегодня многие ее работы представлены в Региональном фонде современного искусства (FRAC) Оверни.

В 2012 году ее фотографии были отобраны Дэвидом Линчем в его издание «Paris Photo глазами Дэвида Линча».

Тема памяти проходит красной линией через все творчество художницы.

Презентация проекта «Корень» пройдет в театральной галерее «ЦЕХ» (ул. Пушкина, 13А) в понедельник, 8 ноября, в 18.00.

Выставка продлится с 8 по 21 ноября. Галерея «ЦЕХ» работает ежедневно с 16 до 19 часов. Вход для посетителей свободный.