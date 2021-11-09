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Выставка андеграундной художницы откроется в псковской галерее «ЦЕХ»

Выставка Ирины Васильевой «Приметы осени» откроется в галерее «ЦЕХ» при Псковском театре драмы 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Ирина Васильева – один из самых востребованных андеграундных петербургских художников своего поколения, - отметили в пресс-службе. - Живописец, график, создатель объектов, авторских книг и мультипликации. В живописи наследует традициям художников "арефьевского круга" - золотого фонда ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Работы Ирины Васильевой узнаваемы и своеобразны: ее отношение к объекту одновременно иронично и лирично, а пластическая манера строится на сочетании наивности и примитивизма с интеллектуальностью, техническим мастерством и утонченностью».

У выставки «Приметы осени» в галерее «ЦЕХ» есть название-двойник – «Предметы осени». Оно подчеркивает тематические и стилистические особенности взаимоотношений художника с предметом изображения, на которые обращают внимание многие зрители, не исключая и зрителей-искусствоведов. «В работах Ирины Васильевой повседневные предметы не просто красивы и иногда забавны, но грандиозны и величественны, и оттого неожиданно приобретают символическое вневременное измерение, - заметили в театре.

Искусствовед Николай Благодатов называет пространство живописи Ирины Васильевой «бессобытийной средой, у которой своя глубокая внутренняя жизнь». А научный сотрудник Русского музея Екатерина Климова характеризует линогравюры художника, изображающие обыденные предметы, как «гротесковые, пугающе-завораживающие своей формальной и смысловой монументальностью».

Открытие выставки «Приметы осени» состоится 25 ноября в 18:00. Выставка будет открыта для посещения в галерее «ЦЕХ» до 12 декабря (ежедневно с 16:00 до 19:00). Вход свободный.

Ирина Васильева родилась в 1970 году в Ленинграде. Окончила знаменитую художественную школу имени Б. В. Иогансона при Академии художеств имени И. Е. Репина. Училась в Свободной Академии в мастерской кино- и видеорежиссуры Бориса Юханова. Участник группы «Митьки» с 1987 года, «Общества любителей живописи и рисования» с 2005 года, «Васильки» с 2010 года. Работы Ирины Васильевой хранятся в государственном музее «Царскосельская коллекция», в Музее нонконформистского искусства, Музее современного искусства «Эрарта», а также во множестве частных коллекций. В настоящее время Ирина Васильева живет и работает в Кронштадте.