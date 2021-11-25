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Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол

Истории новогодних игрушек можно узнать в Псковском театре кукол. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

У каждой из игрушек своя история. Глядя на них, кто-то вспомнит свое детство, тихие вечера, когда наряжали всей семьей елку и папа поднимал на руки, чтобы поставить на макушку яркую звезду.

«Время, когда под елкой утром находили заветный подарок и по дому разносился запах мандаринов. Но, у нас есть такие новогодние игрушки, которые просто пропитаны историей, они видели много поколений, и благодаря Марии Воробьевой, заведующей художественно-постановочного цеха нашего театра, игрушки сохранились и теперь вы сможете увидеть, как украшали свои дома наши мамы и папы, дедушки и бабушки», - сказали организаторы выставки.

Увидеть выставку новогодних игрушек можно перед спектаклем «Семь сказочных ключей», который театр подготовил к праздничным дням. Это музыкальный спектакль, объединивший в себе лучшие сказки всемирной литературной сокровищницы - «Кот в сапогах», «Старик Хоттабыч», «Доктор Айболит» и другие. В каждой из этих сказок героям спектакля предстоит обнаружить по волшебному ключу, рассказали в ТКД.

Все даты и время на этот спектакль вы можете увидеть онлайн по ссылке. Здесь или в кассе театра можно приобрести билеты.