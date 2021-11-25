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Выставка уникальных графических работ откроется в Пскове

Выставка уникальных графических работ «Оккервиль. Шарф» откроется в псковской галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Первой выставкой нового года станет проект петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик «Оккервиль. Шарф». Основу экспозиции составят книги художника – уникальные графические объекты, сочетающие авторские тексты и печатную графику. Все они изготовлены художниками вручную крошечным тиражом (а иногда и в единственном экземпляре) в созданном ими собственном издательстве печатной графики «Wrong book», отметили в театре.

Посетители выставки смогут увидеть книги-свитки и арт-объекты из дерева, совершить воображаемую прогулку по набережным петербургских рек, последовать за художниками в другие города и страны.

Григорий Кацнельсон – живописец, график, художник книги, поэт. Родился в 1974 году в Ленинграде. Окончил художественно-графический факультет РГПУ имени А. И. Герцена. Член Союза художников России, товарищества «Свободная культура» на Пушкинской-10, творческого союза художников IFA.

Работы Григория Кацнельсона хранятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев и библиотек, том числе в библиотеке Эрмитажа, Русского музея (СПб), в Британской библиотеке (Лондон), Саксонской библиотеке (Дрезден), Музее Гетти (Лос-Анджелес), библиотеке Принстонского университета (Нью-Джерси) и многих других.

Екатерина Ефимик – живописец, график, иллюстратор. Родилась в Перми в 1983 году. Окончила художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. С 2015 года - художник артели «Wrong book». Сотрудничает с детским литературно-художественным журналом «Kipinä» как иллюстратор.

Работы Кати Ефимик находятся в частных собраниях России и Европы.

Открытие выставки состоится 13 января в 18:00 в галерее «Цех» (улица Пушкина, 13А). Выставка будет работать до 13 февраля ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.