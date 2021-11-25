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Выставка «Неправильной книги» открылась в Пскове

Выставка «Неправильной книги» открылась в Псковской галерее «Цех», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основой выставки стал проект петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик «Оккервиль. Шарф». В экспозицию вошли книги художника – уникальные графические объекты, сочетающие авторские тексты и печатную графику. Все они изготовлены художниками вручную малым тиражом (а иногда и в единственном экземпляре) в созданном ими собственном издательстве печатной графики «Wrong book».

«Оккервиль - это река в Петербурге, где я родился и вырос. Выставка посвящена берегам реки, ее фантастическим постройкам, ее ауре. Кроме того, несколько работ Изображают набережную Невы, набережную Обводного канала и четыре трубы. В Петербурге есть такой памятник архитектуры - «Четыре трубы» (бывшая ТЭЦ №1). Я смотрю из окна мастерской на этот пейзаж и рисую», - рассказал художник Григорий Кацнельсон.

Также частью экспозиции стали уникальные книги ручной работы, которые Григорий Канцельсон и его супруга Катя Ефимик производят в издательстве «Вронг буг» («Неправильная книга»). Эта артель образовалась благодаря творческому союзу двух художников.

«Это уникальная или малотиражное издание, которое делается с помощью печатной графики - гравюра, потрет... Сегодня на выставке представлены все жанры, в которых мы работаем - живопись, графика и деревянные объекты. Выставка внежанровая, она вне стилей и правил. Это эксперимент», - добавил Григорий Канцельсон.

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Отдельно художник поблагодарил организатора выставки, заместителя директора по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марину Николаеву. По словам Григория Концельсона, с Мариной Николаевой они познакомились на пленэре, когда художники писали различные виды Пскова на протяжении недели. Одну из работ, изображающую псковские виды, посетители выставки также могут увидеть в галерее «Цех».

Напомним, выставка будет работать до 13 февраля ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.