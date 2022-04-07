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Сцена / Выставки

«Телесную карту» презентовала в Пскове петербургская художница

07.04.2022 19:11|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставочного проекта петербургской художницы Алисы Волковой состоялось в галерее «Цех» в Пскове 7 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, экспозицию составили натурные наброски, сделанные на географических картах.

Идея проекта зародилась в 2020 году, во время локдауна, ограничивающего возможности передвижения и личного общения. 

«Сначала мы просто собирались с другими художниками во время карантина раз в неделю и устраивали скетч-клабы. Пришла идея рисовать на картах, как способ удовлетворения потребности контакта с миром в условиях закрытых границ», - поделилась художница.

Она пригласила зрителей к «интерактивному контакту» со своей выставкой и предложила мысленно «побывать в собственном теле», найти травматичные воспоминания, «зажимы в каких-то частях тела» и перенести их на наброски. 

«У каждого в голове есть представление о собственном теле, такая карта, на которой сохраняется память о событиях и связанных с ним эмоциях. Прорабатывая эти события и эмоции, мы можем исцеляться, преодолевать напряжение. Рисуя эти картины, я исцеляюсь сама», – объяснила Алиса Волкова. 
 

Художница приехала в Псков с выставкой в третий раз. В 2014 году она презентовала инсталляцию «Женщина, огонь и другие опасные вещи», в 2019 году – выставку «Люди среди домов».

Алиса Волкова – современная художница. Родилась в 1984 году в Новосибирске, живет и работает в Санкт-Петербурге. В 2013 году окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (кафедра художественной керамики и стекла). Член Союза Художников России с 2016 года. 

Выставку можно будет посетить до 8 мая. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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