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Подлинные фотографии военных лет могут увидеть псковичи в Детском парке

Фотовыставка «Шаги Великой Победы» открылась в Детском парке Пскова 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Содержанием выставки стали подлинные фотографии, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Фотосюжеты наглядно повествуют, какой ценой досталась Победа нашему народу и важность этого исторического события», – отметили организаторы.

На выставке можно увидеть снимки воинов, тружеников тыла, детей войны, кадры из фильмов, военные сюжеты, фотографии парада Победы на Красной Площади, праздничного салюта, водружение Знамени Победы над рейхстагом, шествие «Бессмертного полка» и другие.

«Выставочный проект "Шаги Великой Победы" – это священная память о стойкости тех, кто подарил нам Победу, чей подвиг вписан в героические страницы истории России», – добавили в пресс-службе.