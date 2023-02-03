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Выставка «Земля Псковская» откроется в Пскове

Открытие выставки художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Репина по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске «Земля Псковская» состоится 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

12:00 – выставка откроется в Псковском музее – заповеднике (Паганкины палаты)

16:00 – выставка откроется в выставочном зале регионального отделения Союза художников России

Этот проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств (ректор С. И. Михайловский) и частной фирмы скульптора и предпринимателя А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». Обе выставки связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, или художников, окончивших Академию в разные годы.

На выставке «Земля Псковская» будут представлены яркие примеры современной скульптуры, живописи и графики. Редкая возможность у зрителей увидеть произведения известного мастера, создавшего монументальные работы для многих городов России, в том числе и для Псковской области - заслуженного художника РФ В. Э. Горевого (1944-2019). Это портреты Михаила Ломоносова и Петра Первого. Ученик В. Э. Горевого - А. М. Мартьянов представляет эскиз будущего памятника псковскому князю Довмонту (Тимофею) и работу, воплощающую образ апостола Андрея Первозванного.

В живописной части экспозиции основное место занимают пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби.