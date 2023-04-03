Сцена / Выставки

Выставка работ в разных техниках «Деревянные берега» открылась в Пскове

Выставка работ известного псковского художника Владимира Бердышева под названием «Деревянные берега» работает в галерее псковского театра драмы «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Как рассказали в театре, Владимир Бердышев был человеком ярко и разносторонне одаренным. Он и живописец, и график, и скульптор, и театральный художник. В Пскове он прожил 29 лет, работал в детской художественной школе, а затем в Псковском государственном университете, где основал кафедру дизайна. Широким диапазоном мастерства и интересов творца обусловлена насыщенная многожанровая экспозиция – в галерее «Цех» представлены произведения художника в разных техниках (живопись, графика, батик, смешанная техника, иначе говоря, эксперимент), картины разных лет. Многообразие тем, сюжетов, цветов, жанров, соединяясь в одном выставочном пространстве, позволяют зрителю составить представление о личности, творчестве, образе мыслей Владимира Бердышева, отметили в театре.

Почтить память друга, коллеги, близкого человека пришла семья, псковские художники Эдуард Шарипов, Сергей Михайлов, Сергей Каримов, Дмитрий Яблочкин, Илья Семин, председатель регионального отделения Творческого союза художников России Николай Москалев, искусствовед Ольга Кошелькова.

Экспозиция составлена куратором галереи «Цех» Мариной Николаевой при участии вдовы живописца Вероники Кучеровской, подчеркнувшей значимость этого события: «Прошло шесть лет с момента его смерти, и все наследие художника хранится в мастерской. Хочется, чтобы работы чаще выставлялись, чтобы их видели зрители».

Алексей Пазгалев, заведующий отделением «Дизайн» Петербургского художественного училища имени Рериха, выступил на открытии: «Я считаю, что Владимир Бердышев – настоящий русский художник с большой буквы. И его работы – наше национальное достояние, которое нужно беречь и продвигать».

Выставка работ Владимира Бердышева «Деревянные берега» продлится до 21 мая. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00

Владимир Бердышев (1958-2017) родился в городе Кургане. Осознание своего призвания пришло к художнику еще в годы учебы в художественной школе №1. Окончил Уральское училище прикладных искусств в Нижнем Тагиле. В 1982 году поступил в Ивановский текстильный институт. Во время учебы стал лауреатом Всероссийской выставки «Текстильная и легкая промышленность» за гобелен «Истоки». В 1984 году перевелся в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (сегодня - СПГХПА имени А. Л. Штиглица). В 1988 году успешно защитил дипломную работу - гобелен «Посвящение Н. Рубцову», ставший затем одним из экспонатов всесоюзной выставки «Молодость России» в Москве.

Впервые посетил Псков, еще будучи ленинградским студентом, а в 1988 приехал сюда по распределению. Работал в художественном фонде Союза художников, в детской художественной школе, а с 1999 года - в Псковском государственном университете. В 2009 году в университете открылась кафедра дизайна, основателем которой с полным правом можно назвать Владимира Бердышева.

Член Союза художников России с 1993 года, член правления псковского регионального отделения СХ. Один из учредителей Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт», председатель этого общественного движения с 2005 по 2007 год.

Работал в самых разнообразных техниках: живопись, графика, монументальное искусство, иконопись, гобелен, батик, резьба по дереву, керамика, книжная иллюстрация.