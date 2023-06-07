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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день посетили более 190 тысяч человек

Почти 200 тысяч человек побывали на Международной выставке-форуме «Россия» в первый день ее работы.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тыс. человек», - говорится в публикации на официальном сайте мероприятия.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов, пишет ТАСС.