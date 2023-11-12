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Ансамбль «Сказ» примет участие в концертной программе Дня Псковской области на выставке «Россия»

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области Константина Абабкова выступит в зоне культурных проектов в 75 павильоне выставки «Россия» на ВДНХ 20 декабря (День Псковской области) в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

4 ноября, в день открытия выставки «Россия», Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной часовой игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России. За 46 лет своего существования ансамбль «Сказ» дал более 4000 концертов и гастролей.

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«Все номера ансамбля отличаются самобытностью, оригинальностью и эксклюзивностью постановок и аранжировок. Он объединяет музыкантов, танцоров и певцов», - говорится в сообщении.

В репертуаре ансамбля обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, авторская музыка и песни, оригинальные танцевальные постановки, классические произведения и оригинальная инструментальная музыка.