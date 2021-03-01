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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского?

01.03.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Давно замечено: чем ближе выборы, тем активнее люди, заседающие на Охотном ряду, дом 1. Накануне избирательной кампании просыпаются даже самые ленивые депутаты Госдумы. Забыв про свой любимый «бешеный принтер», печатающий репрессивные законы, народные избранники внезапно выходят из анабиоза и начинают выдавать разнообразный «креатив», призванный привлечь внимание избирателей. И тут стоит признать, что по части этого самого «креатива» у нас до сих пор нет равных старожилу политической сцены – Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Вот уже три десятилетия он вне конкуренции и ловит хайп с завидным постоянством. Несмотря на почтенный возраст (этой весной лидеру ЛДПР исполнится 75), Жириновский продолжает радовать масс-медиа неожиданными инициативами и информационными поводами.

Владимир Жириновский в Госдуме, июль 2020 года

Ремарка номер один. Сейчас последует несколько абзацев, иллюстрирующих ответ на вопрос, почему Жириновский до сих пор успешно заседает в Госдуме, а, допустим, Явлинский – нет. В качестве примера возьмем хотя бы прошедшую зиму. На исходе января, реагируя на протестную волну сторонников Навального, Владимир Вольфович предложил открыть в России публичные дома для молодежи, чтобы «слить протест». Цитата: «Большинство протестующих - неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат». Понятно, что большинство восприняло высказывание как забавный конфуз, но СМИ с удовольствием Жириновского цитировали.

И пошло-поехало, как из «горла изобилия». В начале февраля лидер ЛДПР вновь предложил изменить действующее законодательство о самообороне и разрешить гражданам ношение оружия. «В странах, в которых можно носить и применять огнестрельное оружие, количество нападений на граждан сокращается на треть. У нас такого пока нет. Получается, криминал вооружен, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия»,– написал Жириновский в Twitter, пойдя по стопам бывшего президента Трампа. Надо ли говорить, что этим предложением Владимир Вольфович «вербанул» массу сторонников, которые выступают за легализацию свободного ношения огнестрельного оружия.

Потом Жириновский раскритиковал журналиста-натуралиста Баженова за то, что тот поцеловал в нос крысу из унитаза, и озаботился судьбой нашумевшей скульптуры Аленка из Нововоронежа, которую купил у города неизвестный предприниматель. Владимир Вольфович предложил владельцу не прятать Аленку, а поставить ее во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с бронзовым памятником самому Жириновскому, который вот уже несколько лет стоит там одиноко. «Аленка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже ее все отвергли. Я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично. Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви». Тут многие могут подумать, что Владимир Вольфович уже впал в маразм и путает себя живого со своим бронзовым двойником, то есть несет полный бред, однако, согласитесь, от этого высказывания веет какой-то «человечинкой», и Жириновский предстает перед публикой одновременно смешным, трогательным и сентиментальным старичком, которому не хватает любви. Что не может не вызвать некоторого сочувствия.

Владимир Жириновский открыл фирменный поезд «Украина-Магадан», 2014

Но Жириновскому, как мы знаем, прекрасно знакома и риторика ненависти (так называемая hate speech), и вот он выдает реплику, в которой предлагает отлавливать и убивать бродячих собак, что вряд ли обрадовало зоозащитников и прочих любителей животных, но, опять же, привлекло внимание тех, кто страдает кинофобией. «Ну, сколько будем это терпеть? – написал Жириновский в своем телеграм-канале после того, как в одном из московских парков собаки загрызли пятнистого оленя. - По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных, – это дело рук "собачьей мафии". Когда положим этому конец? Когда разгромим "собачью мафию!?"».

Бродячими собаками Жириновский, понятно, не ограничился, а направил «язык вражды» против людей с лишним весом, и, в частности, против толстых чиновников. Новость, обошедшая все информагентства, так и звучала: «Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников». И далее: государство, мол, вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их «лечение и диету». (Откуда он это взял? – АВТ.) Цитирую: «Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов». Для чиновников – норма Жириновского чуть выше: сто килограммов. «Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?».

Повторюсь, все информагентства страны на полном серьезе цитировали эту дикость, возможную, как кажется, только в такой патриархальной стране, как Россия. Вот активисток «новой этики» и фэт-феминисток на Жириновского нет. Потому что уверен: в любой другой европейской стране лидера ЛДПР тут же бы заклеймили за то, что он занимается лукизмом и фэтшеймингом, то есть предлагает дискриминировать людей на основе внешних данных. Поясняю для непосвященных: термин «фэтшейминг» происходит от английских слов fat — «жир» или «толстый» и to shame — «стыдить»). Так на Западе, согласно Википедии, называют действия или высказывания, которые унижают, высмеивают или оскорбляют человека или группу людей за полноту; фэтшейминг – это практика социальной стигматизации и дискриминации человека или группы людей с избыточным весом или ожирением; культура осуждения «лишнего веса», где границы «нормального веса» определяются субъективно. Основывается на идее, что полнота — это вредно для здоровья, непривлекательно, стыдно и является результатом «распущенности». Вот все ровно по Жириновскому.

Если бы где-нибудь в благословенной Англии Жириновский позволил себе подобное высказывание, то сейчас в лучшем случае извинялся бы, а, скорей всего, просто вылетел бы из большой политики с волчьим билетом и на выборах не получил бы ни одного голоса. А что у нас? Ничего. Будто так и надо. Более того… Ремарка номер два. На прошлой неделе Псковская Лента Новостей устроила по мотивам высказывания Жириновского опрос читателей, и каковы же результаты?

На вопрос «Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников до 80 и 100 кг» - почти 10% согласились с мнением, что это «отличная идея, ведь люди с избыточным весом часто болеют, чаще обращаются за медицинской помощью», а значит, «государство тратит на них больше денег».

Примерно 25% ответивших категорически против, потому что ограничения по весу – это «дискриминация», а «вес и эффективность работы никак не связаны». Слава Богу, не все наши читатели потеряли разум.

Однако 56,37%, больше половины (!) респондентов поддержали Жириновского: де, «чиновников пора ограничить в весе», и ничто их не смутило. То есть, при всей вроде бы как дикости (это первый признак варварского общества – оценивать людей, прежде всего, по внешности) «хейт-спич» Жириновского попал точно в цель: политик возбудил неприязнь к социальной группе «чиновники», причем сделал это самым простым и наглядным способом – обратившись к их весу. А что, чиновники не люди? О том, что прочие граждане не должны весить больше восьмидесяти, молчу. Это вообще за гранью Добра и Зла. Я, например, со своими восьмидесятью двумя килограммами, уже в «Россию Жириновского» не попадаю, а попадаю в некую «выбраковку». Извините, что это, как не «нацизм»?

И, опять же, повторюсь, - ничего. Никакого особого возмущения в стране. Фэт-феминистки почему-то молчат. Россия – це не Англия. Население не только терпимо относится к подобным заявлениям, но и готово, судя по опросу, их поддержать. Во всяком случае, Жириновский в связи со своими явно дискриминационными заявлениями не воспринимается как какой-то «человеконенавистник», «твой папа - фашист» и так далее, сам тезис «чиновников пора ограничить в весе», как видим, не вызывает никакого отторжения. Наоборот. Люди считают, что «надо ограничить». А Жириновский тем временем на своем «хейте» набирает очки.

Мне возразят, что такова у нас в России политическая культура, информационное поле давно сформировано, и Жириновский в нем – важный шут, которому, в принципе, можно всё. Да и вообще, не стоит к предвыборной риторике Жириновского относиться всерьез. Он опытный популист, и знает, что делает, и что говорит. На самом деле – всё четко продумано: что можно говорить, а что нельзя. Или вы хотите, как в Европе, судить за слова?

Так в том-то и дело, что как раз за слова у нас судят. Как говорится, сплошь и рядом. За посты и репосты. Вспомним хотя бы недавний кейс оппозиционера Навального с его якобы «оскорблением ветерана». Штука в том, что очень уж избирательная наша Фемида, и давно сняла повязку с глаз. Смотрит и оценивает. Что позволено Жириновскому, не позволено быку, то бишь обычному гражданину. А репрессивных законов под эти дела наштамповали столько, что только подмахивай. И все-таки у меня вопрос. Долго мы будем все это терпеть? А то ведь сегодня у нас толстых чиновников как бы направляют в фитнесс-клуб, и все молчат, а завтра несогласных отправят в газенваген. Так ведь оно все и начинается. Помнится, некто Адольф Алоизович тоже сначала написал свой «Майн кампф», а потом прошло каких-то десять лет, и… учите историю, дети.

Александр Донецкий

Теги: #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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