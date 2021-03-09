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Реплика Донецкого: «Трешечка» за фейк

Звучит, конечно, фантастически: будешь сеять в соцсетях панические слухи о росте цен на продукты, впаяют тебе нехилый такой штраф до 800 тысяч рублей, или, хуже того, получишь срок до трех лет. Для непонятливых повторю еще раз: можешь получить «трешечку» за распространение фейков о ценах в магазинах. Заголовки сегодняшних новостей звучат угрожающе: «Панические войны: за фейки о росте цен накажут по УК», «В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за искусственное создание ажиотажного спроса на базовые продукты питания».



Рисунок: e-news.su

Между тем, никакой фантастики, это просто продолжает выдавать законотворческую инициативу пресловутый «бешеный принтер». По принципу «Ни дня без репрессивного закона». Депутат Госдумы от «Единой России» некто Анатолий Выборный (когда-нибудь прежде слышали о таком?) разработал законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. А именно: депутат предложил дополнить ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) третьим пунктом.

Цитирую: «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», - заявил господин Выборный. По мнению депутата, распространение фейков способно провоцировать рост стоимости продуктов или создавать их дефицит. Поэтому, есть необходимость наказывать создателей фейков рублем или лишением свободы: для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или тюремного срока до трех лет, для юридических лиц — в виде штрафа от 500 до 800 тысяч рублей. В России, мол, работают иностранные торговые сети, и нередко подорожание товаров связано с их попытками «подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру», цитирую: «Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно».

ФАС в целом уже одобрила введение уголовной ответственности за фейки о ценах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ритейлеры, разумеется, против. Дескать, это путь в никуда. Но кто же у нас слушает бизнес? Опыт подсказывает, что очередной репрессивный закон имеет все шансы быть принятым депутатами Госдумы. В особенности на фоне недавних мер правительства по сдерживанию цен. При этом цены, как мы знаем, все равно растут. Куда ж они денутся, если в стране по факту рыночная экономика. Сдерживай их, не сдерживай, а, глядя на ценники, глаза покупателей на лбы по любому лезут. Так значит, что? Надо срочно найти виноватого. Ну, хотя бы на уровне законодательной инициативы. Вот депутат с говорящей фамилией Выборный и нашел: виноваты создатели ценовых фейков. Не важно, имеются таковые в реальности, или нет? Год-то выборный. В связи с чем, еще один репрессивно-популистский закон не помешает. Пусть работает старый проверенный принцип. Если в кране нет воды, значит, выпили… известно кто. В данном случае, иностранные ритейлеры и их будущие фейкометы. Надо же как-то объяснять избирателю, почему, к примеру, куриные яйца перед Пасхой подорожали на треть?

У нас всегда и везде во всем виноваты какие-то заговорщики. В сталинские времена их называли «вредителями». Теперь вот в роли вредителей пусть выступят создатели фейков. Да, - пока на уровне законодательной инициативы. Как говорится: была бы в УК статья, а уж кого по ней привлечь – завсегда найдем. Особенно, если появится повод. Ну, а про то, что с экономикой что-то пошло не так, или, допустим, с конкуренцией на рынке, - накануне выборов лучше помолчать. Вдруг это тоже фейк?

Александр Донецкий