Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
ЭКО - стань донором
Льготные кредиты от ПСБ
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
Закажи бесплатное такси
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Александр Донецкий Публикаций: 461
09.03.2021 18:210 Реплика Донецкого: «Трешечка» за фейк 03.03.2021 21:5419 Реплика Донецкого: Зачем глумиться над подвигом? 02.03.2021 18:308 Реплика Донецкого: Год с «короняшкой» 01.03.2021 16:011 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского? 25.02.2021 16:3020 Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 05.03.2021 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 07.03.2021 20:150 В Псковской области нашли пропавшую 16-летнюю девушку 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 06.03.2021 15:370 В Пскове скончался член Союза писателей России Валентин Курбатов 08.03.2021 17:410 Плохие новости
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: «Трешечка» за фейк

09.03.2021 18:21|ПсковКомментариев: 0

Звучит, конечно, фантастически: будешь сеять в соцсетях панические слухи о росте цен на продукты, впаяют тебе нехилый такой штраф до 800 тысяч рублей, или, хуже того, получишь срок до трех лет. Для непонятливых повторю еще раз: можешь получить «трешечку» за распространение фейков о ценах в магазинах. Заголовки сегодняшних новостей звучат угрожающе: «Панические войны: за фейки о росте цен накажут по УК», «В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за искусственное создание ажиотажного спроса на базовые продукты питания».

 


Рисунок: e-news.su

Между тем, никакой фантастики, это просто продолжает выдавать законотворческую инициативу пресловутый «бешеный принтер». По принципу «Ни дня без репрессивного закона». Депутат Госдумы от «Единой России» некто Анатолий Выборный (когда-нибудь прежде слышали о таком?) разработал законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. А именно: депутат предложил дополнить ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) третьим пунктом. 

Цитирую: «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», - заявил господин Выборный. По мнению депутата, распространение фейков способно провоцировать рост стоимости продуктов или создавать их дефицит. Поэтому, есть необходимость наказывать создателей фейков рублем или лишением свободы: для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или тюремного срока до трех лет, для юридических лиц — в виде штрафа от 500 до 800 тысяч рублей. В России, мол, работают иностранные торговые сети, и нередко подорожание товаров связано с их попытками «подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру», цитирую: «Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно». 

ФАС в целом уже одобрила введение уголовной ответственности за фейки о ценах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ритейлеры, разумеется, против. Дескать, это путь в никуда. Но кто же у нас слушает бизнес? Опыт подсказывает, что очередной репрессивный закон имеет все шансы быть принятым депутатами Госдумы. В особенности на фоне недавних мер правительства по сдерживанию цен. При этом цены, как мы знаем, все равно растут. Куда ж они денутся, если в стране по факту рыночная экономика. Сдерживай их, не сдерживай, а, глядя на ценники, глаза покупателей на лбы по любому лезут. Так значит, что? Надо срочно найти виноватого. Ну, хотя бы на уровне законодательной инициативы. Вот депутат с говорящей фамилией Выборный и нашел: виноваты создатели ценовых фейков. Не важно, имеются таковые в реальности, или нет? Год-то выборный. В связи с чем, еще один репрессивно-популистский закон не помешает. Пусть работает старый проверенный принцип. Если в кране нет воды, значит, выпили… известно кто. В данном случае, иностранные ритейлеры и их будущие фейкометы. Надо же как-то объяснять избирателю, почему, к примеру, куриные яйца перед Пасхой подорожали на треть?

У нас всегда и везде во всем виноваты какие-то заговорщики. В сталинские времена их называли «вредителями». Теперь вот в роли вредителей пусть выступят создатели фейков. Да, - пока на уровне законодательной инициативы. Как говорится: была бы в УК статья, а уж кого по ней привлечь – завсегда найдем. Особенно, если появится повод. Ну, а про то, что с экономикой что-то пошло не так, или, допустим, с конкуренцией на рынке, - накануне выборов лучше помолчать. Вдруг это тоже фейк? 

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 44 человека
09.03.2021, 19:200 Около 40 единиц техники занимались очисткой Пскова от снега в выходные 09.03.2021, 19:070 Спецсервис поможет подобрать типовой устав при регистрации ООО 09.03.2021, 18:420 Итоги «Данилов-феста» подвели в Псковском театре драмы 09.03.2021, 18:400 ДТП мешает развороту на улице Чудской в Пскове. ФОТО
09.03.2021, 18:330 Памяти Валентина Курбатова 09.03.2021, 18:310 Общественный пресс-центр ПЛН: Как будет развиваться мобильная сеть в Псковской области 09.03.2021, 18:210 Реплика Донецкого: «Трешечка» за фейк 09.03.2021, 18:130 Жительница Порхова получила 3 года условно за поножовщину
09.03.2021, 18:000 Соревнования по гиревому спорту провели в псковском УМВД 09.03.2021, 17:500 Центробанк выпустил золотую монету с монументом «Ледовое побоище» 09.03.2021, 17:410 В Невеле оштрафовали гражданина Грузии за незаконное пересечение границы 09.03.2021, 17:280 «Сибирский гостинец» станет частью международной компании
09.03.2021, 17:190 Дни православной книги традиционно пройдут в Пскове 09.03.2021, 17:100 Дорогу Печоры - Лидва - Лавры отремонтируют по нацпроекту 09.03.2021, 17:000 В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности 09.03.2021, 16:540 «Экопром» проведет выездной прием граждан и юрлиц в Острове
09.03.2021, 16:510 Большинство участников опроса ПЛН высказались против инициативы сажать за оскорбление ветеранов 09.03.2021, 16:360 Мебель за полмиллиона рублей закупают в усадьбу Беклешова в Пскове 09.03.2021, 16:340 Гендиректор «Сибирского гостинца»: Любой бизнес - это цветы через асфальт 09.03.2021, 16:300 Кандидатский минимум
09.03.2021, 16:170 Почти 300 учеников в Псковской области находятся на дистанционке из-за COVID-19 09.03.2021, 15:590 Владимир Толстой: Валентин Курбатов был мне самым близким человеком из старшего поколения 09.03.2021, 15:550 В Пскове открылось дошкольное отделение инженерно-лингвистической гимназии 09.03.2021, 15:390 Сильный снег ожидается ночью в Пскове
09.03.2021, 15:310 В Острове осужден еще один участник организованной группы 09.03.2021, 15:280 Вторую очередь производства запустит «Сибирский гостинец» под Псковом 09.03.2021, 15:220 Псковские самбисты завоевали медали на областных соревнованиях 09.03.2021, 15:200 В Пскове из-за отсутствия горячей воды составили протокол на руководителя «управляйки»
09.03.2021, 15:090 Псковские археологи показали зарисовки своих находок 09.03.2021, 15:050 О полезных экопривычках рассказали учащимся псковского лицея №4 09.03.2021, 15:020 Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на телеканале «Культура» 09.03.2021, 14:520 Изборск остался без традиционного празднования Масленицы
09.03.2021, 14:420 Псковские курсанты устроили праздник в Центре помощи детям 09.03.2021, 14:220 «Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец» Дмитрием Ходасом. ВИДЕО 09.03.2021, 14:180 Проект по переработке навоза и птичьего помета обсуждают в Псковской области 09.03.2021, 14:030 Однорукий опочанин застрелил любовника сожительницы
09.03.2021, 13:500 «Мерседес-Бенц» предлагают приобрести псковичам на аукционе 09.03.2021, 13:410 В России введут «охранные ордера» для жертв домашнего насилия 09.03.2021, 13:380 В Новосокольниках росгвардейцы усмирили пьяного мужчину с ножом 09.03.2021, 13:350 Гендиректор «Сибирского гостинца» заявил об улучшении финансового положения компании
09.03.2021, 13:220 Скончалась председатель ТИК Красногородского района Евдокия Григорьева 09.03.2021, 13:180 Суд вынес приговор островичу, ударившему знакомого по голове доской 09.03.2021, 13:100 Шестерых пьяных водителей остановили за праздничные выходные в Псковской области 09.03.2021, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец»
09.03.2021, 12:500 Чемпионат по зимней рыбалке пройдет на Чудском озере 20 марта 09.03.2021, 12:450 Утечку в доме №53 на улице Труда устраняют специалисты Псковских теплосетей 09.03.2021, 12:440 Житель Дновского района оштрафован за визит в банк без маски 09.03.2021, 12:411 «Новые люди» обучили тысячи политических команд по всей России
09.03.2021, 12:370 «Мастера хорового пения» откроют 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове 09.03.2021, 12:170 На должность председателя Опочецкого районного суда рекомендован Вячеслав Ефимов 09.03.2021, 12:120 Гдович погасил налоговую задолженность в 287 тысяч рублей после ареста автомобиля 09.03.2021, 12:020 В праздничные выходные в Пскове оперативно устранили последствия снегопада
09.03.2021, 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей 09.03.2021, 11:430 Гендиректор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас станет гостем программы «Эхономика» 09.03.2021, 11:360 В Псковской области благоустроят более 60 общественных пространств и дворов 09.03.2021, 11:290 Путин наградил псковских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
09.03.2021, 11:230 Правительство России усилило контроль за ценами 09.03.2021, 11:170 Чистая прибыль банка «Открытие» в январе превысила 13 млрд рублей 09.03.2021, 11:110 В Псковской области коронавирус унес жизни еще двух человек 09.03.2021, 11:060 Почти 350 млн рублей взыскали за год с должников в Псковской области
09.03.2021, 11:020 Безработный дновец угнал грузовик и съехал на нем в кювет 09.03.2021, 11:020 Правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию 09.03.2021, 10:580 Волонтеры устроили праздник для псковских сотрудниц МЧС 09.03.2021, 10:450 Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе
09.03.2021, 10:350 Найден 81-летний пенсионер, которого разыскивали в Псковской области 09.03.2021, 10:320 Псковичам рассказали о продлении выплаты пенсии по инвалидности 09.03.2021, 10:160 В древнейшем храме Псково-Печерского монастыря появится новая вентиляция 09.03.2021, 10:000 Пожар в парной произошел в Пушкиногорском районе
09.03.2021, 09:500 Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах 09.03.2021, 09:470 Себежский подросток предстанет перед судом за призывы к экстремизму 09.03.2021, 09:390 Новый пистолет для Росгвардии прошел государственные испытания 09.03.2021, 09:330 Два автомобиля сгорели в Псковской области 8 марта
09.03.2021, 09:261 Экс-заместитель директора Псковпассажиравтотранса подозревается в мошенничестве 09.03.2021, 09:140 Ограничить рекламу фастфуда предложили в РФ 09.03.2021, 09:100 Более 2000 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 09.03.2021, 09:052 В России началась подготовка школьных советников по воспитанию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.