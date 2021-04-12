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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Проехали!

12.04.2021 18:34|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 12 апреля тоже отметили День космонавтики. На площади Победы, напротив Вечного огня, открыли баннерную фотовыставку под названием «Мы первые!», в областной библиотеке провели фестиваль «Небо зовет!», а на набережной реки Великой - легкоатлетический кросс «Космический забег». Дата круглая: все-таки 60 лет прошло, как Юрий Гагарин произнес свое легендарное: «Поехали!», и космический корабль «Восток-1» совершил первый в истории полет вокруг Земли с живым космонавтом на борту.

 

Помним и гордимся. И вот так, по привычке, причисляем Россию к великим космическим державам. И вроде как не поспоришь. В лихой космической гонке с американцами мы, точнее, страна под названием СССР, действительно была первой. Потому как факт остается фактом: США, при всей их экономической и технической мощи, смогли осуществить полноценный орбитальный космический полет лишь 10 месяцев спустя после триумфа Гагарина, 20 февраля 1962 года, и американский астронавт Джон Гленн оказался в космосе только третьим, после Титова.

Полет Юрия Гагарина в космос сейчас кажется тем более удивительным, что произошел он всего спустя каких-то 16 лет после окончания Великой Отечественной войны, когда вся страна фактически лежала в руинах. Чтобы понять, какое это было достижение, какой технологический прорыв, достаточно всего лишь мысленно передвинуть даты и факты. Вообразим на минуту: 2005-й год, а у России ничего нет, кроме армии и флота, страна, потеряв 20 миллионов человек, представляет из себя разоренную территорию, население которой на 90% обитает в бараках и землянках, - какой там космос? И вот уже в 2021-м году жители этой территории отправляют человека в космический полет. Деды наши времени явно даром не теряли. А чего мы, нынешние, достигли за 16 минувших лет? Где наш приснопамятный Ё-мобиль. Где чудо-планшет? Где рутуб? И т. п. Знаем, что где-то в Амурском крае возводится космодром «Восточный», но известен он нам не полетами, а шумными коррупционными скандалами, забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты, а также тем, что только по официальным данным, ущерб бюджету страны уже составил более 10 миллиардов рублей. На этом скандальном информационном фоне можно ли считать Россию великой космической державой?

Признаюсь, почитав статьи, посвященные теме, я сейчас далек от того, чтобы биться в истерике и посыпать голову космическим пеплом: «Юра, прости, мы все продолбали», - но вот каких-то 10 лет назад в том, что Россия - великая космическая держава, было уверено 62% опрошенных россиян, а в 2021-м году, согласно свежему опросу, - всего половина – 50%. То есть каждый второй россиянин сомневается в нашем нынешнем величии. На гордости за Гагарина и Королева далеко не улетишь. И эти, наполовину пессимистичные настроения, увы, подтверждают упрямые факты, которые публикуются в СМИ.

Казалось бы, совсем недавно нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин надсмехался над американцами в Твиттере, мол, пусть доставляют на МКС своих астронавтов при помощи батутов. А уже в 20-м небезызвестный предприниматель Илон Маск издевательски ответил Рогозину, мол, «батуты работают», поскольку с мая по август 2020 года разработанный компанией Маска SpaceX космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно слетал на МКС и вернулся обратно. То есть наш надежный «Союз» лишился монополии на доставку, и дурацкая шутка про батуты устарела.

Здесь интересны цифры. Оставаясь все прошлое десятилетие фактическим монополистом в ракетотехнике, сегодня Россия не может похвастать числом собственных аппаратов на орбите: к примеру, количество российских искусственных спутников составляет всего лишь одну десятую от числа американских. По этому показателю нас обогнал даже Китай. Кто-то скажет, что нам и не нужно много спутников, главное - уметь их запускать. Расскажите об этом гениальному конструктору Сергею Королеву, запустившему в космос первый искусственный спутник Земли. Вот и результаты опроса недвусмысленно свидетельствуют: постепенно Россия сдает свои позиции в космической сфере. А недавние россказни все того же главы Роскосмоса Рогозина о том, что Россия отправит экспедицию космонавтов на Марс уже к 2028 году, все больше выглядят какой-то космической маниловщиной. На Марс, говорите? Да мы и до Луны так толком и не долетели. И момент былого космического величия как-то незаметно для себя проехали.

Александр Донецкий   

Источник: Псковская Лента Новостей
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