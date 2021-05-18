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Реплика Донецкого: Гудбай, Фейсбук!

Меня в очередной раз забанил Фейсбук. Сроком на неделю. За слово «негритоска» в комментарии.

Причем слово я использовал в положительном контексте. Разговор шел о межрасовых браках. Одна френдесса, замужем за мулатом, задалась вдруг вопросом (понятно, в форме провокации), мол, не понимает, почему это вызывает такой хайп. Ну, я ей и ответил, что, если бы, допустим, я женился на негритоске, то это тоже вызвало бы хайп.

И вот за такую ерунду Фейсбук меня взял и забанил, написал мне: «Ваш комментарий нарушает наши нормы сообщества в отношении враждебных высказываний». Какие нормы? Каких враждебных высказываний? Это он о чем? Никакой вражды. И слово «негритоска» очень даже милое, ласковое. На наш русский слух. Но таких оттенков и тонкостей Фейсбук понимать не хочет. Есть корень «негр» - всё, пиши пропало. Выпилят тебя на несколько дней.

В предыдущий раз Фейсбук забанил меня 1 мая на три дня. Написал мне: «Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества». Публикация – фрагмент текста радиопередачи «Акценты», выходящей в эфире «Эха Москвы» в Пскове. Я, как и многие другие журналисты, имею обыкновение после выхода программы в эфир выкладывать ее фрагменты в соцсети – в Фейсбук и в ВКонтакте. Вот и в тот раз я по привычке выложил. Фрагмент был посвящен казусу актрисы Елены Прокловой, ее «откровениям» о том, как «радостно и волшебно» она проводила время с актером Олегом Т. в 1968 году на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». Имеется хорошая матерная рифма к слову «звезда».

Ночь и полдня всё было спокойно. А потом произошло нечто странное. Прежде я ни с чем подобным в Фейсбуке не сталкивался. На мой аккаунт, как по команде, напали штук тридцать отмороженных фемок. Принялись дружно гадить в комментах и ставить дизлайки. Повторюсь: будто по какому-то сигналу свыше. Целой агрессивной сворой. Это вам не наш одинокий феминист Дима Лебедев. Это целая команда со всего света. Я уж, было, подумал: «Ну вот, устроил себе веселенькое 1 мая. Зашибись!». Но тут Фейсбук снес мой пост. Вот с той самой формулировкой про нарушение норм сообщества.

Я перекрестился и сделал вывод, что нарушать «нормы сообщества» в Фейсбуке - это не только употреблять какие-то «неправильные», с его точки зрения, слова, но и просто придерживаться патриархальных взглядов. Самое интересное, что тот же самый фрагмент текста я параллельно опубликовал во ВКонтакте. Но русскому ВК мои патриархальные взгляды оказались «по барабану». Пост до сих пор на своем месте. А вот в американском Фейсбуке я снова в бане. Не имею права публиковаться, оставлять комментарии и ставить лайки. И это при том, что как раз аудиторию Фейсбука я всегда считал как бы «своей», а аудиторию ВКонтакте немного «чужой».

У нас ведь как всегда считалось? Что Фейсбук - это место, где тусуется интеллигенция. А ВКонтакте — это для быдла. Инстаграм - для гламурного быдла. ТикТок - вообще для малолетних дебилов. И так далее. А вот олдовый Фейсбук, повторюсь, как бы для интеллектуалов, продвинутых чуваков, не чуждых политике и искусству.

И вот вдруг оказывается, что Фейсбук - это непонятно для кого. Замечу, что регулярные баны начались именно в этом 2021-м году. Раньше я ни с чем подобным в Фейсбуке не сталкивался. Писал, как обычно, не задумываясь о выборе слов и гребаной политкорректности. Если меня и банили, то оппоненты по полемике, либероиды и феминисты в штанах. А тут четвертый раз за полгода банит сам Фейсбук. И вот это, как я понимаю, какая-то новая реальность.

Началось это, по-моему, после того, как Фейсбук в январе забанил президента США Дональда Трампа. То есть случалось, и раньше, но именно после бана Трампа был пройден некий рубикон, и со «свободой слова» в ФБ было окончательно покончено.

О том, что их посты выпилили, принялись обиженно заявлять такие разные авторы Фейсбука, как политолог Белковский и писатель Шендерович, политик Гозман и публицист Ройзман. Так что я не один такой, выпиленный.

Ну, и куда мы со всем этим пришли? А пришли мы в какую-то немыслимую антиутопию. Хваленая Америка наглядно продемонстрировала всем нам, что такое их патентованная «свобода слова». У меня и раньше на сей счет особых иллюзий не было, я всегда знал, что радио «Свобода» и, допустим, «RT» - это близнецы-братья, только с разными знаками: где плюс, там минус, и наоборот, а, по сути, голимые пропагандисты. Но это ладно, все-таки речь шла про медиа, про традиционные СМИ, которые суть пропагандистские машины в условиях непрекращающейся информационной войны.

А вот соцсети, казалось, - другое дело. Фейсбук хотя бы немного был похож на территорию относительной свободы, где ты сам регулируешь свою френдленту. И вот оказалось, что это не так. В случае чего и тебя самого отрегулируют. Если ты не сторонник BLM, ЛГБТ, фем-активизма и прочей агрессивной тупорылости, то можешь засунуть свое мнение в тряпочку и особо не выеживаться - сходу забанят и выпилят.

Старый добрый Фейсбук, увы, кончился. И ничего с этим уже не поделаешь. Гудбай, Фейсбук, гудбай! Ну и аминь с ним.

Александр Донецкий