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Блоги / Алексей Овчинников

Приставы: Перезагрузка

08.02.2020 12:23|ПсковКомментариев: 0

На днях появилась новость о том, что власти Псковской области помогут службе судебных приставов оптимизировать исполнительное делопроизводство. Такое решение принял глава региона Михаил Ведерников во время встречи с руководителем областного управления ФССП Сергеем Колесниковым.

Надо признать, решение назрело давно. Как говорится, еще позавчера. Судебно-исполнительная машина уже многие годы буксует в бумажной волоките, работе на план и крайне унылой мотивации ее винтиков.

Сейчас в среднем на одного пристава приходится около трех с половиной тысяч исполнительных производств, тут не до вдумчивого погружения в каждое дело. Новая концепция позволит снизить ее за счет разделения обязанностей. Но будет ли этого достаточно?

На встрече с губернатором Сергей Колесников озвучил, что общая сумма взысканных долгов за прошлый год составила около трех миллиардов. Впечатляет. Но давайте разбираться, как это происходит.

Судя по всему, не очень гладко. Нередко в адрес приставов слышна критика в связи со скоропалительными решениями и необдуманными действиями. То несколько лет ищут человека, который все это время жил по одному и тому же адресу, то пытаются проникнуть в квартиру, в который уже не первый год живет не должник, а совсем другой человек, то ничего не подозревающему гражданину навяливают долги живущего на другом краю страны соотечественника. В ответ мы слышим оправдания, что все эти проблемы связаны с большой нагрузкой, текучкой кадров и маленькими зарплатами. И это правда.

Но если копнуть глубже, то обнаружится, что в системе судебных приставов очень криво налажено делопроизводство в принципе. Что-то делается исключительно на бумаге, что-то - в электронном виде. Разброд и шатание. К тому же приставы еще и постоянно меняются. То, что один пристав когда-то не внес, другой может просто не увидеть.

Кроме того, приставам приходится работать по двум направлениям исполнительных действий к ряду. Одно направление – это выход по адресам, где они старательно описывают имущество, составляют и подписывают протоколы. Это такая работа, которая никоим образом не ведется в электронном формате – тут только бумажки, только хардкор. И все это порождает просто гигантский объем бумаг.

Вторую же часть работы можно осуществить, грубо говоря, не вставая с места. Например, направить исполнительные листы по официально известным местам работы должников. Или извещения о взыскании на все счета должников. То есть вообще на все, потому что разбираться, где там зарплата, где кредиты, а где социальные выплаты - некогда.

Считается, что это ответственность банка – разобраться, о каких счетах конкретно идет речь – кредитных или зарплатных, перечисляются ли туда пособия или алименты. Только банки этого тоже не делают. Видимо, и у них других забот хватает.

Был прецедент, пару лет назад, когда достаточно серьезно оштрафовали один из крупных банков, потому что он не отслеживал блокировку счетов, на которые поступали социальные пособия. К счастью, после этого количество подобных случаев заметно сократилось. Но полностью проблема так и не решена.

Еще одна большая проблема по всей стране – полное совпадение ФИО и даты рождения должника и случайной жертвы исполнительного производства. Не секрет, что такие ошибки происходят непозволительно часто: людям легко нарезают чужие долги, а срезают мучительно и долго. У несчастливых тезок списывают деньги, арестовывают автомобили и счета, создают трудности при выезде за границу. И с этими ошибками людям приходится разбираться самостоятельно. Жертвам хочется побыстрее дозвониться до приставов, а это по факту очень проблематично.

Вообще-то по закону, должников должны предупреждать о грядущих списаниях, но этого тоже не происходит. Чаще всего это крайне неприятный сюрприз. В результате приходится писать много заявлений и жалоб или нанимать представителя и тратить на это деньги.

И опять же вся беда в текучке, завалах и неотлаженной системе документооборота. Что делать? Приходилось встречать по этому поводу рекомендации на уровне бреда: «Нужно проверять информацию по фамилии, имени и отчеству в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте федеральной службы судебных приставов. Можно обезопасить себя такими проверками по тезкам на сайте, чтобы успеть среагировать до наступления последствий».

Вы серьезно? На дворе XXI век, век биометрии и портала госсуслуг. Где идентификация по ИНН и СНИЛС?

Еще один нюанс – взыскивание штрафов ГИБДД. Тут тоже возникает очень много ошибок, потому что базы Госавтоинспеции и УФССП, мягко говоря, плохо состыкуются. Вот и получается, что человек уже оплатил штраф, а приставы так и не получили соответствующего уведомления. В этом случае штраф можно прилететь повторно, хотя уже давно оплачен.


Фото: zwezda.net

Тут надо понимать, что приставы работают под тяжелым грузом плановых показателей. Прямо как у менеджеров по продажам, только здесь история про взыскания – сколько в процентах от поступивших дел должно собрать территориального управление, сколько конкретный отдел - все расписано.

А теперь представьте себе пристава низшего звена. Как правило, неопытного сотрудника, на которого взвалили 3500 производств, выдали стол, еле живой компьютер и требуют с него выполнения ежедневного плана. Разумеется, он пойдет по пути наименьшего сопротивления и будет бомбить направо и налево – лишь бы взыскать побольше. Никто не похвалит его за то, что он разобрался с наиболее сложным «висяком», похвалят за самый большой результат по наполнению долговой кубышки. Проще потом отменить неверное взыскание, чем разбираться загодя, а по адресу ли оно направлено. Да, кто-то возмущенный потом обратится, а кто-то - не обратится. Главное, что денежка упадет.

Винить в таком положении дел только приставов сложно, они реально с утра до вечера нагружены: либо выезжают по адресам, либо сидят строчат исполнения по банковским счетам. Постоянно что-то нужно обработать, занести в базу, обозначить, что деньги поступили... Никто не отменял и другой работы – например, по обеспечению порядка в судах. Поэтому с ними практически и нет связи по телефону (так что таким образом вообще ничего решить нельзя).

Даже главный пристав области Сергей Колесников говорил, что пристав не должен сидеть на телефоне. Он должен работать ногами. В свое время он четко обозначил, что только 10% рабочего времени по новым правилам, установленным в управлении, судебный пристав должен проводить в кабинете, остальное - «в полях». В связи с этим логично, что порой он не может взять трубку и ответить на звонок.

Логика понятна, но едва ли тем, кто столкнулся с ошибками кривой системы и пытается оперативно вернуть доступ к деньгам, автомобилю и вожделенной загранице, от этого легче.

Может быть, все можно решить на личных приемах? Как бы не так! Сначала в региональном УФССП хотели сделать так, чтобы можно было попасть к любому приставу, но потом, разумеется, стало понятно, что это попросту невозможно. Тогда изобрели систему дежурных приставов. Окей, только к ним выстраивается просто гигантская очередь, и к тому же часто выясняется, что конкретный дежурный пристав просто не в состоянии решить конкретную проблему, потому что не он ведет дело, он не знает всех деталей.

Говорят, в перспективе в Пскове у приставов может появиться свой МФЦ, где будет много окон – обращайся – не хочу. Однако вопроса доступа к телу конкретного накосячившего пристава едва ли при этом будет решен. Впрочем, сама затея интересная. Наш регион будет пилотным в реализации такого проекта, если зайдет, то его растиражируют по всей стране.

Надо понимать, что служба судебных приставов – это вовсе не злодеи, они в каком-то смысле рабы лампы. Это несчастная по большому счету структура, ведь на них «гонят» и должники, и взыскатели, и контролирующие органы, и суды. Прилетает со всех сторон, работы тьма, а сама система взысканий хромает на обе ноги.

Об этом же, кстати, говорит и председатель общественного совета при УФССП России по Псковской области Алина Чернова: «Сейчас довольно часто звучат претензии по поводу доступности приставов – по телефону и в личном приеме – и я знаю, что именно этой проблеме руководство службы уделяет сейчас максимальное внимание. Поскольку приставы работают в очень высоком стрессовом режиме, общественный совет старается предлагать варианты по оптимизации процесса, занимается популяризацией тех или иных сервисов службы, проводит приемы граждан, поддерживает связи со СМИ. Приставы – люди, на которых «сыпятся шишки» и со стороны должников, и со стороны взыскателей – но эффект от этой работы есть, он выражается в конкретных цифрах, поэтому выступаем в том числе как общественные адвокаты службы».

Сложно сказать, так ли уж нужны приставам общественные адвокаты, но кардинально изменить их работу точно не помешало бы. Они и сами давно хотят по максимуму автоматизироваться, обзавестить планшетами, подключенными к базе, свести к минимуму взаимодействие с людьми. Не только потому что бесят, хотя и это нельзя скидывать со счетов, а, чтобы не было коррупциогенного фактора. Этот момент тоже нельзя не замечать, когда должники склоняют людей в форме к схеме «вот тебе тысяча рублей, и ты про меня еще на год забываешь». Конечно, сейчас факты коррупции жестко караются, но… только, когда выявляются.

Но кто даст на эту модернизацию, цифровизацию и оптимизацию денег? Надеемся, что переговоры Михаила Ведерникова и Сергея Колесникова – это не просто первая ласточка, а анонс конкретных действий.

Приставы еще очень сильно рассчитывают, что в этом году они перейдут в силовые структуры, пополнят ряды правоохранительных органов. Для них это, прежде всего, означает улучшение маттехбазы и рост зарплат. Последнее тоже важно, поскольку позволит рассчитывать и на лучшее качество кадров, и на их меньшую текучесть.

Но тут хочется обратить внимание уважаемых специалистов службы судебных приставов, что если все эти меры будут приняты, а на выходе мы получим все тот же поток форшмаков, то вопрос нужно будет поднимать уже не об оптимизации системы, а о чем-то более радикальном.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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