Приставы: Перезагрузка

На днях появилась новость о том, что власти Псковской области помогут службе судебных приставов оптимизировать исполнительное делопроизводство. Такое решение принял глава региона Михаил Ведерников во время встречи с руководителем областного управления ФССП Сергеем Колесниковым.
Надо признать, решение назрело давно. Как говорится, еще позавчера. Судебно-исполнительная машина уже многие годы буксует в бумажной волоките, работе на план и крайне унылой мотивации ее винтиков.
Сейчас в среднем на одного пристава приходится около трех с половиной тысяч исполнительных производств, тут не до вдумчивого погружения в каждое дело. Новая концепция позволит снизить ее за счет разделения обязанностей. Но будет ли этого достаточно?
На встрече с губернатором Сергей Колесников озвучил, что общая сумма взысканных долгов за прошлый год составила около трех миллиардов. Впечатляет. Но давайте разбираться, как это происходит.
Судя по всему, не очень гладко. Нередко в адрес приставов слышна критика в связи со скоропалительными решениями и необдуманными действиями. То несколько лет ищут человека, который все это время жил по одному и тому же адресу, то пытаются проникнуть в квартиру, в который уже не первый год живет не должник, а совсем другой человек, то ничего не подозревающему гражданину навяливают долги живущего на другом краю страны соотечественника. В ответ мы слышим оправдания, что все эти проблемы связаны с большой нагрузкой, текучкой кадров и маленькими зарплатами. И это правда.
Но если копнуть глубже, то обнаружится, что в системе судебных приставов очень криво налажено делопроизводство в принципе. Что-то делается исключительно на бумаге, что-то - в электронном виде. Разброд и шатание. К тому же приставы еще и постоянно меняются. То, что один пристав когда-то не внес, другой может просто не увидеть.
Кроме того, приставам приходится работать по двум направлениям исполнительных действий к ряду. Одно направление – это выход по адресам, где они старательно описывают имущество, составляют и подписывают протоколы. Это такая работа, которая никоим образом не ведется в электронном формате – тут только бумажки, только хардкор. И все это порождает просто гигантский объем бумаг.
Вторую же часть работы можно осуществить, грубо говоря, не вставая с места. Например, направить исполнительные листы по официально известным местам работы должников. Или извещения о взыскании на все счета должников. То есть вообще на все, потому что разбираться, где там зарплата, где кредиты, а где социальные выплаты - некогда.
Был прецедент, пару лет назад, когда достаточно серьезно оштрафовали один из крупных банков, потому что он не отслеживал блокировку счетов, на которые поступали социальные пособия. К счастью, после этого количество подобных случаев заметно сократилось. Но полностью проблема так и не решена.
Еще одна большая проблема по всей стране – полное совпадение ФИО и даты рождения должника и случайной жертвы исполнительного производства. Не секрет, что такие ошибки происходят непозволительно часто: людям легко нарезают чужие долги, а срезают мучительно и долго. У несчастливых тезок списывают деньги, арестовывают автомобили и счета, создают трудности при выезде за границу. И с этими ошибками людям приходится разбираться самостоятельно. Жертвам хочется побыстрее дозвониться до приставов, а это по факту очень проблематично.
Вообще-то по закону, должников должны предупреждать о грядущих списаниях, но этого тоже не происходит. Чаще всего это крайне неприятный сюрприз. В результате приходится писать много заявлений и жалоб или нанимать представителя и тратить на это деньги.
И опять же вся беда в текучке, завалах и неотлаженной системе документооборота. Что делать? Приходилось встречать по этому поводу рекомендации на уровне бреда: «Нужно проверять информацию по фамилии, имени и отчеству в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте федеральной службы судебных приставов. Можно обезопасить себя такими проверками по тезкам на сайте, чтобы успеть среагировать до наступления последствий».
Еще один нюанс – взыскивание штрафов ГИБДД. Тут тоже возникает очень много ошибок, потому что базы Госавтоинспеции и УФССП, мягко говоря, плохо состыкуются. Вот и получается, что человек уже оплатил штраф, а приставы так и не получили соответствующего уведомления. В этом случае штраф можно прилететь повторно, хотя уже давно оплачен.
Фото: zwezda.net
Тут надо понимать, что приставы работают под тяжелым грузом плановых показателей. Прямо как у менеджеров по продажам, только здесь история про взыскания – сколько в процентах от поступивших дел должно собрать территориального управление, сколько конкретный отдел - все расписано.
А теперь представьте себе пристава низшего звена. Как правило, неопытного сотрудника, на которого взвалили 3500 производств, выдали стол, еле живой компьютер и требуют с него выполнения ежедневного плана. Разумеется, он пойдет по пути наименьшего сопротивления и будет бомбить направо и налево – лишь бы взыскать побольше. Никто не похвалит его за то, что он разобрался с наиболее сложным «висяком», похвалят за самый большой результат по наполнению долговой кубышки. Проще потом отменить неверное взыскание, чем разбираться загодя, а по адресу ли оно направлено. Да, кто-то возмущенный потом обратится, а кто-то - не обратится. Главное, что денежка упадет.
Винить в таком положении дел только приставов сложно, они реально с утра до вечера нагружены: либо выезжают по адресам, либо сидят строчат исполнения по банковским счетам. Постоянно что-то нужно обработать, занести в базу, обозначить, что деньги поступили... Никто не отменял и другой работы – например, по обеспечению порядка в судах. Поэтому с ними практически и нет связи по телефону (так что таким образом вообще ничего решить нельзя).
Даже главный пристав области Сергей Колесников говорил, что пристав не должен сидеть на телефоне. Он должен работать ногами. В свое время он четко обозначил, что только 10% рабочего времени по новым правилам, установленным в управлении, судебный пристав должен проводить в кабинете, остальное - «в полях». В связи с этим логично, что порой он не может взять трубку и ответить на звонок.
Логика понятна, но едва ли тем, кто столкнулся с ошибками кривой системы и пытается оперативно вернуть доступ к деньгам, автомобилю и вожделенной загранице, от этого легче.
Может быть, все можно решить на личных приемах? Как бы не так! Сначала в региональном УФССП хотели сделать так, чтобы можно было попасть к любому приставу, но потом, разумеется, стало понятно, что это попросту невозможно. Тогда изобрели систему дежурных приставов. Окей, только к ним выстраивается просто гигантская очередь, и к тому же часто выясняется, что конкретный дежурный пристав просто не в состоянии решить конкретную проблему, потому что не он ведет дело, он не знает всех деталей.
Говорят, в перспективе в Пскове у приставов может появиться свой МФЦ, где будет много окон – обращайся – не хочу. Однако вопроса доступа к телу конкретного накосячившего пристава едва ли при этом будет решен. Впрочем, сама затея интересная. Наш регион будет пилотным в реализации такого проекта, если зайдет, то его растиражируют по всей стране.
Надо понимать, что служба судебных приставов – это вовсе не злодеи, они в каком-то смысле рабы лампы. Это несчастная по большому счету структура, ведь на них «гонят» и должники, и взыскатели, и контролирующие органы, и суды. Прилетает со всех сторон, работы тьма, а сама система взысканий хромает на обе ноги.
Об этом же, кстати, говорит и председатель общественного совета при УФССП России по Псковской области Алина Чернова: «Сейчас довольно часто звучат претензии по поводу доступности приставов – по телефону и в личном приеме – и я знаю, что именно этой проблеме руководство службы уделяет сейчас максимальное внимание. Поскольку приставы работают в очень высоком стрессовом режиме, общественный совет старается предлагать варианты по оптимизации процесса, занимается популяризацией тех или иных сервисов службы, проводит приемы граждан, поддерживает связи со СМИ. Приставы – люди, на которых «сыпятся шишки» и со стороны должников, и со стороны взыскателей – но эффект от этой работы есть, он выражается в конкретных цифрах, поэтому выступаем в том числе как общественные адвокаты службы».
Сложно сказать, так ли уж нужны приставам общественные адвокаты, но кардинально изменить их работу точно не помешало бы. Они и сами давно хотят по максимуму автоматизироваться, обзавестить планшетами, подключенными к базе, свести к минимуму взаимодействие с людьми. Не только потому что бесят, хотя и это нельзя скидывать со счетов, а, чтобы не было коррупциогенного фактора. Этот момент тоже нельзя не замечать, когда должники склоняют людей в форме к схеме «вот тебе тысяча рублей, и ты про меня еще на год забываешь». Конечно, сейчас факты коррупции жестко караются, но… только, когда выявляются.
Приставы еще очень сильно рассчитывают, что в этом году они перейдут в силовые структуры, пополнят ряды правоохранительных органов. Для них это, прежде всего, означает улучшение маттехбазы и рост зарплат. Последнее тоже важно, поскольку позволит рассчитывать и на лучшее качество кадров, и на их меньшую текучесть.
Но тут хочется обратить внимание уважаемых специалистов службы судебных приставов, что если все эти меры будут приняты, а на выходе мы получим все тот же поток форшмаков, то вопрос нужно будет поднимать уже не об оптимизации системы, а о чем-то более радикальном.
Алексей Овчинников