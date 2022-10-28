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В рубель: Ставка преткновения, валдайские прогнозы и скрип индексов биржи

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему Центробанк не стал больше понижать ключевую ставку, что предлагают с ней сделать некоторые олигархи и политики, о чем говорит турецкий финансовый кейс, какими прогнозами запомнится Валдайский форум и какие сигналы бизнесу послал президент России в своей программной речи.

КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ТЫ И ОСТАЛСЯ…

Одним из наиболее заметных событий прошлой недели стало сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне в 7,5%. В ситуации глобальной неопределенности регулятор предпочел тактику замирания. В этом смысле Банк России в очередной раз попал в яблочко ожиданий рынка. И дело не только в том, что консенсус-прогноз аналитиков еще с прошлого заседания совета директоров ЦБ указал на паузу в денежно-кредитной политике. Опрос экономистов показал, что более 60% сами бы выбрали на месте ведомства Эльвиры Набиуллиной стратегию «лучше не дергаться», поскольку сейчас все или почти все определяет политика, а не экономика. Главный принцип тут, как у докторов – не навреди.

Разумеется, особый интерес вызвал итоговый пресс-релиз Центробанка, в котором он несколько противоречиво обозначил основные тренды на ближайшую и среднесрочную перспективу. Главный вывод, который можно сделать, прочитав сей опус - инфляция замедляется и это хорошо. К концу года она ожидается на уровне 12%–13%. Если всё сложится удачно, то в следующем году еще и опустится примерно до 5–7%, а в 2024 году и вовсе вернется к вожделенным 4%.

Вот только причины снижения динамики роста цен не самые благоприятные. Мобилизация стала шоком для экономики РФ. Безусловно, менее мощным, чем весенний, но его последствия могут быть более долгосрочными. Из числа активных потребителей выпал почти миллион человек (мобилизованные плюс уехавшие), и это удар как по спросу, так и по рынку труда, то есть предложению.

Любопытно, что при таком раскладе лоб в лоб встречаются противоположные риски. С одной стороны, слабый спрос ведет к дезинфляционным процессам, с другой, ограничения со стороны предложения ведут к процессам проинфляционным. Оценить баланс этих рисков не так-то просто, неудивительно, что регулятор выбрал в некотором смысле выжидательную позицию.

С инфляцией тоже не все так однозначно. Сейчас она находится на весьма комфортном уровне, но при этом инфляционные ожидания населения и бизнеса зашкаливают. Все находятся в ожидании отложенного роста цен. Сдерживает его только потребительская растерянность – люди не уверены, что сейчас подходящее время, по крайней мере, для серьезных покупок. И речь не только о недвижимости или автомобилях, но и о достаточно тривиальных приобретениях – бытовой технике, мебели и туристических путевках.

В этих условиях ЦБ особенно настораживает тот факт, что население начало активно забирать деньги из банков и складывать под матрас. Банкам даже пришлось поднять ставки по депозитам, чтобы притормозить этот процесс. Плюс в октябре заметно снизилась выдача кредитов. С одной стороны, население не готово кредитоваться в условиях тотальной неопределенности, с другой, в стране серьезно ужесточились неценовые условия одобрения займов. Мы прекрасно понимаем, что речь прежде всего идет о выдаче, вернее, невыдаче кредитов мужчинам призывного возраста.

Любопытно, что если вдруг все эти заначки из-под матраса пойдут в ход, то это обязательно спровоцирует резкий взлет инфляции, хотя для бизнеса это будет безусловным благом. Пока же экономистов удивляет, что россияне наконец-то научились копить и откладывать, а не бежать в магазин скупать гречу при малейшем негативном новостном фоне.

В целом текущую ситуацию в экономике Центробанк оценивает сдержанно. Деловая активность не рухнула вопреки ожиданиям. Предприниматели находят способы обходить санкции, переориентируются на внутренний рынок, ищут новые рынки сбыта. Однако если замедление спроса продолжится, это способно многих добить. В этом случае мы столкнемся с дефицитом ряда товаров, что опять же неминуемо приведет к росту цен. Сгладить эту проблему смогут лишь госзаказы.

В уме надо держать и прогнозируемую мировую рецессию, которая может серьезно снизить спрос на наши полезные ископаемые и металлы.

С учетом вводных уже не так озадачивает разброс, который дает ЦБ на снижение ВВП в следующем году – от минус 1% до минус 4%. Для сравнения, в этом году этот показатель составит минус 3% – минус 3,5%. Впрочем, это не мешает регулятору строить радужные планы на будущее. По мнению его аналитиков, с 2024 года ВВП пойдет в рост, вплоть до 2,5% в год. Правда, все это при прогнозируемом уровне инфляции в 4% и текущих планах государственных расходов. Но если из-за геополитической ситуации эти планы придется менять, все прогнозы и выводы ЦБ можно будет смело списать утиль.

ОБНУЛИТЬ СТАВКУ

Интересно, что пауза в действиях с ключевой ставкой снова всколыхнула волну обсуждений о том, что самую главную ставку страны давно пора радикально снизить. Чуть ли не до нуля.

Так, миллиардер Олег Дерипаска призвал снизить ключевую ставку до 5%, чтобы обеспечить дешевые кредиты для экономики. Это даже удивительно, потому что прежде он требовал снизить ее до 4%. И если раньше олигарх ставил в пример сельское хозяйство, которое добилось успехов благодаря n-ному количеству кредитов «не по кабальным ставкам». То теперь он говорит, что иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран «не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию».

Впрочем, независимые эксперты уверены, что Дерипаска отстаивает лишь честь своей ниши – ниши экспортеров, которые испытывают серьезные проблемы с рентабельностью из-за того, что их расходы в рублях остались на прошлогоднем уровне или даже чуть выше, учитывая инфляцию. При этом выручка в целом у экспортеров упала.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов пошел еще дальше. Он заявил, что для развития реального сектора экономики ключевая ставка Банка России должна стремиться к нулю. «Деньги для развития реального сектора в текущих условиях должны быть бесплатными», - сказал как отрезал парламентарий.

Инициатива на самом деле любопытная и, мягко говоря, не новая. Отбросим популистские и лоббистские моменты в спичах миллиардеров и политиков и сосредоточимся на сути. Да, «дешевые деньги» - это верный способ раскрутить потребительский спрос, а значит и производственный сектор. Но вслед за этим мы неизбежно столкнемся с гиперинфляцией, которая обесценит все души прекрасные порывы. На какой-то момент мы окажемся в сказке потребительского бума, но потом будем долго расплачиваться суровой реальностью кредитных невозвратов и шокирующих ценников.

Кроме того, предельно низкими станут депозитные ставки банков как для граждан, так и для юридических лиц. В отсутствие нормально работающего фондового рынка у людей вообще не останется вменяемых способов сохранения своих денежных накоплений (о приумножении даже говорить смешно). В результате все накопления начнут стремительно обесцениваться, ведь мы же помним инфляцию, разогнанную потребительским спросом. Из банков снова потекут деньги рекой. Финансовая система может при таком раскладе и не устоять. В результате ЦБ будет вынужден снова радикально задирать ключевую ставку, чтобы хотя бы создать видимость управляемости процессом, и мы снова окажемся в этом смысле в марте 2022 года.

Как вы понимаете, вопрос сложный и дискуссионный, требующий крайне трепетного отношения. Возможно, чуть менее перестраховочного, чем у ЦБ, но явно более трезвого, чем у некоторых политических деятелей.

Тут интересен и показателен турецкий кейс. Турция снижала и продолжает снижать ключевую ставку на фоне рекордной инфляции и падения курса лиры. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган придерживается, скажем так, альтернативной экономической теории по поводу влияния параметра на рост цен и стабильность национальной экономики. Регулятор после неоднократной смены руководства тоже уже придерживается того же, что и глава государства.

Но тут все-таки надо учитывать, что последнее снижение ключевой ставки в Турции, к примеру, было до 10,5%. Наша ключевая сейчас гораздо ниже. И не стоит забывать, что турецкая лира за год обесценилась на 25% по отношению к доллару, а инфляция к началу октября достигла уже 83,5%.

Пока аналитики не сходятся в оценках таких экономических экспериментов. Одни считают, что страна стала жертвой безграмотной финансовой политики и тычут пальцем в растущий индекс бедности, другие показывают, что ВВП Турции растет, а экспортеры не нарадуются. Вот только люди, которые работают на эти компании в шоке, потому что их зарплаты так быстро не растут, как растет инфляция.

В общем, тут есть за чем понаблюдать и решить, а оно нам надо?

ГЕГЕМОНИЯ ПОКИНУЛА ЧАТ

Еще одно заметное событие прошлой недели – это XIX ежегодное заседание клуба «Валдай». Это, конечно, мероприятие больше про политику, чем про экономику. Но ведь сейчас и про финансовые рынки говорят, что это больше про политику, а не про какие-то закономерные экономические процессы.

К сожалению, большая часть мероприятий форума прошла за закрытыми дверями. Одним из исключений стала презентация ежегодного доклада Клуба. Думаю, его можно смело назвать определяющей доктриной всего действа, поэтому давайте немного с ним ознакомимся. О многом говорит уже заголовок документа - «Мир без сверхдержав». Его авторы говорят об окончании периода «конца истории», чтобы это ни значило, и говорят о переходе от однополярности к новому миропорядку. Звучит эпично, но его апологеты сразу предупреждают нас, что переход будет болезненным, а новой международной реальностью станет затяжной конфликт.

Вот цитата из доклада: «Предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка». Я прямо чувствую, как заскрипели индексы Мосбиржи после этих посылов, сползая вниз.

Насторожиться есть от чего, ведь крушение миропорядка большинством стран воспринимается как источник скорее угроз, нежели возможностей. Даже в тех странах, роль которых в международной системе должна возрасти. Так, Китай предпочел бы обойтись без потрясений: он, по словам профессора Китайского народного университета Ван Вэня, «всегда терпелив, даже по вопросу Тайваня, и пытается избежать любых войн».

При этом китайские ученые тоже считают ослабление США неизбежным, это лишь вопрос времени. Вот только Китай готов ждать, пользуясь теми благами, которые ему пока ещё приносит существующий международный порядок, а мы, похоже, не так терпеливы.

Ну и надо понимать, что западный мир вовсе не намерен терять свои позиции. В том же США признают, что действительно рождается новый мир. Вот только «дивный новый мир» они снова собираются возглавить. Европе, возможно, доверят быть правой рукой гегемона.

И вот еще один интересный момент из доклада: «В этих условиях успешно противостоять коллективному Западу смогут те, кто сможет объединиться как на институциональном уровне, так и на уровне ценностей». И вот тут и возникает серьезный вопрос, а существует ли набор общих незападных ценностей? Им, кстати, и на валдайском форуме задавались. Риторически, разумеется.

Еще одним важным событием внутри события оказалось выступление президента России Владимира Путина, вокруг которого пресс-секретарь главы государства создал просто необычайный флер загадочности. Песков пообещал, что мы долгие годы будем это читать, перечитывать, анализировать и цитировать. Про долгие годы не обещаю, но пять минут давайте уделим, и снова попытаюсь вычленить именно то, что касается не философии и истории, а экономики.

Путин констатировал, что у Запада не получилось обрушить российскую экономику. Наоборот, она стала более гибкой и адаптивной, а бизнес - более зрелым. Как итог, безработица в России находится на уровне 3,8% - это даже меньше, чем до пандемии.

Любопытно, что президент указал, что спад ВВП по итогам года будет 2,8-2,9%. Это несколько более оптимистичные оценки, чем у Центробанка. Что-то они как-то по цифрам не договорились. Еще президент отметил, что ряд сфер при общем падении все-таки показывают рост, среди них он назвал АПК и строительство. Про АПК, пожалуй, вопросов нет, а вот по строительству, если честно, появились. Девелоперы по всей стране сворачивают многие запланированные проекты и живут по принципу «лишь бы существующие достроить и продать», что немного странно для термина «рост». Впрочем, кто я такой, чтобы сомневаться в словах главы государства.

Зато Путин честно признал, что хотя номинальные доходы жителей России растут, реальные при этом снижаются. Обнадеживает, что президент заверил, что эту проблему можно и нужно решить. Жаль, не назвал конкретные механизмы, а ведь это самое интересное.

Президент также обозначил, что мы стоим на историческом рубеже. Впереди, по его словам, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие. Эх, я снова слышу скрип индексов Мосбиржи…

Впрочем, Владимир Путин дал и несколько важных позитивных посылов. В частности, он выразил уверенность, что мировая экономика и торговля станут свободнее. Расчеты в национальных валютах будут укрепляться и постепенно станут доминировать. Новая экономическая модель и финансовая система должна соответствовать интересам большинства, а не только «золотого миллиарда».

Важный акцент глава государства сделал и на том, что в России нет необходимости проводить национализацию. «Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы», - сказал он. А еще пообещал, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на следующий год.

И вот я уже слышу, как индексы торговых площадок, пусть и снова со скрипом, двинулись вверх…

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников