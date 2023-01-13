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В рубель: Бюджетно-финансовые камбэки, президентские нагоняи и рост цен

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, зачем в России возродили бюджетное правило и почему намерены распродавать юани, за что Путин отчитал Мантурова, где глубже всего просела политика импортозамещения и поговорим о перманентной головной боли жителей нашей страны – растущих ценах.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО: RESSURECTION

На этой неделе темой номер один у экономистов и аналитиков стало возрождение из пепла бюджетного правила. А главное, с сегодняшнего дня по возрожденному в новом виде бюджетному правилу после десятимесячной паузы Минфин возобновляет интервенции на валютном рынке. Что неожиданно, вопреки сложившейся традиции на этот раз Центробанк по указке министерства будет не покупать валюту, а продавать. И это будет не вечнозеленый и вездесущий доллар, а юань, который накануне очень кстати в этом смысле укрепился.

Уж не знаю, можно ли это назвать работой над ошибками. Если помните, раньше бюджетным правилом пользовались для того, чтобы складировать нефтегазовые денежные излишки в чуждых валютах и долговых обязательствах. Правило, грубо говоря, устанавливало «прожиточный минимум» страны. Все, что она зарабатывала сверху, тратилось не на развитие, а складывалось в кубышку. Стратегия небесспорная. Кажется, лучше бы потратили на электрификацию железнодорожных путей в Псковской области, например. Но, очевидно, догадывались, что грядет «черный день», раз на него упорно и много откладывали. Вот только заигрывание с инвалютой до добра не довело, о чем ЦБ в былые времена не предупреждал только ленивый.

Говорят, после драки кулаками не машут, но так и хочется упомянуть, что с инвестициями внутрь страны уж точно не произошло бы того, что сделали с золотовалютным резервом. Если учесть, что заблокированный резерв тянет примерно на 300 миллиардов долларов, то на десятую часть этих денег Псковскую область можно было бы и электрифицировать, и догазифицировать, и все 500 разваливающихся мостов отремонтировать. Подобных лакун по всей России пруд пруди, а по результату «подарили» огромную сумму недружественным супостатам.

А что сейчас? А сейчас финансовые ведомства путем распродажи юаней будут пытаться сгладить влияние мирового нефтегазового рынка, который нам совсем не благоволит, и утихомирить колебания рубля. В официальной формулировке это звучит так: «В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

В целом большинство экспертов оценивают эту идею как перспективную, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. А на большее сегодня прогнозы не особо и работают. Причем эффект появился уже даже авансом: как только о возобновлении бюджетного правила громко и внятно заявили, доллар, евро и юань заметно подешевели на Московской бирже, а рубль - укрепился.

Отмечу, что валютные операции Минфина продлятся до 6 февраля. Ежедневный объем интервенций превысит 3 млрд рублей. А потом министерство будет смотреть на ситуацию. Если прогнозные нефтегазовые доходы будут выше «базы», ведомство даст добро на покупку валюты на сумму превышения, если ниже — продолжит продавать. Напомню, что сейчас реальность играет совсем не в нашу пользу. Нефть экспортной марки Urals заметно просела в цене: в декабре она уже стоила всего $50,5 за баррель, а в январе скатилась ниже $40. И это при том, что федеральный бюджет на этот год рассчитывался исходя из цены $70. Только в январе по оценке Минфина объем недополученных доходов составит 54,5 млрд рублей. Именно эту сумму в юаневом эквиваленте ведомство и направит из резервов на продажу, начиная с сегодняшнего дня.

Западные санкции тут, конечно, оказали свое влияние, но не напрямую, а опосредованно. Тут дело не в пресловутом установленном потолке, а в том, что наша страна стала очень зависима от узкого круга крупных покупателей, прежде всего, Индии, Китая и Турции, продавать которым нефть приходится с существенным дисконтом.

Что касается курса на юань, то меня, если честно, всегда смущал этот перекос в сторону китайской валюты в резервах нашей страны. Уж слишком она волатильная по сравнению с тем, что ныне называют «токсичным». К концу прошлого года в ФНБ было размещено почти 310 млрд китайских юаней - это 3,2 трлн в рублях. Однако, к примеру, управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин успокаивает, что за последние полгода рынок юаня с точки зрения ликвидности вырос, и если полгода назад были опасения, что покупки юаня будут приводить к перекосам с внешним рынком, то сейчас эти опасения ушли. Остается только довериться эксперту.

Но эксперты ведь вредные, где-то обнадежат, а где-то тут же расстроят. Вот главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, к примеру, в комментарии Forbes отметил, что предыдущий опыт распечатывания кубышки показал, что в плане влияния на валютные колебания бюджетное правило работало так себе даже в прежней конфигурации рынка. Что уж говорить про сейчас, когда его законы переписываются на коленке.

Население ведь тоже может начать массово покупать или сливать валюту, расшатывая курс. Опять будем запретительные меры вводить? А что делать с плохо коррелирующими интересами импортеров и экспортеров? Вопросов пока хватает, а нам остается лишь наблюдать за развитием событий.

«ХВАТИТ ВАЛЯТЬ ДУРАКА!»

Еще одна громкая тема, вокруг которой сразу же образовалась пена различных конспирологических теорий – это образцово-показательная порка вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на глазах у изумленной публики. Отчитал топ-чиновника президент - за отсутствие заказов у авиазаводов. Однако за этим угадывается нечто более глобальное – провал политики импортозамещения.

Владимир Путин сначала с улыбкой отметил, что работа по обеспечению заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет слишком долго. А после попытки Мантурова оправдаться осерчал и попросил не заниматься пустопорожней пикировкой и «не валять дурака». Под нажимом министру пришлось пообещать, что за месяц авиазаводы получат все контракты на самолеты.

На самом деле, если забыть про вес фигур, то выглядело все как обычная планерка в любой компании. Недовольный начальник, который сердится на нерасторопных исполнителей, и подчиненные, которые пытаются что-то лепетать в свое оправдание, чем еще больше бесят своего босса. Но поскольку речь идет все же о совещании главы государства с членами правительства, то Мантурова сразу записали в опальные, в пабликах стали активно подбирать кандидатов на замену и даже называть конкретные имена. Особый привет экс-командующему Силами специальных операций ВС РФ Алексею Дюмину, которого в какое только кресло уже не усаживали под грифом «инфа – соточка». И в министры обороны прочили, и в главы МЧС, и чуть ли не в преемники. Теперь вот в министры промышленности записали.

Я предлагаю на кофейной гуще не гадать. Вряд ли в ближайшем обозримом мы достоверно узнаем, о чем Путин говорил с Мантуровым за кадром, где прозвучало все самое главное. Уверен, если бы стране нужна была сакральная жертва на алтаре эпилепсирующей экономики, ее бы давно принесли. И что-то мне подсказывает, это был бы не Денис Валентинович.

Но давайте разберем по фактам. Доклад министра промышленности и, правда, был слишком оптимистичным. Я бы даже сказал вызывающе оптимистичным. И тут надо особо отметить внятный посыл от президента: «Я в курсе реальной ситуации, я лично общаюсь с директорами авиазаводов». Причем посыл явно не только для Мантурова.

Что касается пресловутого авиапрома, то да, есть программа, разработанная с заделом вплоть до 2030 года. Она предусматривает поставку свыше 1000 воздушных судов для нужд только гражданской авиации. Однако, по словам главы государства, у некоторых авиазаводов нет даже приблизительного понимания, кто и сколько закажет у них военных и гражданских самолетов. У чиновников программа есть, а у бизнеса при этом нет данных для планирования. Бюрократическая махина во всей ее красе. Толку-то, что заказы уже сверстаны, если исполнители их в глаза не видели?

Но смотрите какая штука, бюрократическая машина такая неповоротливая совсем не в локальном масштабе, а в глобальном. Чтобы оперировать госзаказом, нужно понимать вводные госбюджета и возможности Фонда национального благосостояния. А что происходит с этими вводными, я думаю, вы уже догадались из первой части нашей программы. Четкие контракты, а не рамочные, не могут быть подписаны, пока не подтверждена схема финансирования на уровне нормативных актов правительства. Так что пенять в этой ситуации только на министра промышленности несколько несправедливо. Тут должно достаться как минимум еще и Минэку, и Минфину. Хотя, уверен, и Минпромторгу тоже есть где поработать над ошибками. Нам сверху постоянно транслируют, что по-старому уже никогда не будет, но сами устаревшие еще до СВО лекала работы что-то менять не торопятся.

В результате получили довольно жесткий дедлайн, за невыполнение которого можно получить и что-то похлеще нагоняя. Это с одной стороны. С другой, спешка в авиастроении – не самый приятный кейс. Иногда посмотришь пару серий «Расследования авиакатастроф» от National Geographic и задумаешься: «Вот здесь вот явно поспешили».

При этом эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорят, что переговоры о поставке новых отечественных самолетов идут ой как непросто и на уровне заказчик-поставщик. Нужно согласовать позиции по большому количеству вопросов, полагаю, не только по внешнему облику, но и по техническим параметрам. Месяц, говорите?

А теперь давайте копнем глубже. К сожалению, авиастроение – не единственный провал в импортозамещении. Аналитики отмечают, что производство грузовых вагонов тоже вызывает много вопросов. В прошлом году их выпустили на 22% меньше, чем в 2021, а инновационных - почти на 40% меньше. С пассажирскими вагонами ситуация немногим лучше — снижение производства на 17%. Причина кроется в острой нехватке комплектующих, которые, сюрприз-сюрприз, по большей части поставлялись из-за недружественного рубежа.

Что уж говорить про автопром. В феврале-марте рынок просто сложился, автомобили весной резко подорожали вплоть до 40%. Спрос при этом в моменте упал на 97%. По итогам минувшего года продажи легковых автомобилей сократились на 59%. Впервые с 2000 года продано меньше миллиона машин. Получается, откатились по этому параметру на 22 года. «Отличное» достижение!

Почти все крупные международные автобренды в России больше легально не продаются. За исключением иранских и китайских. Последние могут занять до 40% рынка, чем, видимо, пугают АвтоВАЗ, который конкурировать в честной борьбе так и не научился, поэтому предлагает повысить утильсбор для иностранцев, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта. И тем самым его добить.

Пока у АвтоВАЗа получается только влезать в долги. По итогам 2022 года он на фоне ухода иностранных брендов занял почти треть рынка и при этом автоконцерн умудрился нарастить долг до 120 млрд рублей.

Но он хоть работает. Шесть российских автозаводов просто стоят. Это «ПСМА Рус», где собирали Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, завод Mazda во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen в Калуге. Когда их продадут и перезапустят – большой вопрос.

Тут надо понимать, что сам же российский автопром страдает от санкций поболее других: от подорожания стали, дефицита полупроводников, отсутствия электроники для антиблокировочных систем и даже подушек безопасности.

При этом, как верно отмечают авторы Telegram-канала «Небрехня», в господдержку автопрома, как в черную дыру, ежегодно вбухивают по 80 млрд рублей. А с учетом новых реалий потребуется вбухивать еще больше.

Ах, да! Есть определенные успехи. Реинкарнировали «Москвича». Правда, по факту он оказался китайским JAC с переклеенным шильдиком, но кто на такие мелочи обращает внимание. Сейчас все в Китае делают, в конце-концов, а потом брендируют. Чем автомобили хуже?

Минпромторг же и здесь излучает оптимизм: говорит, что российский автопром поднимется с колен к 2035 году. А пораньше нельзя? И с меньшими жертвами? Понятно, что месячный дедлайн - это жестко, но больше 10 лет на раскачку – это тоже перебор. Надеюсь только, что «Гранта» без подушек безопасности и систем антиблокировки – это не вершина возможностей тольяттинского завода.

Вот и получается, что по шапке за провал импортозамещения можно давать не только за самолеты. Станкостроение, электрочипы, спецтехника, семена… Перечислять можно долго и уныло. Поэтому и работы еще непочатый край. Будет ли рулить процессом условный Мантуров или кто-то еще, по большому счету не так важно. Тут все правительственную махину надо трансформировать вместе с экономикой. Иначе так и будем топтаться вокруг да около.

ЦЕНЫ ВОЛНУЮТСЯ РАЗ…

На сладкое моя любимая тема – инфляция. Аналитики отмечают, что в России она продолжает ускоряться. Во многом это отложенный эффект повышения тарифов, которые, к слову, и в новом году продолжают то тут, то там повышаться.

Например, с 1 января начали действовать новые тарифы РЖД. Для рядовых пассажиров цены на билеты в плацкартные, общие вагоны, купе и СВ проиндексированы примерно на 8%.

Портал Банки.ру подсказывает, что стоимость авиабилетов растет на фоне роста издержек авиакомпаний. Так, с 1 ноября прошлого года в среднем на 60% выросли сборы на аэронавигационное обслуживание — это сборы за взлет-посадку, обслуживание пассажиров в аэропорту, аренду стоянки и прочее. Билеты, конечно, не вырастут сразу на 60%, поскольку издержки авиакомпаниям компенсируют за счет федеральных субсидий, но рост неизбежен.

С начала года в России повышены минимальные розничные цены на алкоголь. При этом традиционно подорожает в цене и тот алкоголь, который продавался по цене выше минимальных значений, так как вырастут и ставки акцизов.

Вырастут в цене и пачки сигарет: минимальная цена изменится со 112 до 117 рублей. Остальные табачные изделия вырастут в цене в среднем на 3–4% опять же из-за повышения ставок акциза.

Еще в 2023 году правительство ввело таможенные пошлины в 35% для средств гигиены, которые ввозятся из-за рубежа. В список попали шампуни, зубные пасты, средства для бритья, дезодоранты и чистящие средства для уборки. Нелокализованная продукция станет очень дорогой.

Операторы связи уже в конце декабря прошлого года начали уведомлять абонентов о повышении тарифов. Рост цен на тарифы «Мегафона» и МТС составил порядка 10%, Tele2 — 12%. ФАС уже сочла изменения в стоимости у ряда операторов обоснованными, так как рост не превышает показателей инфляции.

Но самое главное, в наступившем повысится ставка акциза на автомобильный бензин. Дизельное топливо и моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей тоже подорожают. Это, конечно, станет хорошим катализатором для роста цен вообще на все, потому что товары на чем-то в магазины доставляют. Я уж не говорю про такси, общественный транспорт, услуги доставки и прочее.

И тут важно упомянуть, что президент нашей страны призвал (в который раз?) антимонопольщиков контролировать цены. На недавней встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским Владимир Путин обозначил, что тенденцию к снижению годовой инфляции нужно удержать.

Не уверен, что тут много зависит от Шасколького и его ведомства, но про борзоту некоторых торговых и не только предприятий все же тоже не будем забывать. Ловили за руку, и не раз. Пора по рукам уже начинать бить.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников