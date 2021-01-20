Блоги / Анна Бешотен

В Пскове не так, как во Франции

Хотите проверить грамотность собеседника, спросите его, был ли он в Пскове?

Псков - привлекательный город для внутреннего туризма. И все чаще о нем вспоминают и медийные персоны. Учитывая их аудиторию в социальных сетях, а еще хуже на телевизионных каналах, сердце разрывается каждый раз, когда на всю страну транслируется безграмотное «вО Пскове».

Розенталя на них не хватает

Доверяйте достоверным источникам. Всегда найдутся доброжелатели, которые с уверенностью профессора, ссылаясь на правило «много согласных подряд», убедят вас, что правильно говорить «вО Пскове». История одного актера тому подтверждение. Ехал как-то Денис Косяков в Псков, поделился этим в сторис, удивившись, как сложно произносить. И понеслась… Уже через несколько минут сам Денис стал всех учить, что, оказывается, правильно говорить «вО Пскове». Черта с два!

Пробежимся по правилам

Справочная служба русского языка «Грамота.ру» емко и коротко отвечает на вопрос, как все-таки правильно: «Предлог во выступает перед формами слов, начинающимися сочетаниями «в, ф + согласный», поэтому правильно: во Владивостоке, во Франции. Но: в Пскове».

Можно сослаться и на великого лингвиста Дитмара Эльяшевича Розенталя и его «Справочник по правописанию и стилистике». Во-первых, с административно-географическими наименованиями употребляется предлог в. Во-вторых, добавление гласного о к предлогу в наблюдается, если с этих же согласных начинается последующее стечение согласных. Вот под это правило подпадает Владимир и Владивосток, но - увы! - не Псков.

Шутку знаешь?

«Псковские гопники стали обходить меня стороной после того, как я научился бегло говорить «спуск к Пскове» (прим. река Пскова). Количество соседствующих согласных нас не пугает. Это не основание говорить «во Пскове».

Наталья Молчанова

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, кандидат филологических наук Наталья Молчанова рассказала мне эту шутку и прокомментировала больной вопрос: «Псков не попадает ни в одну категорию существительных, с которыми по правилам употребляется предлог во, поэтому норма однозначна: «в Пскове».

Но не расстраивайтесь, если вам иногда слышится короткий гласный после в. Это нормально, не нормально растягивать его. «Носитель языка в потоке речи труднопроизносимое «впск» разбивает на два слога. Обычно это едва слышный редуцированный гласный, но некоторые растягивают его до «вА», что приводит в дальнейшем к ложному написанию «во Пскове», - пояснила Наталья Молчанова.

Так что встретимся в Пскове! Или во Франции?

Всегда пожалуйста,

ваша #fraubeschoten