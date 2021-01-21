Блоги / Анна Бешотен

Как перестать быть мамой-такси

Ребенок может самостоятельно передвигаться по городу.

Такое утверждение вызывает спор среди приверженцев полярных мнений. Одни родители школьников не могут позволить им самостоятельно добираться до учебного заведения, спортивной секции или репетитора, другие же поощряют свободное перемещение.

Решение складывается в каждом случае индивидуально и зависит от многих факторов.

В разгар пандемии вряд ли лучшее время, пересесть на общественный транспорт, но эта статья о другом. О том, как родителям не погрязнуть в исполнении функции такси, и как самостоятельность отразится на детях. Рассказываю о личном опыте.

Когда начинать

В моем детстве я начала ездить без сопровождения с шести лет не только на автобусах по городу, но и на пригородном поезде в деревню к бабушке и дедушке. У своего же сына я была персональным водителем до второго класса. Посадить его на автобус и отправить одного мне было так же страшно, как и всем родителям в наше время.

Ну вы то живете в маленьком городе

Живете ли вы в большом городе или в маленьком - для принятия принципиального решения - дать ребенку немного самостоятельности - это не имеет значения.

Да, мы жили в небольшом городе (около 200 000 население), и это сыграло свою роль. Но, согласитесь, в большом городе именно из-за расстояний все занятия ребёнка стараются организовать в одном районе, недалеко от дома, если это получается, конечно. А как раз в небольшом городе, где выбор невелик, моему сыну приходилось только до школы ездить на двух автобусах с пересадкой.

Каждое утро - стресс

Я продолжала быть мамой-такси. По утрам спала до последнего, мне хватало 20 минут, чтобы собраться, а моему сыну - нет. У нас оказались разные ритмы, но я этого не замечала. Я сажала полусонного лицеиста в машину и отвозила в спешке на уроки. До середины второго класса длился утренний стресс, пока мой муж не пришел на помощь.

Фото: Екатерина Малолеткова

Он предложил переложить на сына эту ответственность - вовремя быть в школе. Ведь это его обязанность, он - школьник. Два дня они вместе ездили в лицей на автобусе. Город ребенку был относительно знаком, но мой муж показал возможные пересадки и заметные ориентиры. На третий день сын начал самостоятельно добираться до школы, сообщая по телефону, что он прибыл в пункт назначения. Тогда же он стал вставать самостоятельно, отводить на сборы столько времени, сколько ему требовалось, без спешки и стресса. Потом ему стали открываться и другие маршруты - в спортивную секцию, к репетитору и так далее.

Почувствовать самостоятельность

Зачастую родители возлагают на себя не только задачи взрослых, но и задачи, с которыми под силу справиться ребенку. И синдром мамы-такси можно отнести сюда же.

Научить ребёнка самостоятельно пользоваться общественным транспортом - это большой плюс не только для освободившихся от этой заботы родителей, но и для детей. Это большой вклад в развитие их самостоятельности и уверенности в себе. Отправляя ребёнка на автобусе в школу, вы оказываете ему доверие, что он с этим справится один, без вас.

Мы переехали в Германию. И в чужой стране, другом городе мой сын самостоятельно (снова на двух автобусах с пересадкой) добирается до своей гимназии.

А еще это экологично

Услышала в речи одного кандидата на выборах бургомистра в нашем городке, что мамы-такси - это большая проблема для европейской экологии, поэтому ставки должны быть сделаны на общественный транспорт.

P.S. Никакого сексизма. Существуют как мамы-, так и папы-такси. Любите своих детей, балуйте, но и не забывайте позволять им быть ответственными и самостоятельными.

Ваша #fraubeschoten