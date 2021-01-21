Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Анна Бешотен Публикаций: 2
21.01.2021 10:000 Как перестать быть мамой-такси 20.01.2021 09:504 В Пскове не так, как во Франции Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 20.01.2021 17:365 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.01.2021 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины
Блоги / Анна Бешотен

Как перестать быть мамой-такси

21.01.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Ребенок может самостоятельно передвигаться по городу.

Такое утверждение вызывает спор среди приверженцев полярных мнений. Одни родители школьников не могут позволить им самостоятельно добираться до учебного заведения, спортивной секции или репетитора, другие же поощряют свободное перемещение.

 

Решение складывается в каждом случае индивидуально и зависит от многих факторов.

В разгар пандемии вряд ли лучшее время, пересесть на общественный транспорт, но эта статья о другом. О том, как родителям не погрязнуть в исполнении функции такси, и как самостоятельность отразится на детях. Рассказываю о личном опыте.

Когда начинать

В моем детстве я начала ездить без сопровождения с шести лет не только на автобусах по городу, но и на пригородном поезде в деревню к бабушке и дедушке. У своего же сына я была персональным водителем до второго класса. Посадить его на автобус и отправить одного мне было так же страшно, как и всем родителям в наше время.

Ну вы то живете в маленьком городе

Живете ли вы в большом городе или в маленьком - для принятия принципиального решения - дать ребенку немного самостоятельности - это не имеет значения.

Да, мы жили в небольшом городе (около 200 000 население), и это сыграло свою роль. Но, согласитесь, в большом городе именно из-за расстояний все занятия ребёнка стараются организовать в одном районе, недалеко от дома, если это получается, конечно. А как раз в небольшом городе, где выбор невелик, моему сыну приходилось только до школы ездить на двух автобусах с пересадкой.

Каждое утро - стресс

Я продолжала быть мамой-такси. По утрам спала до последнего, мне хватало 20 минут, чтобы собраться, а моему сыну - нет. У нас оказались разные ритмы, но я этого не замечала. Я сажала полусонного лицеиста в машину и отвозила в спешке на уроки. До середины второго класса длился утренний стресс, пока мой муж не пришел на помощь.

Фото: Екатерина Малолеткова

Он предложил переложить на сына эту ответственность - вовремя быть в школе. Ведь это его обязанность, он - школьник. Два дня они вместе ездили в лицей на автобусе. Город ребенку был относительно знаком, но мой муж показал возможные пересадки и заметные ориентиры. На третий день сын начал самостоятельно добираться до школы, сообщая по телефону, что он прибыл в пункт назначения. Тогда же он стал вставать самостоятельно, отводить на сборы столько времени, сколько ему требовалось, без спешки и стресса. Потом ему стали открываться и другие маршруты - в спортивную секцию, к репетитору и так далее.

Почувствовать самостоятельность

Зачастую родители возлагают на себя не только задачи взрослых, но и задачи, с которыми под силу справиться ребенку. И синдром мамы-такси можно отнести сюда же.

Научить ребёнка самостоятельно пользоваться общественным транспортом - это большой плюс не только для освободившихся от этой заботы родителей, но и для детей. Это большой вклад в развитие их самостоятельности и уверенности в себе. Отправляя ребёнка на автобусе в школу, вы оказываете ему доверие, что он с этим справится один, без вас.

Мы переехали в Германию. И в чужой стране, другом городе мой сын самостоятельно (снова на двух автобусах с пересадкой) добирается до своей гимназии.

А еще это экологично

Услышала в речи одного кандидата на выборах бургомистра в нашем городке, что мамы-такси - это большая проблема для европейской экологии, поэтому ставки должны быть сделаны на общественный транспорт.

P.S. Никакого сексизма. Существуют как мамы-, так и папы-такси. Любите своих детей, балуйте, но и не забывайте позволять им быть ответственными и самостоятельными.

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 678 человек
21.01.2021, 10:120 Более 18 млрд рублей налогов поступили в бюджет Псковской области в 2020 году 21.01.2021, 10:000 Как перестать быть мамой-такси 21.01.2021, 09:450 Псковские приставы организуют «горячую линию» по работе коллекторских агентств 21.01.2021, 09:330 Предпринимателей ждут изменения в порядке оформления кассовых чеков
21.01.2021, 09:280 Более 200 нарушений жилищных прав детей-сирот выявили в Псковской области 21.01.2021, 09:230 Пол сгорел в жилом доме в Палкино 21.01.2021, 09:230 Полицейского-кинолога не хватает псковской Росгвардии 21.01.2021, 09:210 Миллион рублей задолжала своим сотрудникам псковская компания
21.01.2021, 09:110 Квартира горела в Писковичах на улице Гецентова 21.01.2021, 09:110 Банк «Открытие»: Жители Санкт-Петербурга понимают в рублях больше, чем москвичи 21.01.2021, 09:011 «Оплата после пересечения»: кто и как возит из Беларуси нелегалов через псковские леса 21.01.2021, 08:530 Всего 5,2 млн иностранцев прибыли в Россию в 2020 году
21.01.2021, 08:430 Роскачество призвало не покупать вакцины от коронавируса в интернете 21.01.2021, 08:290 Число торгов по арестованному имуществу в России выросло в 14 раз в 2020 году 21.01.2021, 08:150 Новоржевец лишил пенсионерку кухонного комбайна 21.01.2021, 08:040 Нормы провоза багажа в самолетах могут ужесточить в России
21.01.2021, 07:550 Работодатели раскрыли смысл фразы «мы вам перезвоним» 21.01.2021, 07:460 В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили 21.01.2021, 07:330 Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома 21.01.2021, 07:230 Наказание за жестокое обращение с животными внесут в КоАП
21.01.2021, 07:110 Доход самозанятых в России в 2020 году вырос в 11 раз 21.01.2021, 07:000 Росгвардейцы встали на лыжи в поддержку легендарного сослуживца 20.01.2021, 23:350 Редким фото с венчания в Троицком соборе поделилась Юлия Высоцкая 20.01.2021, 23:230 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового
20.01.2021, 22:410 СМИ: Чубайс уходит со всех постов в РСПП 20.01.2021, 22:161 Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах 20.01.2021, 21:521 Названы напитки, помогающие снизить артериальное давление 20.01.2021, 21:371 Псковским росгвардейцам рассказали о подвиге ленинградцев, выстоявших в блокаду
20.01.2021, 21:230 Госархив показал псковичам газетную рекламу начала XX века 20.01.2021, 21:110 Открыта вакансия судьи Псковского городского суда 20.01.2021, 21:071 Уроженец Псковской области назначен заместителем председателя правительства Архангельской области 20.01.2021, 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020»
20.01.2021, 20:390 Член Общественного совета при областном УМВД дала старт «Студенческому десанту» 20.01.2021, 20:223 Губернаторам поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от COVID 20.01.2021, 20:132 Умер член псковского облизбиркома состава 1999 - 2003 годов Николай Симин 20.01.2021, 19:593 Псковское УФАС намерено вернуться к теме ценообразования газа в баллонах
20.01.2021, 19:519 Байден вступил в должность президента США 20.01.2021, 19:470 Незаконный ввоз сигарет и мяса пресекли пограничники в Невельском районе 20.01.2021, 19:380 Псковичам разъяснили порядок продления ежемесячной выплаты из средств маткапитала 20.01.2021, 19:210 Каверинка запустила творческий марафон для детей
20.01.2021, 19:100 Мы двигаемся в одном направлении – Александр Киселев о взаимодействии с УФАС 20.01.2021, 19:010 Псковичка примет участие в «Битве полов» 20.01.2021, 18:440 Все районы Псковской области оснастят новыми местами для дополнительных занятий 20.01.2021, 18:320 За что антимонопольщики могут оштрафовать в 2021 году, рассказала Ольга Милонаец
20.01.2021, 18:182 Поезд «Псков - Москва» будет ходить реже из-за неблагоприятной эпидобстановки 20.01.2021, 18:0710 Псковичи могут купить трусы Навального по цене двух порций лапши 20.01.2021, 17:520 В Пскове не будет кольца или светофора на перекрестке Народной и Люксембург 20.01.2021, 17:450 Полиция ищет свидетелей сентябрьского тройного ДТП в Черехе
20.01.2021, 17:360 «Громкие чтения» пройдут в псковских библиотеках в память о жертвах Холокоста 20.01.2021, 17:365 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 20.01.2021, 17:240 Дональд Трамп покинул Белый дом в последний раз 20.01.2021, 17:156 Губернатор нагрянул с неожиданной проверкой в псковские поликлиники
20.01.2021, 17:011 Поставленные в псковскую детскую музыкальную школу стулья не содержат заявленного пуха 20.01.2021, 16:541 Псковский рыбопромысловый комплекс Залита продан за 1,99 млн рублей 20.01.2021, 16:510 Облздрав решил вопрос об операции на сердце для псковича в Москве 20.01.2021, 16:503 Центральную магистраль Пскова комплексно отремонтируют в рамках нацпроекта
20.01.2021, 16:470 Акцию «Активная семья» запускает база отдыха «Пушкиногорье» 20.01.2021, 16:450 Серийного вора-наркомана осудили в Великих Луках 20.01.2021, 16:370 МТС поможет бизнесу в Псковской области с проектированием облачных решений 20.01.2021, 16:340 Почти 600 гектаров составит площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова
20.01.2021, 16:280 Уполномоченный по правам человека судится с одним из органов власти Псковской области 20.01.2021, 16:250 Почти 3 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 16:210 Псковское УФАС и регоператор по обращению с ТКО перешли от конфронтации к диалогу 20.01.2021, 16:180 Бюро Псковского обкома КПРФ обсудило кандидатуры на пост главы Порховского района
20.01.2021, 16:151 Общественный пресс-центр ПЛН: Кого и как ищут псковские поисковики «Лизы Алерт» 20.01.2021, 16:110 Пыталовский должник заплатил более 500 тысяч рублей для получения загранпаспорта 20.01.2021, 15:520 До +2 потеплеет в Псковской области 21 января 20.01.2021, 15:430 Проектирование расчистки реки Псковы и Чудского озера завершат в 2022 году
20.01.2021, 15:372 Не хочешь, уберут за тебя – Ольга Милонаец прокомментировала уборку Пскова на каникулах 20.01.2021, 15:364 Выборы 2021 года обсудил псковский губернатор с председателем облизбиркома 20.01.2021, 15:287 «Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы 20.01.2021, 15:244 У спикера Совета Федерации нашли антитела
20.01.2021, 15:230 Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии за выращивание и продажу конопли 20.01.2021, 15:110 Скончался духовник Спасо-Казанского монастыря города Острова 20.01.2021, 15:100 Два человека погибли на пожаре в Пскове 20.01.2021, 15:052 Псковские конвоиры отмечают профессиональный праздник
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.