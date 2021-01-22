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Черный хлеб, селедка: чего не хватает русским в эмиграции

Я тут соскучилась по снегу и подумала, а ведь это может быть интересно, узнать у моих русских подруг, чего им не хватает в эмиграции. Я сравнительно недавно живу в Германии, да и вовсе не отпочковалась от России. На родине у меня тоже дом.

Все, кого я спросила, в эмиграции уже больше 10 лет. И мой вопрос, по чему русскому они соскучились, вызвал неоднозначную реакцию. Что из этого получилось, читайте ниже.

Вкусовые привычки

Самое распространенное, что приходит в голову, это, конечно, еда. Кухни отличаются друг от друга, а привычки какое-то время остаются.

Марина, Германия: «Соленые помидоры и огурцы, квашеная капуста и гречка. Все, по чему я скучала вначале, можно сейчас и здесь купить. Да я особо не успеваю соскучиться, потому что часто в бываю в РФ».

Ах, банки с маринадами сразу выбились в лидеры.

Елена, Великобритания: «Я соскучилась по маринованным огурцам и помидорам, да с жареной картошкой. И по семечкам. Таких вкусов здесь нет».

Фото: Анна Бешотен

Если в начале эмиграции моя подруга в Италии мечтала о черном хлебе с селёдкой, то теперь всё изменилось.

Полина, Италия: «Если сейчас мне десять раз на выбор предложат суши или "Селедку под шубой", то селедку я выберу один раз, девять - суши».

«Вкусовая привычка, между прочим, не самая полезная», - отмечает моя подруга из Австрии. Однако воспоминания, что хотелось бы раньше видеть на своем столе в Вене, еще свежи.

Ирина, Австрия: «Майонез. Потому что такого майонеза вкусного нет нигде, кроме как в Пскове. Сейчас не ем майонез вообще».

По регламенту

Эмоциональные поступки, спонтанные решения и встречи - это очень по-русски. К примеру, чтобы встретиться с нашими немецкими друзьями, мы за месяц договариваемся, а если это праздник, как Новый год, то минимум за полгода.

Елена, Великобритания: «Не хватает неожиданных встреч одноклассников или одногруппников на улице и рассказов, как там дела у Маши, Вани, Пети...».

Марина, Германия: «Самое, что в карантин стало не хватать - это здоровый русский пофигизм».

Ирина, Австрия: «Многим вещам со временем, находится логическое объяснение. Например, в аптеку без рецепта. В России очень много принимают лекарств надо и не надо. Да и открытые в России 24 часа магазины. Пожив тут, я поняла, что это правильно расходуемая энергия и покупателей, и продавцов. Можно просто это учитывать, составляя план питания на неделю. А продавцы тоже люди».

Через годы, через расстояния

Однако годы берут свое, и даже соленого огурца не хочется.

Полина, Италия: «То, что меня беспокоило 10 или 5 лет назад, сейчас не имеет никакого значения. Я даже, возможно, сейчас это не вспомню и не озвучу. Если 3 года назад я бы посетовала, что не могу пойти в книжный магазин и провести там с удовольствием полчаса, рассматривая и выбирая себе книгу, то сейчас и этой проблемы больше нет».

Ирина, Австрия: «Через 10 лет ни по чему не скучаю, надо быть тараканом и приспосабливаться. Скучать - это не отпускать, а пока это есть, сложно дальше в новом окружении стать своим».

P.S. Оказалось, «скучать» вообще неподходящий глагол в таком вопросе. Если я вкладывала в него легкую ностальгию, что при случае «хотелось бы» съесть, увидеть, ощутить, то для других он означал серьезную тоску.

Ваша #fraubeschoten