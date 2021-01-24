Блоги / Анна Бешотен

Язык жестов: как в Германии случайно не пригласить к сексу

Язык жестов очень быстро перенимается в среде, особенно, если языковые навыки еще слабы. Чтобы построить коммуникацию на помощь приходят жесты. В русской и немецкой культурах я нахожу много общего, но не жесты. Плюс есть такие, о значении которых лучше знать заранее.

Русские гнут пальцы

Стали мы с мужем (он - немец, я - русская) учить нашего сына счету до 10, разумеется, на пальцах. Для билингва разница в жестах - тоже задача.

Так вот, немцы начинают счет с закрытого кулака, раскрывая постепенно ладонь, начиная с большого пальца. В итоге получается та самая «пять», знак приветствия.

Мы же считаем наоборот, начиная с открытой ладони, загибая пальцы от мизинца к большому. В итоге получается кулак.

Идиот!

Сказать такое не всегда возможно ни человеку в лицо, ни за глаза. А вот покрутить пальцем у виска, намекнув собеседнику об идиотской идее или поступке, это запросто.

Уровень экспрессии в немецком жесте по такому поводу будет куда выше. Немцам одного пальца недостаточно, они трясут перед лицом раскрытой ладонью, что обозначает уж полное безумие.

Большой брат следит за тобой

Жест «я слежу за тобой» - два пальца направить в свои глаза и обратно на собеседника - широко распространен не только в России. Но немцы делают это иначе - с выражением сарказма они поднесут указательный палец к лицу и с небольшим наклоном головы в сторону оттянут немного нижнее веко вниз.

Фото: Сергей Герасимов

Вот тебе кукиш!

Только не надо в Германии показывать русский оберег от сглаза или экспрессивное выражение отказа. Здесь эта комбинация из пальцев означает что-то более неприличное, чем русское грубое «ничего не получишь». Немцы могут этот жест расценить не только как оскорбление, но и как агрессивное приглашение к сексу.

Ваша #fraubeschoten