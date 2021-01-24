Язык жестов: как в Германии случайно не пригласить к сексу

Язык жестов очень быстро перенимается в среде, особенно, если языковые навыки еще слабы. Чтобы построить коммуникацию на помощь приходят жесты. В русской и немецкой культурах я нахожу много общего, но не жесты. Плюс есть такие, о значении которых лучше знать заранее.
Стали мы с мужем (он - немец, я - русская) учить нашего сына счету до 10, разумеется, на пальцах. Для билингва разница в жестах - тоже задача.
Так вот, немцы начинают счет с закрытого кулака, раскрывая постепенно ладонь, начиная с большого пальца. В итоге получается та самая «пять», знак приветствия.
Мы же считаем наоборот, начиная с открытой ладони, загибая пальцы от мизинца к большому. В итоге получается кулак.
Сказать такое не всегда возможно ни человеку в лицо, ни за глаза. А вот покрутить пальцем у виска, намекнув собеседнику об идиотской идее или поступке, это запросто.
Уровень экспрессии в немецком жесте по такому поводу будет куда выше. Немцам одного пальца недостаточно, они трясут перед лицом раскрытой ладонью, что обозначает уж полное безумие.
Жест «я слежу за тобой» - два пальца направить в свои глаза и обратно на собеседника - широко распространен не только в России. Но немцы делают это иначе - с выражением сарказма они поднесут указательный палец к лицу и с небольшим наклоном головы в сторону оттянут немного нижнее веко вниз.
Только не надо в Германии показывать русский оберег от сглаза или экспрессивное выражение отказа. Здесь эта комбинация из пальцев означает что-то более неприличное, чем русское грубое «ничего не получишь». Немцы могут этот жест расценить не только как оскорбление, но и как агрессивное приглашение к сексу.
Ваша #fraubeschoten