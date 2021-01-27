Блоги / Анна Бешотен

Цирк с масками окончен!

Ношение тканевых масок не защищает от коронавируса - в Германии признали несостоятельность меры. 19 января во всех землях Германии продлили карантин до 14 февраля. Меры предосторожности остались теми же - меньше контактов, держаться на расстоянии, домашний офис, маски и т. д. Но теперь никакой самодеятельности - в магазинах и общественном транспорте можно появиться только в респираторе с минимальной степенью защиты FFP2 (Внимание! Без клапана для выдоха!), допустимо надеть также медицинскую маску.

Фото: ndr.de

Цирк уехал

Желание приостановить распространение заразы потребовало от правительства Германии пересмотреть подход к ношению масок. Если маски-визоры изначально не приравнивались к защитным средствам, то матерчатые изделия, шарфы, натянутые на нос футболки - всё это прокатывало в первую волну.

Сегодня Германия обязала граждан пользоваться изделиями, отвечающим требованиям зашиты от распыления аэрозольных мелких частиц вируса.

Не панацея

Надел маску и чувствуешь себя в безопасности. А вот и нет.

Я не встречала ещё ни одного человека перед магазином, который бы, прежде чем надеть маску или её снять, помыл бы руки с мылом. При этом достал бы вакуумную упаковку, где хранится чистая маска, достал бы её и, не дотрагиваясь, относил в течение двух часов. Если вы что-то из этого не делаете, то гарантии защиты, увы, уже нет.

Правильно носить, ухаживать и менять маски - это важная составляющая защиты. Выполнение только этих предписаний весьма затруднительно в «походных» условиях.

Смотрела недавно спецреп «Редакции» «Саяны наши» и нашла там лучший кадр для иллюстрации.

Кадр из спецрепа «Редакции»

Ещё много-много раз

Специалисты, пишет ndr.de, рекомендуют не использовать одну маску больше пяти раз. При этом после каждого ношения она должна быть дезинфицирована.

В одном исследовательском проекте Университета прикладных наук и Университета Мюнстера учёные выявили, что оставленная висеть на крючке при комнатной температуре маска FFP2 за семь дней полностью очищается от частиц коронавируса. Поэтому рекомендовано купить "недельку" и носить, не сбиваясь. Заодно и дни недели в локдаун отслеживать будет легче.

Только в печь не сажай

Маски FFP2 нельзя стирать, их рекомендовано в сухом виде дезинфицировать. Для этого следует положить маску в духовку и оставить на один час, установив 80 градусов без циркуляции воздуха. Ни в коем случае не в микроволновую печь, это пожароопасно.

Не болейте!

Ваша #fraubeschoten