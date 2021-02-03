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Блоги / Анна Бешотен

Дадут ли «Госуслуги» оплачивать налоги до начисления пени?

03.02.2021 18:27|ПсковКомментариев: 0

Неделю назад я попыталась разобраться, изменят ли «Госуслуги» свой подход к оказываемому сервису по оплате налоговых задолженностей, предоставив возможность оплачивать налоги до начисления пени.

 

В общей сложности мне удалось выяснить, что налоги оплачивать через «Госуслуги» вовремя никак нельзя, потому что информация о налоговых начислениях является тайной.

Поэтому «Госуслуги» не в силах это изменить, и предложили обратиться в Федеральную налоговую службу, что я и сделала. Полная версия предыстории и переписки доступна здесь.


Скриншот переписки в чате на портале «Госуслуги»

Пишите письма

Немного перефразировав обращение на портал «Госуслуги», я направила его в центральный аппарат ФНС:

«Добрый день, уже который год на портале "Госуслуги" появляется налоговая задолженность с пени. Почему вы игнорируете Указы Президента по оказанию услуг по принципу «одного окна» и не предоставляете возможность оплачивать через "Госуслуги"? Когда будет предоставлена такая возможность? Складывается впечатление, что это делается специально, так как обращения граждан на этот счет регулярно игнорируются. Ссылаться на налоговую тайну просто неуместно, так как вы ее разглашаете, но только с пени. Поясните вашу позицию. Спасибо».

Как и ожидалось, центральный аппарат спустил задание в отделение ФНС, к которому я прикреплена.

Ответ последовал на трех, извините, трех листах!

Из-за наличия в теле письма данных о налогах и задолженностях на мои объекты налогообложения я не могу его опубликовать полностью, но если это было бы школьное сочинение, то за содержание поставила бы я точно двойку. Ни на один вопрос ответа не последовало. Кроме, пожалуй, того, что ФНС подтвердила, что налоговая задолженность уже не является тайной. Хотя это не было вопросом.

Порочный круг

Круг в бюрократической системе замыкается быстро и часто. «Госуслуги», за которые отвечает Министерство цифрового развития, отправляют в налоговую, налоговая направляет обратно.

«...функционал ЕПГУ ("Госуслуги" - прим. автора) находится в компетенции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Соответственно, работоспособность функционала ЕПГУ, в том числе в части невозможности оплаты, ФНС России не администрирует».

Никто ни за что не отвечает, никто делать лучше не собирается.

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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