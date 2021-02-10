Блоги / Анна Бешотен

Сделала ДНК-тест на этническую принадлежность. Что это дает?

Документы в архиве по моей географической привязке не сохранились, дальше двигаться вглубь пока затруднительно. А остановиться в этом деле, как отказаться от вредной привычки. Поэтому я решила купить тест ДНК на этническую принадлежность.

Интерес к своему происхождению кажется вполне оправданным. Во мне он зародился лет в 13, когда я со слов своих близких нарисовала дерево до пятого колена. Моему сыну 15, и он не понимает, зачем я так усиленно ищу «мертвых» родственников. Но тот, кто увлекается этим, знает, что это детективная история, и каждый новый найденный факт приносит удовлетворение.

Определение этнической принадлежности

Коробочка с пробирками

Существует несколько сервисов, которые собирают базу ДНК-тестов в привязке к генеалогическому происхождению. Часть из них, к сожалению, недоступна в России, но зато есть внутренние сервисы.

В Германии тест мне обошелся в 50 евро, в России такой тест будет стоить примерно 8000 рублей, судя по предложениям в Интернете.

Сет состоял из двух ватных палочек и пробирок, на тот случай, если в одной пробирке недостаточно материала, будет использована запасная. 30 секунд поводить ватной палочкой за щекой, положить в пробирку, закрыть и отправить по почте. Результаты будут доступны онлайн в течение месяца.

Скандинавская красавица

Ну почти. Честно, не сосчитать сколько раз слышала я в свой адрес вопрос про скандинавские корни. Голубые глаза, светлые волосы, высокий рост тому способствовали. Ответ, однако, я получила, сделав тест ДНК, который показал наличие в моих клетках не только русской генетической группы, но и шведской.

Такой тест ДНК не является медицинским, его нельзя интерпретировать в разрезе, например, наследственных болезней и предрасположенностей.

Он дает информацию в двух плоскостях: на основе статистических данных об этнической принадлежности и обнаруживает основные генетические группы. То есть удовлетворяет любопытство и все? Нет.

Седьмая вода на киселе

И тут главная удача в том, чтобы твои родственники выбрали тот же сервис, что и ты, тогда может найтись, например, не только дальний кузен, но и родная сестра.

Именно нахождение близкого родственника по тесту ДНК позволило мне не сомневаться в честности исследования, так как родство подкреплено и документально.

Кроме того, вам еще будет предложено большое количество совпадений элементов ДНК с другими пользователями. У меня насчиталось 2846 дальних родственников. Контакт с этими людьми может продвинуть вас в поиске.

Многие сервисы предлагают также загрузить результаты ДНК, сделанные в другом месте, что позволит, возможно, наткнуться и на других родственников.

Ваша #fraubeschoten