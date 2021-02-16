Блоги / Анна Бешотен

Книжки-страшилки и их влияние на детей

Знаменитая детская книжка-страшилка с назидательными рассказами немецкого доктора Генриха Гофмана «Степка-Растрепка», кажется, не столь популярна в наше время в России, но в Германии, где я воспитываю трехлетнего сына, то и дело вредного, взъерошенного, избалованного мальчика до сих пор назовут именем одного из героев: Штруввельпетер или Цаппель-Филипп, например, а непослушную девочку точно прозовут Паулинхен.

В русском переводе Петер превратился в Степку, Филипп в Федюшку, Пауилинхен в Катеньку, но натуралистичность последствий непослушания передана все с той же прямотой и жестокостью.

Мальчик все время сосал свои пальчики, прибежал портной и их отрезал - нет больше больших пальчиков на руках мальчика. Или вот: девочка играла со спичками и сгорела, нет больше девочки, только котики плачут над ее прахом.

Иллюстрация из книги Der Struwwelpeter (Степка-Растрепка)

Даже интересно, какую маркировку по возрасту проставили бы сейчас при переиздании «Степки-Растрепки» Генриха Гофмана. Четвертое, например, издание от 1868 года входит в серию книг для детей от 6 до 8 лет. Прочитать все рассказы можно на сайте Национальной электронной библиотеки.

Читать или не читать жуткие, но поучительные, истории своим детям?

Об этом я поговорила с практикующим психологом, автором книг по психологии Сергеем Калининым.

Психолог Сергей Калинин

- На чем базируется эффект страшилок?

- Страх тесно связан с инстинктом самосохранения. У взрослых людей большинство страхов основано на личном опыте (один раз сильно обожглись - будем бояться огня), плюс на развитом интеллекте, т.е. на способности экстраполировать (предвидеть, прогнозировать на основе прошлого опыта). Благодаря этому, мы будем бояться любых источников открытого огня - спички, зажигалки, костра, пожара и т.п.

У маленьких детей жизненный опыт очень мал, а интеллект (и, следовательно, способность к экстраполяции) еще недостаточно развит. Поэтому они в определенном смысле «бесстрашны», недооценивают многие опасности. Особенно те, которые исходят из социальной реальности (не из биологической). Например, что нельзя уходить вместе с улыбчивым незнакомцем, даже если он подарит тебе конфетку или игрушку.

Поскольку дети «слишком бесстрашны», в народной/традиционной педагогике всех времен и народов применяется такой воспитательный прием как запугивание.

В исследованиях по фольклору можно найти много примеров. И «серенький волчок, который укусит за бочок», - это еще самое невинное! Мало того, практически любая волшебная сказка включает в себя элементы страха/запугивания, плюс способы «правильного» реагирования/преодоления страха.

Поэтому отношение к страшилкам в современной психологии неоднозначное.

- Но ведь передача фольклора и популярность «Степки-Растепки» доказывают их жизнеспособность, то есть положительный эффект в воспитании?

- Если подходить позитивно, то любые страшные истории-пугалки - это своего рода моделирование возможных пугающих ситуаций, плюс обучение (возможные последствия, как правильно вести себя и т.п.). Если критиковать, то современная гуманистическая педагогика в принципе против запугивания (в любой форме).

Вместо архаических пугающих сказок ребенка надо поддерживать, ему надо разъяснять - спокойно, позитивно, нейтрализуя страх.

Есть исследования о том, что когда дети сами сочиняют страшилки (про «черную руку» и т.п.), то это имеет психотерапевтический эффект для них. Но когда они читают/смотрят страшилки, придуманные взрослыми (пусть даже детскими писателями), то эффект неоднозначный. Может происходить «заражение» страхом, и/или усиление существующих невротических страхов.

- Выходит, «Степку-Растрепку» можно читать только взрослым?

- Даже если решитесь читать книги-страшилки (иногда детей прямо тянет на подобные истории), то внимательно следите за реакцией ребенка! Если ребенок «заражается» страхом, лучше не читать, а потратить время на разъяснения, отреагировать в игре.

Если реакция на отстриженные пальцы спокойная, то это всего лишь литература, и вряд ли можно говорить о какой-то психотравме.

Ваша #fraubeschoten