Биржа труда в Германии заставила снять розовые очки

Однажды в Нойсе на русско-немецком вечере один юный студент из Пскова рассказывал за столом, как он мечтает после окончания университета приехать в Германию и преподавать здесь русский. Я рассмеялась.
К тому времени я уже имела опыт общения с немецкой биржей труда.
Когда я переехала в Германию, примерно как тот студент, была воодушевлена и полна надежд. Не так расстраивало то, что не было работы, как сама работа биржи труда, вернее ее имитация.
Работа местного агентства по работе стала разочарованием года!
Как и требовалось, быстро собрала документы, написала резюме, отправилась на биржу. Милая девушка создала мне анкету соискателя (навскидку с моим резюме совпадало не больше 50%, перевирала безбожно, и это ее не смущало) и отправила ждать приглашения на консультацию.
Кажется, в тот день рухнула моя уверенность в «правильной» Европе, когда я попала на прием.
Специалист биржи труда встретила меня сногсшибательным вопросом, что я, собственно, жду от биржи труда?! Это я как раз хотела спросить, чем биржа труда мне может помочь, фрау Мюллер?!
Из этой консультации я вынесла очень много, и это совсем не соответствовало моему представлению о помощи в поиске работе.
Ты больше не личность, детка, ты статистическая единица. И более того, неудобная для системы, потому что «висяк». И весь вид сотрудницы говорил об этом: «Зачем ты к нам пришла, а?».
В Германии важно, чтобы квалификация персонала соответствовала занимаемой должности.
Это в России так можно - учиться на одно, работать на другое. В Германии каждый должен заниматься своим делом. Более того, сферы настолько раздроблены, что чем уже специализация, тем лучше.
По диплому я учитель русского языка и литературы, кандидат наук по русскому языку, но весь мой опыт связан с работой в прессе и маркетинге.
Чтобы здесь признали диплом учителя, необходим уровень владения языком С2. Как говорят, не каждый немец сдаст. К примеру, для поступления в университет нужен, в зависимости от вуза и факультета, уровень В2-С1. Ученая степень по моему направлению признается автоматически. Вот и вышло, что я статистическая единица с ученой степенью, но без диплома, с опытом работы в другой сфере.
Мне как хотелось, чтоб мое резюме предлагали потенциальным работодателям, отправляли на собеседование, а дальше я сама. Такая картинка быстро растворилась.
Существует три типа клиентов биржи труда в Германии: просто ищущие работу, безработные без пособия и безработные с пособием. Последние еще имеют шанс на предложения от биржи труда, так как «жрут» деньги государства.
Если вы просто в поиске, такой была я, то и ищите сами. За год ни одного приглашения, ни одного предложения.
Прошел год. У меня сменился уже третий менеджер на бирже труда. В промежутке присвоили статус безработной без пособия. Думалось, что все закрутилось - в новом статусе дело бойче пойдет. Показалось.
Неудобную статистическую единицу проинтервьюировали в энный раз и выяснили все ту же информацию, что и год с хвостиком назад.
Новый менеджер просто профи, он сразу мне сказал, что шансов ноль, но без движения меня оставлять нельзя. Отправлять на языковые курсы меня поздно, я уже сама об этом позаботилась и сдала на С1, но я прошусь на переквалификацию, а это деньги государства и доступ к ним затруднен.
Прежде чем одобрить такое вложение в статистическую единицу, мне предложили найти и пройти тренинг по карьерному ориентированию. Как бы намекая, что я не понимаю сама, кем я хочу работать. Хотя я четко прописала в резюме, что работать я хочу не по образованию, а по имеющемуся опыту.
Все это выглядит так, как мы вас покидаем из одной базы в другую, так вы и отвалитесь.
Предлагать мне вакансии никто не собирается, денег от государства я не получаю, только статистику порчу. Полагаю, что скоро у меня появится новый менеджер.
Есть, что сказать на эту тему? Делитесь в комментариях!
Всегда пожалуйста,
Ваша #fraubeschoten