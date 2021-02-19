Блоги / Анна Бешотен

Биржа труда в Германии заставила снять розовые очки

Однажды в Нойсе на русско-немецком вечере один юный студент из Пскова рассказывал за столом, как он мечтает после окончания университета приехать в Германию и преподавать здесь русский. Я рассмеялась.

К тому времени я уже имела опыт общения с немецкой биржей труда.

Завышенные ожидания

Когда я переехала в Германию, примерно как тот студент, была воодушевлена и полна надежд. Не так расстраивало то, что не было работы, как сама работа биржи труда, вернее ее имитация.

Работа местного агентства по работе стала разочарованием года!

Рука помощи

Как и требовалось, быстро собрала документы, написала резюме, отправилась на биржу. Милая девушка создала мне анкету соискателя (навскидку с моим резюме совпадало не больше 50%, перевирала безбожно, и это ее не смущало) и отправила ждать приглашения на консультацию.

Кажется, в тот день рухнула моя уверенность в «правильной» Европе, когда я попала на прием.

Специалист биржи труда встретила меня сногсшибательным вопросом, что я, собственно, жду от биржи труда?! Это я как раз хотела спросить, чем биржа труда мне может помочь, фрау Мюллер?!

Из этой консультации я вынесла очень много, и это совсем не соответствовало моему представлению о помощи в поиске работе.

Статистика

Ты больше не личность, детка, ты статистическая единица. И более того, неудобная для системы, потому что «висяк». И весь вид сотрудницы говорил об этом: «Зачем ты к нам пришла, а?».

В Германии важно, чтобы квалификация персонала соответствовала занимаемой должности.

Это в России так можно - учиться на одно, работать на другое. В Германии каждый должен заниматься своим делом. Более того, сферы настолько раздроблены, что чем уже специализация, тем лучше.

По диплому я учитель русского языка и литературы, кандидат наук по русскому языку, но весь мой опыт связан с работой в прессе и маркетинге.

Чтобы здесь признали диплом учителя, необходим уровень владения языком С2. Как говорят, не каждый немец сдаст. К примеру, для поступления в университет нужен, в зависимости от вуза и факультета, уровень В2-С1. Ученая степень по моему направлению признается автоматически. Вот и вышло, что я статистическая единица с ученой степенью, но без диплома, с опытом работы в другой сфере.

Предложений не будет

Мне как хотелось, чтоб мое резюме предлагали потенциальным работодателям, отправляли на собеседование, а дальше я сама. Такая картинка быстро растворилась.

Существует три типа клиентов биржи труда в Германии: просто ищущие работу, безработные без пособия и безработные с пособием. Последние еще имеют шанс на предложения от биржи труда, так как «жрут» деньги государства.

Если вы просто в поиске, такой была я, то и ищите сами. За год ни одного приглашения, ни одного предложения.

Переквалификация

Прошел год. У меня сменился уже третий менеджер на бирже труда. В промежутке присвоили статус безработной без пособия. Думалось, что все закрутилось - в новом статусе дело бойче пойдет. Показалось.

Неудобную статистическую единицу проинтервьюировали в энный раз и выяснили все ту же информацию, что и год с хвостиком назад.

Новый менеджер просто профи, он сразу мне сказал, что шансов ноль, но без движения меня оставлять нельзя. Отправлять на языковые курсы меня поздно, я уже сама об этом позаботилась и сдала на С1, но я прошусь на переквалификацию, а это деньги государства и доступ к ним затруднен.

Прежде чем одобрить такое вложение в статистическую единицу, мне предложили найти и пройти тренинг по карьерному ориентированию. Как бы намекая, что я не понимаю сама, кем я хочу работать. Хотя я четко прописала в резюме, что работать я хочу не по образованию, а по имеющемуся опыту.

Все это выглядит так, как мы вас покидаем из одной базы в другую, так вы и отвалитесь.

Предлагать мне вакансии никто не собирается, денег от государства я не получаю, только статистику порчу. Полагаю, что скоро у меня появится новый менеджер.

Есть, что сказать на эту тему? Делитесь в комментариях!

Всегда пожалуйста,

Ваша #fraubeschoten