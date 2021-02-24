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Блоги / Анна Бешотен

Чем опасен гель-лак и как танцы могут лишить вас ногтя на год

24.02.2021 17:06|ПсковКомментариев: 0

Накрасить ногти на руках - к мастеру по маникюру, на ногах - по педикюру. Зачастую это один и тот же мастер. Но что делать, если стопа проблемная? Это уже медицинская плоскость или ещё нет?

 

Подология сравнительно недавно сформировалась в России как отдельная сфера услуг. В Германии, например, во время локдауна закрыли салоны красоты, но кабинеты подологов оставили открытыми. Здесь они приравнены к медицинским услугам.

Вместе с подологом из Пскова Еленой Хорунжиной я попыталась разобраться, что входит в зону ответственности подолога в России, и почему педикюр может быть опасен?

Подолог Елена Хорунжина

Подология в России

Подолог не входит в утвержденный реестр профессий и должностей в России. Отсюда возникает бурная дискуссия, какую именно зону ответственности должен занять специалист у себя в кабинете. Кто этот специалист? Какими проблемами конкретно он должен заниматься? Где учиться?

Сегодня подолог в России - это уже больше чем мастер-эстетист.

У нас не существует школ подологии с двухгодичным очным обучением, как в Германии, где можно получить знания, по медицинским дисциплинам (анатомия, физиология, гистология, микробиология, патофизиология и т.д.), а также прикладным (владение инструментом, аппаратом, материалами, ортониксия, протезирование, ортезирование, обработка и перевязка ран, массажи и т.д.). Российским мастерам приходится набирать эти курсы у отдельно взятых школ, которые приглашают к себе в преподаватели лучших представителей профессии из Германии, Польши, Испании. Признаться, это достаточно затратно.

Самым главным в работе подолога после знаний должно быть оборудование. Меня очень радует, когда я вижу, что городские студии красоты меняют педикюрные троны и маникюрные аппараты на профессиональные кресла и аппараты с пылесосом и спреем. Значит, качество услуг должно вырасти в разы.

Зоны ответственности

Подолог, мастер по педикюру, дерматолог, хирург и т.д. - зачастую люди со всеми проблемами стопы обращаются к одному специалисту. Чем именно может помочь мастер-подолог?

Если подологии в России как бы нет, то законы есть. И чётко прописано, что мы имеем право трогать, а что нет.

Немедицинская подологическая помощь - это комплекс педикюрных мероприятий без применения медикаментов и (запланированного) нарушения целостности кожных покровов, направленный на предотвращение и улучшение патологических состояний стопы, кожи и ногтей. 

На приеме специалист может заметить проблемы, на которые сам человек не обращает внимание, и которые лежат за пределами зоны ответственности подолога. Это и бородавки, которые часто путают с мозолями, меланомы, различные новообразования, инфицирование ткани или ногтя, тогда рекомендуется обратиться за узкой медицинской помощью к врачу. Ортопедия также играет немаловажную вспомогательную роль в устранении многих проблем стопы.

Погоня за красотой

Можете из опыта поделиться советами, как избежать появления проблем с ногтями и стопами?

На моем первом обучении в 2006 году у ведущего специалиста и практика в крупнейшей школе педикюра в Санкт-Петербурге Татьяны Волковой, которую можно считать одной из зачинательниц парамедицинского педикюра в России, нам сказали, что здоровых ног нет! Неоптимистично. Но это лишь от того, что за ногами нужен уход и иногда здравый смысл, а не погоня за красотой.

Могу точно сказать, что танцы в новых туфлях на свадьбе у подруги за 30 минут могут лишить вас ногтя на год.

Узкий мысок туфель и движение создают давление на ногтевую пластину, образуется синяк, как следствие - отслоение ногтя от ногтевого ложа, иногда вплоть до полной потери. Ноготь имеет очень важную функцию защиты. Без ногтя давление уходит внутрь на костные ткани, образуются экзостозы, разрастание костной ткани, это также потом мешает ногтю прирастать к ногтевому ложе. Все взаимосвязано в нашем организме, поэтому если ноготь заново отрос - вам повезло!

Подолог Елена Хорунжина

С приходом в ногтевую индустрию гель-лаков проблемы усугубились.

Мастера стали отмечать, что количество случаев отслоения ногтей от мягких тканей на руках и ногах резко выросло. Проблема в том, что гель-лак не только иссушивает ногтевую пластину, но и добавляет ей жёсткости за счет толщины и твёрдости геля, поэтому она становится менее эластичной и легче травмируется. Отслоение (онихолизис) чаще всего встречается из-за перенашивания покрытия, неправильной толщины покрытия и температуры нагрева в лампе.

Любой травмированный ноготь без должного ухода может быть вовлечен в деформацию или быть инфицирован грибами или бактериями.

Есть, что сказать на эту тему? Делитесь в комментариях!

Всегда пожалуйста,

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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