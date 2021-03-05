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Блоги / Анна Бешотен

Разорилась на поход в парикмахерскую в Германии и сравнила с Россией

05.03.2021 13:56|ПсковКомментариев: 0

После четырехмесячного локдауна в Германии 1 марта снова открылись парикмахерские.

 

Все новостные сюжеты были посвящены здесь этому «крупномасштабному» событию. Показывали довольных парикмахеров и расстроенных клиентов, которым досталось время лишь в конце месяца.

Учитывая, что еще не конец марта, а вся моя семья уже привела волосы в порядок, рассказываю, как на самом деле обстоят дела, и чем русские парикмахерские услуги отличаются от немецких.

Парикмахерский салон в Нойсе (Германия)

Всеобщий ажиотаж

Под конец локдауна медийных политиков с хорошо уложенными волосами уже начали упрекать, что те посещают парикмахера, нарушая запрет. Кого-то стригли «жены», а кто-то выливал тонны геля на голову. Открытие парикмахерских, в общем, ждали все.

Прогнозировали очереди, как за новым айфоном. Официально было разрешено открыться 1 марта, так некоторые салоны начали работу сразу в 00:00.

«Мы не настолько сумасшедшие. Да, продлили немного рабочие часы, например, в те дни, когда мы работали с 9:00 до 18:00, стали открыты до 20:00, но не более того», - поделилась со мной мастер Элли.

Ограничения из-за вируса: посещение салона в маске, кресла занимать через одно, соблюдать дистанцию

К слову о заполняемости - места по записи нашлись довольно в короткий срок. То есть нагнанного СМИ ажиотажа все же я не обнаружила. Да, много клиентов, да, не всегда удобное время, но так, чтобы ждать еще месяц - не в нашем случае. Мой муж с младшим сыном вообще без очереди и записи подстриглись в первом попавшемся барбер-шопе 1 марта, и им на двоих удовольствие обошлось куда дешевле, чем мне со старшим. Всего 16 евро - машинная стрижка.

Ну и ценник

Первое, что пугает русского в немецкой индустрии красоты, - это цена. В Германии после похода к парикмахеру кошелек заметно худеет. Я, конечно, не знаю московских цен, но для региона было привычно, что ты идешь к мастеру и за конкретную сумму (от 2000 до 5000 рублей) тебе будет оказан комплекс услуг, и ты не будешь переживать, а хватит ли тебе денег на то, чтоб еще голову посушили. Да, в Германии в ценообразовании участвуют все манипуляции - то есть за каждый пшик спреем и сушку феном с вас возьмут деньги. Так и накапает круглая сумма. И уйти в салон подешевле не получится, цены примерно везде одинаковые.

В отличие от российской практики, где мастера в большинстве своем работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели, здесь нишу занимают полноценные фирмы, а это космические налоги и социальные гарантии сотрудникам, плюс материал. Хорошо, что цены остались как до локдауна, но только на женские прически. На мужские цены немного все-таки подросли. Не везде, но в салоне, в котором мы были, да. Четыре месяца стояли без работы - надо как-то отбивать.

Если в прошлый раз за стрижку и химическую завивку мой сын заплатил 38 евро, то в этот раз 50

.

Девочкам все равно не сэкономить. Конечно, можно попросить только покрасить, не стричь, не сушить, не лечить волосы. Тогда можно и не ходить в парикмахерскую.

За плюс-минус 7 евро можно купить готовую краску в магазине и вуаля.

В стоимость входит мелирование на фольгу, питание волос с массажем головы, стрижка, сушка феном с расческой.

Поиск мастера

Вот здесь была настоящая проблема: я ходила с наполовину покрашенными волосами и чертыхалась.

Приличных мастеров здесь мало. Кажется, так, как в России, нигде не развита индустрия красоты.

Если мужские стрижки в Германии под крыло взяла турецкая диаспора, они в этом деле хороши, то с женскими мастерами сложнее. Где только я не искала хорошего парикмахера, и как бывает, нашла приличный салон в 100 метрах от дома. И тогда мое мнение о мастерах в Германии смягчилось, но привыкнуть к таким ценам я вряд ли смогу.

Ваша #fraubeschoten

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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