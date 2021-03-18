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Блоги / Анна Бешотен

Школа в России и Германии: почувствуй разницу

18.03.2021 09:28|ПсковКомментариев: 0

Моему старшему сыну 15 лет, он учится в немецкой гимназии в 9 классе, его другу тоже 15, и тот учится в 9 классе русского лицея. Идея сравнить школьный опыт двух стран пришла сама собой, тем более, что в период пандемии коронавируса слабые стороны образования вылезли наружу.

Посмотрим, что думают на этот счёт сами школьники, и как сильно отличаются образовательные модели в принципе.

 

Пётр & Фёдор

Знакомьтесь: Пётр - гимназист в Германии (Нойс), Фёдор - лицеист в России (Псков).

Ребята - бывшие одноклассники, поддерживают дружбу на расстоянии, от того делятся легко своим мнением.

Мнение субъективное, юношеское, иногда приправленное родительским, но отражающее действительное состояние дел.

Предметы

У Фёдора в программе стоит 18 предметов, у Петра - 13. Это объясняется тем, что в Германии некоторые предметы объединены в одну дисциплину. Плюс в немецкой гимназии, чтобы поступить в университет, придётся учиться 12 классов (или 13, в зависимости от программы), а в русской школе - 11.

«Здесь нет литературы, немецкий язык включает в себя и чтение. Алгебра и Геометрия объединены под одним названием Математика», - поясняет Пётр.

При этом у Фёдора в дневнике есть и литература, и русский язык, да ещё родной язык, плюс две физкультуры (одна внеурочная). В обеих школах по два иностранных языка. Разница, таким образом, не велика. Расхождения по дисциплинам в 9 классе можно лишь обозначить по двум пунктам: Обществознание и ОБЖ - в русской школе, в немецкой - Политика и Религия (можно отказаться от Религии в пользу Философии).

Фото: swr.de

В Германии детей реально учат разбираться в политическом строе, следить за актуальной ситуацией в партийной системе. Этот предмет идёт не один год и не является лишь частью Обществознания.

Честно, когда моему сыну выпало сделать обзор прессы по актуальной проблеме, мне это сильно напомнило политинформацию в советской школе. С той лишь разницей, что комментировать и высказывать личное мнение в дискуссии только приветствуется.

Расписание

Школы по наполняемости - примерно на 1000 человек каждая. По рейтингу - обе в топе. Уровень нагрузки - одинаков? А вот тут стоит разобраться.

При условии, что в русской школе 18 предметов, расписание составлено плотно.

«У нас по 7-8 разных предметов в день, лишь иногда ставят два часа. Парами было бы определенно удобнее - за это время захватишь гораздо больше, один урок уходит на раскачку только, - считает Фёдор. - Хорошо, что нам хоть отменили занятия по субботам».

Петру есть с чем сравнить: «У нас почти все уроки двойные, даже звонки в школе только по парному расписанию. Если поставлен один час, то учитель завершает сам урок и мы переходим к следующему. В день примерно по 4-5 предметов».

После российской закалки Петру до сих пор кажется, что они много лентяйничают, хотя немецкие ученики могут даже запротестовать, если им попытаются задать много домашки.

«Если нам по предмету на завтра попытаются много задать, мы просто напоминаем учителю, что у нас сегодня длинный день (с 8:00 до 15:00), и тогда задание по этому предмету отменяется. В первый раз, когда я услышал такой торг, я подумал: “А что так можно было?”», - делится Пётр.

Федя в этот момент считает в уме, сколько часов он тратит ежедневно на домашнее задание, если только на алгебру, например, уходит полтора часа (4-5 заданий), а ведь уроков 7-8: «Я нашёл со временем баланс, что-то просто откладываю. Обидно, когда по профильным предметам (физико-математическое направление) мало задают, а, например, одномоментно по литературе и по иностранному надо что-то наизусть выучить».

Оценки

Оценочная система тоже разнится. И не только тем, что в России «5» - высокая отметка, а в Германии - наоборот.

«Нам не ставят оценки, мы должны просто активно работать, преподаватели отмечают у себя и ставят плюсики. На оценку пишутся только контрольные работы. От них и от активности на уроке (50/50) зависит итоговая оценка в полугодии», - рассказывает Пётр о немецкой системе.

Но мне как матери сложно привыкнуть, что я не владею информацией о том, какие всё-таки текущие успехи моего ребёнка.

Хорошо, что он сам ответственный, я б не хотела раз в полгода сюрпризы, так что скучаю по электронному дневнику. Пётр возмущается, если я спрашиваю, как сегодня его оценили за ответ на уроке. Эмоциональная обратная реакция учителей слабая: «Правильно или хорошо», - сложно понять, насколько жирный плюсик ты заработал. Но при этом за неправильный ответ ты не получишь «минус».

«Поднял руку и ответил неправильно - учитель не посадит тебя обратно с "двойкой", как в русской школе было, и не даст отвечать другому. Он будет тебе задавать наводящие вопросы, чтобы ты сам пришёл к верному ответу и понял, в чем ты ошибся. Это было непривычно сначала, но теперь я не боюсь отвечать», - дополнил Пётр.

Фото: fnp.de

У Фёдора за пазухой нашлась пара увлекательных историй про русские оценки. «Даже не хочу вспоминать, как нам устраивали ответы по цепочке всему классу, не ответил - "два". А ещё была такая игра "Горячий стульчик", когда ты один должен был отвечать на вопросы класса по какой-то теме. Хоть я и справлялся, но это очень неприятные ощущения, хорошо, что сейчас так с нами уже не играют», - рассказал Фёдор.

Лучшая школа

Зато ребята уверены, что учатся в хороших школах. В доказательство приводят факты, позволяющие номинировать именно свою школу на звание «Лучшая».

По мнению Фёдора, его лицей только на одном учительском составе может зваться лучшим: «Наша школа держится на учителях. Сильные педагоги заинтересованы в том, чтобы донести до нас предмет, с ними легко договариваться. Бывают и исключения, конечно. А ещё наш классный руководитель классный! Она за нас горой».

Петру сложнее сказать такое про учителей его немецкой гимназии. В европейской школе нет такого эмоционального контакта с детьми, как в русской: «Есть очень хорошие учителя, а есть не очень. Здесь мне нравится программа обучения. С 10 класса мы сможем отказаться от двух предметов, которые не интересны, и выбрать те, которые нравятся. Нам предлагается исследовать себя в профессиональном плане и проходить реальную практику на фирмах, а не мыть доску и поливать цветочки в кабинетах. Здесь учитываются мои интересы и моё мнение».

Пандемия - онлайн-терапия

Я наблюдала за реакцией системы образования двух стран, когда коронавирус заставил срочно менять подход и перестраиваться на онлайн-обучение.

Российские учителя за считанные дни перестроились на онлайн-занятия, в Германии же не только долго запрягали, но и не перенапрягались.

В какой-то момент, я даже стала жаловаться, что дети вообще брошены - даже не на самообучение, а просто без обучения. Пока Федя писал контрольные онлайн, Петя пил чай с классом онлайн.

Наступили летние каникулы, и вместо того, чтобы продумывать концепт, как организовать занятия во вторую волну пандемии, все отдыхали.

Фото: br.de

Второй локдаун встретили с удивлением, как-будто никто не предупреждал, поэтому требовалось еще минимум две недели, чтобы придумать-таки концепт. Мало-мальски продвинулись и только настроились на онлайн, как локдаун завершился, и детей отправили в школу. Ну как отправили, половина класса ходит три дня, вторая половина сидит дома. Уж лучше бы онлайн в 100%-составе.

Так что в каждой системе есть свои плюсы и минусы.

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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