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Как сдают на водительские права в Германии по сравнению с Россией

С 1 апреля 2021 года в России изменились условия сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Теперь кандидаты в водители должны выполнять все маневры в городе, без заезда на автодром.

И это правильно, давно пора готовить водителей, а не полуфабрикаты, которые только потом учатся водить.

В этом плане немцы чрезмерно строги, но это стоит безопасности на дорогах.

Дважды в одну воду

Если ты живешь в Германии больше полугода, то русское водительское удостоверение необходимо менять на немецкое. Менять - условный термин. При наличии русских прав тебе разрешается пропустить обучение вождению, но необходимо сдать два экзамена - теорию и практику.

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Делюсь, как я, русский водитель с 10-летним стажем и километражем, как у дальнобойщика, заново училась водить машину в Германии, чтобы сдать экзамены.

Фото: Анна Бешотен

Теория

Здесь ничего сложного. Выучил примерно 1200 вопросов, 30 из них попадется на экзамене. И тут можно допустить 1-3 ошибки, зависит от пунктов. Так, ошибка в вопросе про экологию, например, будет стоить вам 2 пункта, а про дорожную ситуацию - и все 5. Два неправильных ответа по 5 пунктов - не сдал. Для сдачи допускается 9 ошибочных пунктов.

Сравним, в России сдают 20 вопросов и допускается 2 ошибки. В общей сложности 800 заданий. Вопрос: где еще 400?

Сдавать теоретический экзамен в Германии можно на любом языке, это, конечно, преимущество. Я сдала с первой попытки, набрав 2 пункта - вопрос про экологию, как вы понимаете.

Какое там экологичное вождение, когда мне пришлось реально отрекаться от российских реалий, чтобы запомнить правильные ответы. Как сейчас помню, хоть и сдавала два года назад, был вопрос, где можно остановиться на проселочной дороге. Из вариантов ответа я, конечно, выбрала обочину в первый раз, а не парковочный карман. Понимаете комизм ситуации, какие, к черту, парковочные карманы на проселочных российских дорогах?!

Кстати, в Германии в среднем по стране с первого раза теоретический экзамен не сдают 30% обучающихся.

Практика

Тут было сложно отказаться от привычной манеры вождения. Мне реально пришлось заново вспоминать, как держаться за руль двумя руками, ну и все эти движения глазами по зеркалам, повороты головой и черепашья скорость.

Фото: Анна Бешотен

Пришлось взять несколько уроков вождения, чтобы подготовиться, к практическому экзамену. Один час вождения - 38 евро.

Я чувствовала себя марионеткой за рулем, которую дергают за веревочки, чтобы все движения были точно по предписанному алгоритму.

«По статистике, иностранцы сдают практику от 2 до 6 раз», - подбодрил меня инструктор.

И статистику я не испортила - сдала со второго раза.

Потому что нельзя съезжать с автобана 90 км в час, когда по автобану плетется грузовик со скоростью 80 км в час. Маневр был засчитан, как обгон справа. И прощай 300 евро за практический экзамен, готовь следующие 300.

Хотя, мне кажется, была явная установка на статистику, потому как второй раз мне пришлось дважды нарушить правила, с разрешения принимающего, разумеется, и я сдала.

Так, на съезде с автобана была пробка, по правилам должна была отказаться от маневра и проехать дальше, но принимающий настоял на съезде, и далее пришлось выруливать из пробки, меняя полосы, где это было нежелательно.

Экзамен на вождение длится ровно час, а не 30 минут, как в России. Ты ездишь по городу, автобану, экстренно тормозишь, паркуешься параллельно и т.д. Все происходит не по каким-то учебным маршрутам, а где угодно принимающему.

И самое главное, кто выходит из автомобиля со сданным экзаменом, тот понимает, что он действительно водитель, а не «я сейчас на права сдам, потом куплю машину и буду учиться водить».

Поэтому, наверное, и нет доверия российскому водительскому удостоверению, и приходится снова сдавать экзамены, подтверждать свои умения.

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Ваша #fraubeschoten