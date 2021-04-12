Цена любви - 77 рублей, или что такое посткроссинг

Я человек прагматичный, поэтому в любом действии стараюсь находить практически полезный результат. В случае с любым хобби это сделать сложнее, но все же можно.
Решение написать про посткроссинг пришло именно потому, что я никак для себя не могла ответить на простой вопрос: «Зачем?».
Анастасия Баринова занимается посткроссингом, как мы выяснили вместе, уже более семи лет, и это хобби ей до сих пор не наскучило.
Возможно, потому что это не только собирательство открыток и марок со всего мира, а еще и творческий процесс.
Наш разговор с Настей я начала именно с этого вопроса. Согласитесь, не увлеченному человеку может быть совсем непонятно, с чего вдруг кто-то отсылает открытки и получает их от совсем незнакомых людей. И делает это годами.
Посткроссер Анастасия Баринова
Открытки из коллекции Анастасии Бариновой
Ок, идея стала более-менее прозрачной, но мне пришлось еще долго расспрашивать Настю, чтобы найти все-таки этот заветный практический смысл, который выражается не только в пополнении частных коллекций, но и человеческой поддержке:
Стало понятно, что посткроссинг это еще и инструмент психологической разгрузки.
Стоп! Почему Настя сказала рисовать? Я думала, что открытки подписывают и отправляют. И тут Анастасия развернула стопку своей коллекции обратной стороной, и все стало понятно.
MailArt от Анастасии Бариновой
Восторженно Анастасия рассказывала про разных людей из сообщества. Один врач из Гамбурга, по ее словам, раз в месяц разрисовывает 20 уникальных открыток и отправляет по миру. И это все не ради популяризации.
MailArt от Анастасии Бариновой
Настино же увлечение (она является основателем школы рисования онлайн @izo_less) помогает ей создавать настоящие шедевры. Честно, мне было сложно выбрать, какие иллюстрации к этой статье публиковать, потому что хотелось разместить все. Опубликую еще одну и, пожалуй, остановлюсь.
MailArt от Анастасии Бариновой
Чтобы начать коллекционировать, стоит лишь отправить первую почту.
Как рассказала Анастасия, существует несколько путей. Есть международное сообщество, где случайным образом раздаются номера для отправки по миру, там же люди оставляют отзывы. Все регистрируется в системе, которая насчитывает по миру около миллиона человек.
Так выглядит карта почтовых отправлений Анастасии
Созданы также группы в социальных сетях, где можно выставлять свои условия для успешного коллекционирования. Например, Анастасия собирает открытки с Гарри Поттером, и через такие сообщества можно организовать свой сбор, осуществить прямой обмен. Кроме того, посткроссеры придумывают различные схемы, вплоть до создания отдельных книг на определенную тематику, где в пустой блокнот инициатора участники вклеивают марки на заявленную тематику.
В разговоре с Анастасией в моей памяти всплыло такое приятное чувство из детства, когда мы обменивались фантиками, вкладышами и марками. И это новое в твоем коллекционном альбоме приносило радость и было чем-то очень важным. Посткроссинг - это как раз про это чувство.
И все-таки за этим добрым хобби стоит большой бизнес. Особый коммерческий интерес в развитии посткроссинга имеют производители открыток и иллюстраторы.
Для Насти также важно, например, популяризировать ее родной город, который она очень любит, поэтому часто Анастасия отправляет по миру открытки с описанием важных исторических событий, связанных с Псковом.
Ваша #fraubeschoten