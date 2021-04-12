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Блоги / Анна Бешотен

Цена любви - 77 рублей, или что такое посткроссинг

12.04.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Я человек прагматичный, поэтому в любом действии стараюсь находить практически полезный результат. В случае с любым хобби это сделать сложнее, но все же можно.

 

Решение написать про посткроссинг пришло именно потому, что я никак для себя не могла ответить на простой вопрос: «Зачем?».

Анастасия Баринова занимается посткроссингом, как мы выяснили вместе, уже более семи лет, и это хобби ей до сих пор не наскучило.

Возможно, потому что это не только собирательство открыток и марок со всего мира, а еще и творческий процесс.

Зачем?

Наш разговор с Настей я начала именно с этого вопроса. Согласитесь, не увлеченному человеку может быть совсем непонятно, с чего вдруг кто-то отсылает открытки и получает их от совсем незнакомых людей. И делает это годами.

Посткроссер Анастасия Баринова

«Если просто, то ты отправляешь открытку, чтобы получить другую. Но на самом деле - это огромная система. Это история про собирательство, про ощущение нужности кому-то. Это интернациональное хобби: здесь нет ни страны, ни пола, ни расы, нет градаций вообще никаких - все участники абсолютно равны», - Анастасия принялась меня убеждать, что это важно.

Открытки из коллекции Анастасии Бариновой

Ок, идея стала более-менее прозрачной, но мне пришлось еще долго расспрашивать Настю, чтобы найти все-таки этот заветный практический смысл, который выражается не только в пополнении частных коллекций, но и человеческой поддержке:

«Это своего рода благотворительная елка, когда ты берешь письмо от неизвестного ребенка и делаешь ему подарок. Посткроссинг - нежное хобби, это доброта и способность быть хорошим. Он дает возможность остановиться, отдохнуть от жуткого темпа, уйти из соцсетей, из новостной ленты, где все не так радужно, сесть за стол и начать спокойно рисовать».

Стало понятно, что посткроссинг это еще и инструмент психологической разгрузки.

MailArt

Стоп! Почему Настя сказала рисовать? Я думала, что открытки подписывают и отправляют. И тут Анастасия развернула стопку своей коллекции обратной стороной, и все стало понятно.

MailArt от Анастасии Бариновой

«Это настоящее искусство. Конечно, есть люди, которые могут отправить тебе пустую открытку, указав лишь твой адрес. Но это считается моветоном. Большинство посткроссеров реально заморачиваются, чтобы подобрать прекрасные слова, разрисовать поле, а иногда и конверты. Здесь нет потока, здесь люди вкладывают душу, чтобы порадовать других. Ты попадаешь в личный профиль адресата и можешь видеть его пожелания, что нравится человеку».

Восторженно Анастасия рассказывала про разных людей из сообщества. Один врач из Гамбурга, по ее словам, раз в месяц разрисовывает 20 уникальных открыток и отправляет по миру. И это все не ради популяризации.

MailArt от Анастасии Бариновой

Настино же увлечение (она является основателем школы рисования онлайн @izo_less) помогает ей создавать настоящие шедевры. Честно, мне было сложно выбрать, какие иллюстрации к этой статье публиковать, потому что хотелось разместить все. Опубликую еще одну и, пожалуй, остановлюсь.

MailArt от Анастасии Бариновой

Страсть к коллекционированию

Чтобы начать коллекционировать, стоит лишь отправить первую почту.

Как рассказала Анастасия, существует несколько путей. Есть международное сообщество, где случайным образом раздаются номера для отправки по миру, там же люди оставляют отзывы. Все регистрируется в системе, которая насчитывает по миру около миллиона человек.

Так выглядит карта почтовых отправлений Анастасии

Созданы также группы в социальных сетях, где можно выставлять свои условия для успешного коллекционирования. Например, Анастасия собирает открытки с Гарри Поттером, и через такие сообщества можно организовать свой сбор, осуществить прямой обмен. Кроме того, посткроссеры придумывают различные схемы, вплоть до создания отдельных книг на определенную тематику, где в пустой блокнот инициатора участники вклеивают марки на заявленную тематику.

«Мы обмениваемся открытками, обычными и художественными марками. Иногда мы формируем целое послание, вкладывая дополнительные приятные бонусы в конверт. Но филателисты нас не любят - мы можем на клей приклеить марку, затронуть ее в рисунке, нам важна картинка, а филателисты в этом плане перфекционисты».

В разговоре с Анастасией в моей памяти всплыло такое приятное чувство из детства, когда мы обменивались фантиками, вкладышами и марками. И это новое в твоем коллекционном альбоме приносило радость и было чем-то очень важным. Посткроссинг - это как раз про это чувство.

Большой бизнес

И все-таки за этим добрым хобби стоит большой бизнес. Особый коммерческий интерес в развитии посткроссинга имеют производители открыток и иллюстраторы.

«У простого посткроссера нет коммерческой выгоды, но надо понимать, что тысячи увлеченных людей тратятся регулярно на это. В России посткроссеры отдают на свое увлечение от тысячи рублей каждый месяц, а кто и того больше».

Для Насти также важно, например, популяризировать ее родной город, который она очень любит, поэтому часто Анастасия отправляет по миру открытки с описанием важных исторических событий, связанных с Псковом.

«Отправка почтовой открытки по России - 18 рублей, по миру - 52 рубля. Цена простой открытки - 25 рублей. Вот и считай, стоимость любви - 77 рублей. Мы все хотим, чтобы нас любили, и через посткроссинг мы получаем это чувство».

Ваша #fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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