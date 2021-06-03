Блоги / Анна Бешотен

Что дарит немецкий город Нойс новорожденным детям

Чуть больше месяца назад в нашей большой семье случилось прибавление - у дочки моего мужа родился сын. А на днях пришла посылка с подарками от города Нойса (Германия), где малыш Элиас родился и живёт.

Содержимое коробки я вам и покажу. Это не только приятный сюрприз для ребёнка, но и полезный для родителей.

Экосумка «Добро пожаловать» с логотипом города Нойса.

Для ребёнка

Пара приятных мелочей и, конечно, игрушки.

Подарочный набор для новорождённого.

Подарочный набор состоял из пяти вещиц: мочалка-игрушка, плюшевый мышонок, мячик, пустышка и книжка. Однако книжка не простая, а виммельбух про город, где родился малыш.

Книжка со смыслом! Что ни разворот, то значимое для детей Нойса место или событие.

Разворот книжки-картинки для рождённых в Нойсе.

В Нойсе есть группа в социальных сетях, называется «Ты нойсовец, если...». Здесь жители делятся типичными для города Нойса местами, приметами и явлениями. Так вот эта книжка полностью соответствует такой концепции. Например, каждый ребёнок в Нойсе должен «обязательно» иметь фото верхом на небольшой парковой скульптуре «Лебедь и мальчик, крадущий яйцо». Она и изображена в одном из разворотов.

Или вот, например, событие - фестиваль стрелков, которым живёт весь город. Это отдельная история, когда-нибудь я вам её расскажу и покажу, когда пройдут эти злые времена взаперти.

Традиции должны прививаться с детства. И об этом заботиться городской маркетинг. Бонусом на пустышке размещён герб Нойса.

Добро пожаловать в Нойс.

Для родителей

На первый взгляд куча ненужной макулатуры. Да, пару-тройку рекламных проспектов можно смело выкинуть, но есть и весьма полезные материалы.

Набор полезной информации для молодых родителей.

Особенно мне понравился городской план с разбивкой по районам и обозначением всех важных для детей и родителей мест. Можно найти всё, что требуется: бассейны, детские площадки, спортивные площадки, развлечения, детские сады, скейтпарки и т.д.

Разворот городского плана для района, где живёт Элиас.

Для молодых родителей - это большое информационное подспорье в бумажном виде. Но есть ещё визитка с QR-кодом, которая приглашает пользоваться приложением «Семейный навигатор по Нойсу».

Приложение доступно для бесплатного скачивания.

Вещь! Тут тебе и все места, и все события для детей с маркировкой по возрасту. Я даже себе скачала, чтобы не пропустить что-то интересное для своего трёхлетки.

Вот так встречает новорождённых жителей своего города Нойс. Без подачи каких-либо заявлений, просто по месту регистрации новорождённого приходит почтовое отправление.

P.S. Когда я родилась в Пскове, в 1980 году, мне выдали медаль «Рождённому на Псковской земле». В детстве я ей очень гордилась и могла часами рассматривать. Мои сыновья родились в 2006 и 2017 в том же городе, и остались без подарков. Как обстоят дела сейчас, я не знаю, помню, что в 2019 была подобная акция.

Скриншот с сайта комитета по социальной защите Псковской области.

Было бы интересно узнать, что дарит ваш город на рождение ребёнка, делитесь в комментариях!

Ваша #fraubeschoten