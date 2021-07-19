Блоги / Анна Бешотен

Мама, ты уверена, что это такси?

Томас, мой трехлетний сын, сидел на заднем сидении псковского такси и не замолкал, его сильно беспокоило, правда ли мы едем на такси. Он засыпал меня вопросами и суждениями. Эта удивительная разница между немецким и русским такси поразила его с первой поездки, да и меня тоже.

Такси в пандемию

К сожалению, такие маленькие дети, как Томас, и не помнят, как оно, вне пандемии. Соблюдение всех мер предосторожности уже крепко осело в его голове за последний год.

«Мама, а почему все едут без масок? А где разделяющая ширма?» - эти вопросы малыша отражают одновременно, какие меры предосторожности соблюдают немецкие такси и совершенно игнорируют русские. Речь идет о такси в Пскове, но думается, эта картина распространена по всей стране.

Сейчас водитель и пассажиры в Германии во время поездки в такси должны быть в маске. Дополнительная защита от распространения коронавируса - пленка, отделяющая передние кресла от задних с окошком для оплаты.

Самое грязное место на Земле

Стопроцентное подтверждение научным исследованиям, заключившим, что салон автомобиля является копилкой бактерий и самым грязным местом на Земле, мы получили, вызвав такси в Пскове.

З адняя дверь в салоне такси

Такое ощущение, что этот салон никогда, вообще никогда, не убирали.

Для пущей красоты или защиты от грязи, мне сложно придумать цель, на заднем сидении красовался кусок ковра. А ковры - это же самое то для скопления грязи и размножения паразитов.

Д аже моему айфону стало тошно от одного вида ковра.

«Мама, ты уверена, что это такси? Здесь так грязно!» - Томас переспросил меня несколько раз, очень чистоплотный мальчик.

Б - безопасность

При вызове такси я указала, что в поездке будет ребенок, соответственно понадобится бустер или детское кресло.

Номинально оно было, но к безопасности не имело отношения. Пятиточечная система ремней в кресле была безнадежно испорчена. На что водитель сказал: «Не переживайте, я еду медленно».

Т омас катался до этого на самокате, поэтому в такси защита от удара головой у него только и была.

Водитель не обманул, он действительно ехал медленно, не более 40 км в час. «Тише едешь - дальше будешь» в этот раз было оправдано. Мы ехали так медленно, что я решила взглянуть на спидометр, и все стало понятно - он не работал.

С трелка при движении автомобиля была на нуле.

Сидела и думала, почему я не отказалась от поездки на таком автомобиле, дура, а надо было!

Я была шокирована, что такое в принципе возможно, когда в рейс выходит неисправный автомобиль, когда службе такси безразлична безопасность пассажиров, лицо компании, безразлично все, кроме процента, который отдаст из этой поездки водитель, он же, скорее всего, владелец автомобиля.

И судя по стоимости проезда (примерно 160 рублей в среднем по городу, а в Германии 25 евро) у водителей просто нет возможности заработать не только на еду, но и на содержание рабочей лошадки. Но и продолжать в таком виде оказывать услуги такси немыслимо и небезопасно.

Справедливости ради надо сказать, что были и другие поездки, в чистых автомобилях с исправленными креслами и т.д. Значит, проблема есть, но не повсеместно? И кто тогда несет за это ответственность? Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится?!

Всегда ваша fraubeschoten