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Блоги / Александр Савенко

Долгая дорога в Моглино

23.10.2018 16:25|ПсковКомментариев: 17

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям общественно-политической жизни региона, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Обзор событий недели начинаем с новости о том, что Счетная палата РФ признала особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» неэффективной.

Тут полагаю многие воскликнут, что такому повороту нисколько не удивлены...

Профессор Преображенский: Так я и думал, именно это я и полагал (Михаил Булгаков, «Собачье сердце»).

К тому же новость эта весьма относительная — в том смысле, что у Счетной палаты и раньше возникали вопросы по поводу деятельности особых экономических зон, в том числе нашего «Моглино». Достаточно вспомнить резонанс, вызванный итогами проверки в 2016 году. Кстати, именно в ту пору пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие ряда ОЭЗ, называл их дорогими и неэффективными. Так или иначе, из 33 особых экономических зон, существовавших в стране по состоянию на 1 января 2016 года, в настоящее время осталось 25.

Возможно, кто-то задаст вопрос: с чего бы в программе о политике говорить об экономике? Дескать, не ваш же профиль. Однако дело в том, что «Моглино» с самого начала - это больше чем просто экономический проект.

«Моглино», если кто забыл, уже лет семь приоритет, визитная карточка властей - прежде всего Андрея Турчака и его команды, и эту визитную карточку где только не доставали — в Европе, в Азии, во время встреч с президентом Владимиром Путиным.

Позиционировался проект, равному которому, по заверениях госменеджеров, у нас не было и нет, как «локомотив», который вытянет всю область.

Мол, с помощью умников из Сингапура сотворим свое «псковское экономическое чудо», косяком пойдут резиденты, рекой потекут инвестиции, откроются высокотехнологичные производства и новые рабочие места. Совместно с Псковским госуниверситетом и уже работающими флагманами промышленного производства ОЭЗ «закрепит» молодежь на Псковщине, привлечет сюда специалистов из других регионов и тем самым развитию всей территории будет дан мощный импульс.

Помимо прочего, «Моглино» - это еще и обязательный элемент агитационно-пропагандистских кампаний кандидатов от партии власти на выборах последних лет, начиная с 2011-го, когда впервые прямо заявлялось про громадье планов — более пяти тысяч новых рабочих мест, многомиллиардные инвестиции, увеличение промышленного производства в полтора раза.

Между тем псковская оппозиция, в свою очередь, использовала и, не сомневаюсь, будет продолжать использовать тему особой экономической зоны в собственных контрпропагандистских целях. Тут неизменно заявляется, что «Моглино» — это маниловщина, оторванный от реальности бесперспективный прожект. В этой среде давно принято, говоря об ОЭЗ, высказывать исключительно критические замечания, делать пессимистичные прогнозы (в духе «Этого не может быть, потому что не может быть никогда») и вспоминать бесчисленные поездки в Сингапур бывшего вице-губернатора Сергея Перникова и прочих региональных чиновников, К слову, в свое время псковские коммунисты во главе с уже покойным Александром Роговым пеняли команде Турчака именно за ориентацию на далеких азиатов, а не на соседей-белоруссов. В общем, прогнозам власть предержащих о толпах будущих резидентов оппозиция никогда не верила, и самой распространенной здесь стала аналогия с «планом» великого комбинатора по превращению Васюков в межпланетный шахматный центр. 

Остап Бендер: Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной (И.Ильф, Е.Петров, «12 стульев»).

Повторюсь, так заявления власть предержащих о светлом будущем особой экономической зоны и всего региона виделись недоброжелателям. В целом же тема созданной в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июля 2012 года ОЭЗ «Моглино» уже давно получила постоянную прописку в региональной политической повестке.

И вот — вывод Счетной палаты о неэффективности проекта. Причем, не просто вывод, а заявление о том, что коллегия Счетной палаты направит письма с выводами по итогам проверки и анализа президенту и в правительство РФ.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия будет направлен и в палаты Федерального Собрания — Госдуму и Совет Федерации, спикер которого Валентина Матвиенко приезжала в Моглино немногим более года назад и даже посадила там деревца, взяв с местных начальников обещание ежемесячно присылать видеоотчет, как эти зеленые насаждения приживаются на псковской почве.

Слабым утешением может служить тот факт, что из 25 российских особых экономических зон неэффективными признаны 10, то есть сорок процентов. И над всеми, полагаю, нависает перспектива повторить незавидную судьбу тех ОЭЗ, которые уже закрыты. Дабы быть правильно понятым поясню: ваш покорный слуга не испытывает ни злорадства, ни радости по поводу того, что выводы Счетной палаты вроде как подтверждают правоту журналистов, с самого начала упрямо задававших госуправленцам вопросы об эффективности особых экономических зон — миф это или реальность? Напротив, тут есть от чего загрустить. Ведь какими бы ни были последствия проверки Счетной палаты, уже прозвучавшие выводы — это, несомненно, плохо и для псковской власти, и для всего региона в целом. На самом деле, оба возможных варианта продолжения истории выглядят безрадостно. Примут решение закрыть «Моглино» - и тогда вопрос не только в том, ради чего было потрачено немеряно средств и времени, но еще и в том (это главное): а за счет чего тогда регион будет выходить из тяжелого экономического положения, гасить многомиллиардный госдолг Псковской области, решать другие многочисленные проблемы, как будет развиваться? Мы же помним, что именно на эту «точку роста» уповали власти — и не только прежняя администрация Андрея Турчака. По образному выражению экс-губернатора, эстафетную палочку подхватил Михаил Ведерников. Когда он только появился в регионе, один из основных вопросов был как раз в том, что будет с «Моглино». Как писала ПЛН в день назначения Михаила Ведерникова врио губернатора, «новой областной власти надо будет разбираться с суперпроектами предшественников — например, ОЭЗ «Моглино». Какая судьба ждет эти программы, сейчас можно только догадываться».

Ответ был дан достаточно быстро. Уже в конце осени 2017-го два региональных руководителя — бывший и нынешний — открывали особую экономическую зону. И в дальнейшем действующий глава области неоднократно давал понять: отношение к мегапроекту предшественника не изменилось, за «Моглино» будущее, о чем он заявлял и во время встреч с премьер-министром Дмитрием Медведевым, и на бизнес-форумах, и в интервью перед губернаторскими выборами.

Михаил Ведерников: Если говорить об особой экономической зоне, я считаю, что это была суперидея. Но она непростая. Если ориентироваться на политические дивиденды, наверное, этим проектом вообще не стоило бы заниматься, потому что он не даст эффекта ни в краткосрочной, ни даже в среднесрочной перспективе. Выхлоп будет позже, «сливки снимет» следующий губернатор, а может, даже через губернатора.

Хорошо, если так — и надо просто подождать. Но даже в том случае, если выводы Счетной палаты не приведут сейчас к закрытию особой экономической зоны «Моглино» (и более того — проект, как планируется, получит развитие в виде второй очереди ОЭЗ - индустриального парка «Ступниково»), то все равно следует признать, что позиция Счетной палаты серьезно бьет по перспективам этого грандиозного начинания. Ставит ему подножку, так как - к бабке не ходи — понятно, что выводы главного контролирующего госоргана о неэффективности экономических зон могут отразиться и на планах потенциальных резидентов.

Одно дело - идти в инвестиционно привлекательный регион под твердые гарантии местных властей, опирающихся на поддержку федерального центра. И совсем другое - отправляться в особую экономическую зону, признанную ведомством во главе с Алексеем Кудриным неэффективной, со всеми возможными последствиями и рисками.

Таким образом, вопрос о будущем проекта «Моглино» (и без того остававшийся без очевидного для многих ответа) становится еще более актуальным.

Но в любом случае будем оптимистами, ибо давно известно: еще никогда не было так, чтобы не было никак, что-нибудь да получится.

Теперь к другим темам недели. Вопреки ожиданиям псковского политического класса, минувшая семидневка не принесла продолжения ротации кадров в региональной администрации. Об отставке руководителя областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова мы говорили в предыдущем выпуске. На этот пост назначен Сергей Грахов, ранее работавший в Сочи и Москве. Так что видим продолжение начатой линии на приглашение кадров из-за пределов области. Напомню, что ранее позиции вице-губернатора по экономике и инвестициям, а также руководителя аппарата администрации заняли также варяги (соответственно, Нинель Салагаева и Сергей Дмитриев). Ждем, что будет дальше. А заодно смотрим по сторонам — и отмечаем, что происходящим в Доме Советов перемены не ограничиваются.

На неделе стало известно об уходе с поста ректора Псковского госуниверситета Юрия Демьяненко - старожила псковской региональной политики, в свое время работавшего вице-губернатором аж при четырех руководителях области — Владиславе Туманове, Евгении Михайлове, Михаиле Кузнецове и Андрее Турчаке. Псковский университет Юрий Демьяненко возглавлял более семи лет, с апреля 2011-го. В ту пору он выглядел компромиссной и объединяющей фигурой - своеобразным «арбитром» при, как считалось, неминуемом возникновении конкуренции между преподавательскими коллективами педагогического университета, политехнического института и других учебных заведений - участников объединения в госуниверситет.

В целом, оценивая период работы Юрия Анатольевича в должности ректора ПсковГУ, следует сказать о главном: несмотря на множество сложностей, в том числе на переходном этапе, становление университета произошло, он живет и развивается. 

Напомню, что в 2017 году ПсковГу вошел в число  победителей всероссийского конкурса и был включен в список 22 опорных региональных университетов РФ. Наряду с сохранением традиций псковских вузов необходимо отметить открытие новых образовательных программ по актуальным направлениям подготовки специалистов, в которых у региона есть потребность. 

Ответа на вопрос, кто займет кресло ректора, пока нет — отчего всем заинтересованным остается только гадать и перечислять фамилии известных местных менеджеров, чьи послужные списки удовлетворяют требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост руководителя вуза. Впрочем, все понимают, что и здесь вполне возможно появление никому не известной фигуры из-за пределов региона.

Куда как больше ясности с переменами в региональном исполкоме «Единой России».

По информации из партии, уже в ближайшие дни нынешнего руководителя Игоря Сиротина может сменить заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Андрей Карпов.

За недостатком времени не буду подробно разбирать причины и возможные следствия этого кадрового решения — интересующихся темой отсылаю к политобзору ПЛН под названием «Меняется все в наш век перемен». В этой публикации достаточно подробно разобрана ситуация, сложившаяся в региональном исполкоме партии власти — вернее даже сказать — сложившаяся вокруг исполкома.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.

Источник: Псковская Лента Новостей
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