Блоги / Александр Савенко

Первая глава, или Кто вы, госпожа Полонская

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте. В эфире программа «Гонки по вертикали» с обзором событий и явлений общественно-политический жизни. Для начала предлагаю перенестись в Москву, где на минувшей неделе прошли Дни Псковской области. Ее в столице представляла делегация во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Программа Дней была весьма насыщенной, включала в себя презентации, выставки, встречи, спортивные соревнования. Помимо прочего, в театре «Русская песня» прошел гала-концерт с участием псковских артистов. Своего рода изюминкой этого шоу стало выступление экс-мисс Вселенной, телеведущей, певицы, если кто забыл — уроженки Пскова, Оксаны Федоровой.

Михаил Ведерников и Оксана Федорова. Москва. 24 мая

Впрочем, главное тут, конечно же, не песни и танцы, а намеченное на 5 лет сотрудничество с Москвой по всем основным направлениям, в том числе это совместная реализация инициатив в рамках национальных проектов и майского указа президента Владимира Путина. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и псковский губернатор.

Михаил Ведерников: Так масштабно Псковская область в столице себя еще не презентовала. В целом все получилось. Мы не ожидали, что у москвичей и гостей города будет настолько большой интерес к нашим проектам и мероприятиям. Уверен: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс социально-экономическому развитию региона.

Отмечу, что Дни Псковской области в столице прошли в продолжение заключенного в 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи соглашения между двумя субъектами федерации. Как подчеркивалось тогда, это первое соглашение между Москвой и Псковской области. Хотя если покопаться в истории, то можно обнаружить, что давным-давно, еще в середине 1990-х легендарный столичный мэр Москвы Юрий Лужков приезжал в Псков. Он прямо-таки настаивал на поставках сельхозпродукции из нашей области в столицу и божился лично встречать колонны грузовиков у МКАД. Помимо прочего, Лужков признавал высокие потребительские свойства микроавтобусов завода «Псковавто» (вы о таком помните?) и обещал пролоббировать соглашение о поставках в Москву автомобилей псковского предприятия. Было это давно, к тому же перед губернаторскими выборами (напомню, что поддержка Лужкова не помогла тогда Владиславу Туманову сохранить пост главы администрации Псковской области). Надо ли говорить, что всё это громадье планов так и осталось в пожелтевших подшивках псковских газет.

Экс-губернаторы Владислав Туманов, Михаил Кузнецов и Евгений Михайлов на Днях Псковской области в Москве. 24 мая

Впрочем, и в дальнейшем по разным поводам и из разных уст — то членов Псковского землячества в столице, то руководителей представительства нашей области при правительстве, бывало, звучало: дескать, москвичи очень заинтересованы в сотрудничестве. Однако, по большому счету, дальше разговоров дело не шло. Посмотрим, как будет в этот раз. Дело за «малым»: впервые за десятилетия конвертировать этот декларируемый, вроде бы имеющийся у москвичей интерес к Пскову во что-то реальное, заметное и полезное для жителей наших регионов.

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве. 24 мая

Между тем на минувшей неделе глава Пскова Иван Цецерский покинул пост, который занимал 10 лет. Напомню, что за месяц до своего главного проекта — Ганзы-2019 в Пскове — градоначальник был избран в Москве председателем правления новой общественной организации «Национальная ассоциация развития местного самоуправления». Совмещать две эти должности — главы города и руководителя исполнительного органа ассоциации, как выяснилось, нельзя. И Иван Николаевич уехал в столицу. Правда, депутатом псковской гордумы он остается и продолжит работу в псковском муниципальном парламенте, по крайней мере, будет приезжать на сессии.

Смотрите также ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского

Иван Цецерский и Елена Полонская

А исполняющей обязанности главы города стала Елена Полонская, последние полтора года работавшая заместителем Ивана Цецерского и в этой должности курировавшая социальную сферу. Елена Александровна - человек в псковской общественно-политической жизни не новый. И все равно до сих пор порой приходится сталкиваться с вопросами горожан вроде того, что озвучила в минувший четверг в прямом эфире «Эхо Москвы в Пскове» радиослушательница программы «Сообразим на троих»: мол, а кто она, эта госпожа Полонская?

В прошлом — предприниматель и достаточно известная общественница, руководитель организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», многодетная мать Елена Полонская пришла в псковскую политику несколько лет назад.

Елена Полонская

Впервые депутатом гордумы была избрана в сентябре 2015-го на довыборах по округу №10. И практически сразу оказалась в центре внимания горожан в связи с происшествием. Как сообщали СМИ поздним вечером в районе магазина «Нива» на Завеличье на Елену Полонскую было совершено нападение. Двое неизвестных молодых мужчин напали на депутата и ее мужа. По предположению самой Елены Полонской, злоумышленники могли находиться в состоянии наркотического опьянения. По данному факту депутат обращалась в полицию — благодаря этой истории она стала известна, по крайней мере, в дальнейшем после упоминания имени-фамилии Елены Полонской многим псковичам уже больше ничего объяснять стало не надо. Запомнили. А затем дополнили эту первую информацию и прочими деталями. Так или иначе, уже в 2016 году читатели Псковской Ленты Новостей включили Елену Полонскую в двадцатку самых ярких женщин Псковской области. «Если власть не идет к родителям и не слышит их просьб, то они сами идут во власть. Именно так можно описать поход в Псковскую городскую Думу известной общественницы, председателя организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» Елены Полонской. Судя по количеству сообщений о событиях с участием депутата (от круглых столов до нападения на нее), именно она – одна из самых заметных ньюсмейкерш в органах местного самоуправления Пскова и секторе общественных объединений», - так авторы проекта прокомментировали 19-е место Елены Полонской в рейтинге наиболее ярких псковичек, проявивших себя в различных сферах - политике, бизнесе, культуре, общественной жизни, спорте, шоу-бизнесе.

Саахов: Это студентка. Комсомолка. Наконец она просто красавица (фильм «Кавказская пленница») Саахов:фильм «Кавказская пленница»)

Дальше в политической биографии Елены Полонской было много чего. Так что буквально пунктирно о главном. Сотрудничество с организаторами движения «Свое» и фонда «Земляки», прежде всего Александром Козловским, ныне — депутатом Госдумы от Псковской области. В 2017-м Елена Полонская вновь была избрана депутатом Псковской гордумы, а затем и заместителем главы города. Таким образом, позиции госпожи Полонской стали крепче. И тут я напомню, что в прошлом году Псковская Лента Новостей провела масштабное исследование, в ходе которого с помощью экспертов определила 100 самых влиятельных псковичей. Елена Полонская в этот список вошла — правда, заняла там место в нижней части, а именно 87-ю позицию. Для сравнения: ее руководитель Иван Цецерский был 14-м, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков — седьмым, Александр Козловский — четвертым. Возглавил список губернатор Михаил Ведерников.

Смотрите также Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта

Впрочем, Елена Полонская свой путь в псковской политике продолжала и, каждый раз технично уходя от содержательных ответов на вопросы журналистов о том, что дальше, останавливаться на достигнутом не собиралась.

Политика, по определению самой госпожи Полонской, дело немного грязное, но интересное и захватывающее.

Уже в феврале 2019 года Елена Полонская была избрана заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», то есть Александра Котова. Напомню, что параллельно первым замом руководителя партийной организации стал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Таким образом, сити-менеджер и замглавы в партийной иерархии оказались выше, чем глава города Иван Цецерский — по уставу высшее должностное лицо в муниципальном образовании. Наблюдатели увидели тут знак — и услышали звоночек для главы.

Смотрите также Партитура-2019

Так или иначе, отставка Ивана Цецерского произошла всего через несколько месяцев после описываемых событий. В четверг Елена Полонская избрана исполняющей обязанности главы города. И велика вероятность того, что в будущем она избавится от этой приставки «и.о» (кстати, впервые на посту городского руководителя — неважно, как называется должность — мэр, глава, сити-менеджер, у нас оказалась представительница прекрасного пола). Однако при этом, разумеется, не следует забывать об ограниченных полномочиях главы муниципалитета в условиях всё еще существующей двуглавой модели управления Псковом.

Одно из первых публичных мероприятий для и.о. главы Пскова. Елена Полонская с руководителями органов госвласти и силовых структур на открытии памятника пограничникам. 28 мая

Напоследок о делах предвыборных. В минувшее воскресенье «Единая Россия» провела праймериз, иначе говоря — предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В Пскове на довыборах депутата городской думы по округу №13 кандидатом станет главный врач городской поликлиники, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Галина Неваленная.

Победитель праймериз ЕР в Пскове Галина Неваленная

На выборах глав районов «Единую Россию» представят: сотрудница органов соцзащиты населения Татьяна Пахомова (Дно), председатель областного спорткомитета Иван Штылин (Пустошка), заместитель руководителя районной администрации Сергей Мезенцев (Новоржев), и.о. главы района Дмитрий Петров (Усвяты), а также действующие главы муниципалитетов Александр Баранов (Пушкинские Горы) и Сергей Михеев (Бежаницы). Таким образом, праймериз не принесли никаких сюрпризов и сенсаций. Ровно то, что прогнозировали наблюдатели, и произошло: считавшиеся фаворитами участники получили наибольшее количество голосов выборщиков. Подробнее об итогах праймериз читайте на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Праймериз без неожиданностей

А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.