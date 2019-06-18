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«Гонки по вертикали»: «Дорожный излом»-2, маски-шоу и псковская собеседница Путина

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача о псковской политике выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это «Гонки по вертикали» - всё самое интересное и важное за неделю. Яркие новости, неожиданные поступки, нетривиальные заявления - и как всё это понимать? Сегодня в выпуске:

Маски-шоу и «черная метка». В Пскове обсуждают передел рынка мусорных и дорожных государственных и муниципальных контрактов.

«Ба! знакомые всё лица...» В региональную политику возвращается бывший вице-губернатор Игорь Максимов.

«Знай наших!» «Прямую линию» с Владимиром Путиным впервые проведет псковичка.

Об этом и многом другом - в ближайшие 12 минут в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

В минувшую пятницу псковские силовики нагрянули в помещения, где располагаются фирмы, занимающиеся вывозом мусора с кладбищ и обращением с коммунальными отходами. Компанию сотрудникам в штатском — из подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями - составили бойцы в бронежилетах и балаклавах, отчего руководители тех самых компаний называли происходящее не иначе как «маски-шоу» с целью устрашения. Разумеется, официальная версия силовиков совершенно иная (мол, на территории предприятий есть охрана, и подключение бойцов в таких случаях – общепринятая практика). Впрочем, расхождения в трактовках в подобных ситуациях - дело обычное.

- Солдаты - для украшения природы... - Солдаты - для устрашения народа («Новый Гулливер»).

Проведение следственных действий связано с работой фирмы «Базовый элемент», которую на протяжении многих лет возглавлял депутат псковской гордумы Дмитрий Барабанов. Проверяется документация по вывозу мусора с кладбищ в прошлом году. При этом к «Экопрому» - филиалу компании «Мехуборка» - региональному оператору по обращению с коммунальными отходами (руководитель - Сергей Пайст) — вопросов вроде бы нет.

Как бы то ни было, об этой истории сейчас много говорят в псковских политических и бизнес кругах, пишут в СМИ и телеграм-каналах. Все комментарии так или иначе развивают версию о переделе рынка мусорных и дорожных государственных и муниципальных контрактов. Не то, чтоб это было новостью, но, похоже, начинается новый этап в конфликте двух влиятельных бизнес-групп. Наблюдатели советуют запасаться попкорном в предвкушении неожиданных поворотов в этой истории, продолжающей прочие проблемные сюжеты последнего времени (а их напомню, был целый ряд — от буксующей мусорной реформы до сложностей в отношениях региональных и городских властей).

Самое главное - нет ответа на вопрос: а собственно, что дальше? Как это противостояние отразится на вопросах жизнедеятельности города?

И это при том, что по поводу уборки города, качества дорожных работ и прочих вопросов благоустройства - традиционно звучит немало нареканий.

Кстати говоря, вечером той же пятницы губернатор Михаил Ведерников провел очередное совещание по вопросам ремонта дорог и уборки городских улиц. За последнее время это было далеко не первое мероприятие по данной теме, где звучали жесткие и нелицеприятные оценки. Напомню, что еще в феврале Михаил Ведерников объехал город и затем провел рабочее совещание. И уж там жестко раскритиковал работу по содержанию улично-дорожной сети. Результаты этой деятельности губернатор оценил как «издевательство» и отметил, что город выглядит «как после войны». Это был, возможно, самый жесткий публичный нагоняй за всё время работы Михаила Ведерникова в Пскове. Досталось прежде всего главе города Ивану Цецерскому. Как все мы помним, спустя несколько дней он ответил, после чего был фактически исключен из числа участников обсуждений и совещаний в Доме Советов.

В мае, когда губернатор на велосипеде объезжал городские улицы, его критические замечания выслушивал от городской власти уже только сити-менеджер Александр Братчиков. Он же и отчитывался о работе по исправлению ситуации. А Иван Цецерский в мае почел за лучшее сменить место жительства и работы. За месяц до своего главного проекта — Ганзы в Пскове - отправился в Москву, в свежеиспеченную ассоциацию по развитию местного самоуправления.

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Это, так сказать, краткое содержание предыдущих серий, а новый эпизод последовал на днях. Губернатор вновь собрал общественников-убитодорожников и подчиненных, в том числе - нового вице-губернатора по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству Василия Осипова.

Подчеркнув, что в областной столице грязно, на улицах мусорно, Михаил Ведерников потребовал в кратчайшие сроки организовать качественную уборку дорог и парков Пскова. «Подрядчики не готовы убирать — расторгайте договор. Если местные не хотят убирать, не любят свой город — значит, будут убирать неместные, но будут убирать качественно», — добавил губернатор. Это первое. А во-вторых, на совещании говорили об исполнении подрядчиками гарантийных обязательств на тех участках дорог, где ремонт провели некачественно.

Михаил Ведерников: Срок был дан — в течение мая подрядчикам устранить все недостатки, связанные с ремонтом дорог. Александр Николаевич, давайте вас послушаем, что сделано.

Александр Братчиков: Большинство подрядчиков дефекты устранили, но есть один «нерадивый», который не сделал почти ничего. Соответственно, подготовлены исковые документы в суд, чтобы взыскать с него штрафные санкции по неисполнению гарантийных обязательств.

Михаил Ведерников: Я предупреждал, чтобы потом никто не обижался. В СМИ нужно дать информацию с названиями фирм, с фамилиями генеральных директоров и с фамилиями собственников. Поручение запишите — подготовить от меня обращение в прокуратуру с тем, чтобы разобраться с невыполнением. Бескомпромиссно будем с ними разбираться. Если не хотят работать нормально — значит, работать не будут.

В официальном сообщении о совещании на сайте органов госвласти эти подрядчики не упоминаются. А вот на странице Михаила Ведерникова в Инстаграме указано, что «несмотря на обещания и заверения 1,5 месяца назад, работы не выполнили: ООО «Стройсистема» (Палкин А.П.), ДСУ-10 и ДСУ-125 (Кухи Р.Л., Кухи Г.Л.)». Указание на представителей группы, которая участвует в том самом противостоянии, некоторые из наблюдателей расценили не иначе как посланную из Дома Советов «черную метку» бизнесменам.

- Черная метка, чертова метка! — Нееееет! («Остров сокровищ»).

Завершая разговор на эту тему, отмечу, что губернатор на минувшей неделе вообще был грозен. В частности, публично заявил о необоснованно завышенных зарплатах в целом ряде бюджетных организаций образования и здравоохранения. «Руководители учреждений не соблюдают действующие ограничения. Вопросы возникают не только к руководству организаций, но и к тем органам власти, кто должен за ними следить», — сказал Михаил Ведерников и поручил комитету по региональному контролю и надзору в кратчайшие сроки провести служебную проверку и представить предложения по дисциплинарным взысканиям.

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Теперь о других новостях недели. Набирает обороты предвыборная кампания. Напомню, день голосования в сентябре - в области будут выбирать глав шести районов, в Пскове пройдут довыборы депутата гордумы. Кроме того, недавно в связи с уходом из областного Собрания Яна Лузина появилась необходимость в доизбрании регионального парламентария по округу №2. На днях в «Единой России» стартовали праймериз по определению кандидата. Этап выдвижения завершен, заявились двое — и нет никаких сомнений, кто тут фаворит. На депутатский мандат нацелился советник гендиректора «Сибирской генерирующей компании», в прошлом первый вице-губернатор Псковской области Игорь Максимов. Таким образом, сейчас мы являемся свидетелями его возвращения в региональную политику.

С одной стороны, надо понимать, что речь идет о довыборах всего лишь одного депутата, а всего их 44. Мандат девальвировался, былого влияния у депутатов нет — и приход одного человека, кем бы он ни был, ничего тут в принципе изменить не может. С другой стороны, в лице Игоря Максимова областное Собрание может получить опытного и грамотного специалиста во многих сферах — напомню, он был и главой района, и вице-губернатором, и депутатом, и руководителем крупных предприятий.

Игорь Максимов - человек с большим опытом и солидным багажом знаний, его возвращение в региональный парламент может сделать работу областного Собрания более эффективной.

И напоследок о событии, которое нас ждет на этой неделе и о котором так настойчиво информируют все последние дни государственные СМИ. В полдень в четверг, 20 июня, в эфире федеральных телеканалов начнется ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как известно, «Прямая линия» — совместный проект ведущих федеральных телеканалов, и программу ведут их лица - известные российские журналисты. Это тоже своего рода гонки по вертикали четвертой власти — свидетельство, кто там на каком счету и как высоко забрался. И вот тут — новость, интересная, прежде всего, псковичам.

Как следует из анонсов «Прямой линии», впервые программу будет вести уроженка нашего города, экс-ведущая псковского телевидения Елена Винник. Хорошо помню те времена — середину 1990-х, когда она появилась в кадре областного телевидения.

А затем на рубеже веков Елена Винник уехала в Москву — и там, в отличие от большинства отправившихся на покорение столицы, не затерялась на вторых ролях.

Более десяти лет работала на НТВ, в том числе ведущей программы «Сегодня». А четыре года назад пришла на Первый канал и стала ведущей вечерней новостной программы. И вот очередной шаг в профессиональной карьере псковички.

Елена Винник: Внимание! Говорит и показывает Москва. Сюда в первый корпус Кремля стекаются все вопросы президенту России.

Павел Зарубин: А ответы на них прозвучат 20 июня во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Елена Винник: И мы впервые будем ее ведущими. Я - Елена Винник...

На этом у меня всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!