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«Гонки по вертикали»: Ганзейский урок, интрига на выборах и прощание с легендой

02.07.2019 16:34|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная информационно-аналитическая передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Еженедельный обзор событий общественно-политической жизни начинаем, разумеется, с Ганзы. Как же, как же - долгие шесть лет, если не больше, городские власти взахлеб говорили о ней, этой нашей «мини-олимпиаде», и вот международный фестиваль пришел в Псков. Иностранные делегации, средневековые костюмы, выступления артистов из городов Европы...

- Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, хэллоу! (Мультфильм «По следам бременских музыкантов»)

Мало нам средневековой Европы — организаторы Ганзы в Пскове дополнили программу форумами, фестивалями, хоровым пением, джазом и прочими радостями для публики.

Приехала заместитель председателя правительства России — глава оргкомитета по подготовке и проведению Международных ганзейских дней в Пскове Ольга Голодец. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым она открывала фестиваль. Пожаловали в Псков кинорежиссер, автор скандальной «Матильды» Алексей Учитель и знаменитый художник Никас Сафронов. Последний порадовал псковские власти дорогим подарком – портретом президента Владимира Путина.

Если добавить в этот коктейль группу «Фрукты» - постоянного участника телепрограммы «Вечерний Ургант», то станет очевидно: праздник — Ганзу, ярмарку выходного дня и день города в одном флаконе — провели в лучших традициях организации массовых мероприятий.

Как говаривал герой популярного сериала «Домашний арест» - мэр провинциального Синеозерска, «я хочу, чтобы этот день города был для людей как многократный оргазм».

Видимо, не случайно после всей этой ганзейской феерии в комментариях акцент делается на четырех днях праздника. Дескать, как же круто, ярко, неповторимо всё это было — отпраздновали мама не горюй. Хотя, подводя итоги, надо бы говорить, конечно, и о другом. Имея в виду, что подобные события для городов и регионов — это шанс. Возможность для развития, когда благодаря бюджетному финансированию и инвестициям удается реализовать крупные инфраструктурные проекты. Яркие примеры здесь — Сочи перед Олимпиадой-2014 и Владивосток перед саммитом АТЭС-2012. Подготовка к этим форумам изменила города до неузнаваемости. Подобный шанс был и у нас, тем более что в 2014-м появился президентский указ, который придавал псковской Ганзе федеральное значение.

Увы, но эту возможность не реализовали — ну или реализовали далеко не так, как планировали, как можно было и как того ждали жители города. Псков не преобразился, не решил самых острых своих проблем, многие инфраструктурные проекты не доведены до конца.
 
И это - главный итог, а что до самого фестиваля — то да, всё прошло ярко, искрометно, подготовились славно. Хотя опять же — скамейки в Летнем саду, у памятника Пушкину, можно было покрасить и не в день открытия, да и следовало озадачиться тем, как вовлечь псковичей в орбиту праздника. Постараться сделать так, чтобы простые горожане не чувствовали себя в лучшем случае сторонними наблюдателями, а порой — и откровенно чужими на этом празднике жизни. Как бы то ни было, Ганза прошла — но и... да здравствует Ганза.

Как напомнил приехавший на торжества экс-глава города, «отец» псковской Ганзы Иван Цецерский, в 2033 году Псков вновь может получить право провести этот международный фестиваль. И в целом распространенное мнение: между первой и второй — перерывчик небольшой, надо проводить и через 14 лет, теперь уже опираясь на приобретенный опыт и с самого начала правильно выстраивая работу.

Так что запускаем обратный отсчет: до следующей псковской Ганзы осталось условно 5110 дней. С учетом уроков предыдущей подготовки — и пяти тысяч дней может не хватить.

К другим событиям недели. Губернатор Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета. И тут следует отметить, что кремлевская администрация продолжает экспериментировать с формами работы этого коллегиального органа. В прошлом году, помнится, проводили встречу в Крыму, одних высокопоставленных чиновников на нее позвали — других нет, приглашенных усадили за круглые столы, разбили на тематические секции.

В этот раз перед обсуждением дорожной темы в рамках семинара-совещания многих руководителей регионов вовсе переодели в спецодежду и отправили в Подмосковье укладывать асфальт. Зачем? А чтобы губернаторы лично могли прочувствовать проблематику будущего Госсовета по теме реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Впрочем, многим обозревателям тема Госсовета сейчас интересна не тем, что там говорят, а что с ним, Госсоветом, будет.

В последнее время участились разговоры о том, что после завершения своего очередного президентского срока (а это 2024 год) Владимир Путин может возглавить этот коллегиальный орган.

Если Госсовет реформировать, наделить реальными полномочиями, то Путин сможет сохранить власть в России, несмотря на уход с поста президента — так полагает ряд экспертов.

Однако это лишь одна из версий относительно того, как могут развиваться события до и после 24-го года. Вариантов на самом деле несколько. Кстати говоря, на минувшей неделе президенту в очередной раз пришлось отвечать на вопрос, думает ли он над этим вопросом и готовит ли преемника.

Владимир Путин: Я без всякого преувеличения Вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ.

Далее президент в шутку объяснил собеседникам, что Россия — не Великобритания, мол, у нас демократия — в отличие от вас проводится прямое тайное голосование всего населения страны. Так будет и в 2024-м. Дословно: «Так будет и здесь. Конечно, кого то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами», - заявил Владимир Путин. Так что и далее следим за сигналами и перемещениями на вертикали власти. К слову, в понедельник агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало традиционный рейтинг ста наиболее влиятельных политиков страны.

Все, кого принято относить к потенциальным кандидатам в преемники, на своих местах. В том числе сохраняет позиции в группе «Высокое влияние» экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он расположился на 40-м месте в общем списке самых влиятельных политиков. Как и прежде, возглавляет рейтинг Владимир Путин, второй — премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, накануне опубликовавший статью в газете «Известия» и анонсировавший очередные изменения в партии власти.

От федеральной повестки и весьма далекой пока президентской кампании - к более близким нам во всех отношениях выборам в Псковской области. До единого дня голосования 8 сентября остается чуть больше двух месяцев. Участники на низком старте, партии одна за другой представляют команды своих кандидатов. И вот интересный момент — на выборах, относительно которых поначалу звучали в основном пессимистичные прогнозы — мол, всё будет неинтересно и блекло, - появляется интрига. Это касается и районов, где будут избирать глав (скажем, в Пустошке представителю ЕР Ивану Штылину будет противостоять кандидат от КПРФ Виктор Лапшин, а он на прошлых выборах едва не победил действующего главу Юрия Жукова; достаточно жесткой и непредсказуемой обещает быть борьба в Пушкиногорском районе, где наряду с кандидатами от ведущих партий будет несколько самовыдвиженцев). Но самое интересное, на мой взгляд, происходит в Пскове. Напомню, здесь пройдут довыборы депутатов областного Собрания и городской думы. За мандат, ставший вакантным после ухода из регионального парламента Яна Лузина, готовы побороться два бывших депутата — единоросс, бывший вице-губернатор Игорь Максимов и справедливоросс Павел Николаев. Коммунисты выдвигают депутата Псковского районного собрания Александра Ножку. «Яблоко» на выборах представит депутат псковской городской думы Артур Гайдук. От ЛДПР идет региональный координатор партии Артем Васильев. А есть еще и самовыдвиженец Андрей Гарусов.

Не менее интересна и ситуация на довыборах в гордуму Пскова. Тут, помимо Галины Неваленной от «Единой России» и Олега Луценко от КПРФ, на дистанцию хотят выйти сразу трое представителей так называемой несистемной оппозиции — гражданский активист, яблочник Николай Кузьмин, постоянный участник протестных акций Павел Чернов и сменивший множество партий и прочих общественных объединений Василий Краснов. Впрочем, подробнее о выборах в Пскове и районах мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей программы, когда поступит вся информация о кандидатах.

В заключение — печальное известие. Ушел из жизни Серафим Иванов — легенда сельского хозяйства Псковщины и ветеран региональной политики, экс-депутат Псковского областного совета и Верховного совета РСФСР. Человек интересной и непростой судьбы. Начать с того, что он и не Иванов был, а Тихомиров. Родители Тихомировы, три сестры — все Тихомировы А ему записали в свидетельство о рождении: Иванов. Сам Серафим Иванович объяснял это тем, что отец с сельсоветовским писарем, отмечая его появление на свет, напутали в документе. Впоследствии, когда обнаружилась ошибка, исправлять уже было поздно - так и остался на всю жизнь Ивановым. В детстве, которое пришлось на годы войны, очень сильно болел, рано начал работать — при этом много учился, стал руководителем колхоза «Передовик», вывел его в лидеры, хозяйство гремело на весь Союз. Был депутатом Верховного совета.

По словам Серафима Иванова, самым сложным периодом в его жизни стала осень 93-го. При противостоянии президента Бориса Ельцина и Верховного совета псковский депутат встал на сторону руководства парламента, хотя представители президентской команды предлагали пост заместителя министра сельского хозяйства. Но не согласился.

В результате Серафим Иванов вернулся из Москвы в родной колхоз. В последние годы сторонился политики, обычно отвечая на поступающие предложения пойти на выборы или поддержать чью-то кандидатуру отказом: мол, ребята, я не за красных и не за белых, я за сельское хозяйство Псковской области... Программа «Гонки по вертикали» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Серафима Ивановича Иванова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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