«Гонки по вертикали»: Ганзейский урок, интрига на выборах и прощание с легендой

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная информационно-аналитическая передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Здравствуйте! Еженедельный обзор событий общественно-политической жизни начинаем, разумеется, с Ганзы. Как же, как же - долгие шесть лет, если не больше, городские власти взахлеб говорили о ней, этой нашей «мини-олимпиаде», и вот международный фестиваль пришел в Псков. Иностранные делегации, средневековые костюмы, выступления артистов из городов Европы...
- Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, хэллоу! (Мультфильм «По следам бременских музыкантов»)
Мало нам средневековой Европы — организаторы Ганзы в Пскове дополнили программу форумами, фестивалями, хоровым пением, джазом и прочими радостями для публики.
Приехала заместитель председателя правительства России — глава оргкомитета по подготовке и проведению Международных ганзейских дней в Пскове Ольга Голодец. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым она открывала фестиваль. Пожаловали в Псков кинорежиссер, автор скандальной «Матильды» Алексей Учитель и знаменитый художник Никас Сафронов. Последний порадовал псковские власти дорогим подарком – портретом президента Владимира Путина.
Если добавить в этот коктейль группу «Фрукты» - постоянного участника телепрограммы «Вечерний Ургант», то станет очевидно: праздник — Ганзу, ярмарку выходного дня и день города в одном флаконе — провели в лучших традициях организации массовых мероприятий.
Как говаривал герой популярного сериала «Домашний арест» - мэр провинциального Синеозерска, «я хочу, чтобы этот день города был для людей как многократный оргазм».
Видимо, не случайно после всей этой ганзейской феерии в комментариях акцент делается на четырех днях праздника. Дескать, как же круто, ярко, неповторимо всё это было — отпраздновали мама не горюй. Хотя, подводя итоги, надо бы говорить, конечно, и о другом. Имея в виду, что подобные события для городов и регионов — это шанс. Возможность для развития, когда благодаря бюджетному финансированию и инвестициям удается реализовать крупные инфраструктурные проекты. Яркие примеры здесь — Сочи перед Олимпиадой-2014 и Владивосток перед саммитом АТЭС-2012. Подготовка к этим форумам изменила города до неузнаваемости. Подобный шанс был и у нас, тем более что в 2014-м появился президентский указ, который придавал псковской Ганзе федеральное значение.
Как напомнил приехавший на торжества экс-глава города, «отец» псковской Ганзы Иван Цецерский, в 2033 году Псков вновь может получить право провести этот международный фестиваль. И в целом распространенное мнение: между первой и второй — перерывчик небольшой, надо проводить и через 14 лет, теперь уже опираясь на приобретенный опыт и с самого начала правильно выстраивая работу.
К другим событиям недели. Губернатор Михаил Ведерников принял участие в заседании Госсовета. И тут следует отметить, что кремлевская администрация продолжает экспериментировать с формами работы этого коллегиального органа. В прошлом году, помнится, проводили встречу в Крыму, одних высокопоставленных чиновников на нее позвали — других нет, приглашенных усадили за круглые столы, разбили на тематические секции.
В этот раз перед обсуждением дорожной темы в рамках семинара-совещания многих руководителей регионов вовсе переодели в спецодежду и отправили в Подмосковье укладывать асфальт. Зачем? А чтобы губернаторы лично могли прочувствовать проблематику будущего Госсовета по теме реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Впрочем, многим обозревателям тема Госсовета сейчас интересна не тем, что там говорят, а что с ним, Госсоветом, будет.
В последнее время участились разговоры о том, что после завершения своего очередного президентского срока (а это 2024 год) Владимир Путин может возглавить этот коллегиальный орган.
Однако это лишь одна из версий относительно того, как могут развиваться события до и после 24-го года. Вариантов на самом деле несколько. Кстати говоря, на минувшей неделе президенту в очередной раз пришлось отвечать на вопрос, думает ли он над этим вопросом и готовит ли преемника.
Владимир Путин: Я без всякого преувеличения Вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ.
Далее президент в шутку объяснил собеседникам, что Россия — не Великобритания, мол, у нас демократия — в отличие от вас проводится прямое тайное голосование всего населения страны. Так будет и в 2024-м. Дословно: «Так будет и здесь. Конечно, кого то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами», - заявил Владимир Путин. Так что и далее следим за сигналами и перемещениями на вертикали власти. К слову, в понедельник агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало традиционный рейтинг ста наиболее влиятельных политиков страны.
Все, кого принято относить к потенциальным кандидатам в преемники, на своих местах. В том числе сохраняет позиции в группе «Высокое влияние» экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он расположился на 40-м месте в общем списке самых влиятельных политиков. Как и прежде, возглавляет рейтинг Владимир Путин, второй — премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, накануне опубликовавший статью в газете «Известия» и анонсировавший очередные изменения в партии власти.
От федеральной повестки и весьма далекой пока президентской кампании - к более близким нам во всех отношениях выборам в Псковской области. До единого дня голосования 8 сентября остается чуть больше двух месяцев. Участники на низком старте, партии одна за другой представляют команды своих кандидатов. И вот интересный момент — на выборах, относительно которых поначалу звучали в основном пессимистичные прогнозы — мол, всё будет неинтересно и блекло, - появляется интрига. Это касается и районов, где будут избирать глав (скажем, в Пустошке представителю ЕР Ивану Штылину будет противостоять кандидат от КПРФ Виктор Лапшин, а он на прошлых выборах едва не победил действующего главу Юрия Жукова; достаточно жесткой и непредсказуемой обещает быть борьба в Пушкиногорском районе, где наряду с кандидатами от ведущих партий будет несколько самовыдвиженцев). Но самое интересное, на мой взгляд, происходит в Пскове. Напомню, здесь пройдут довыборы депутатов областного Собрания и городской думы. За мандат, ставший вакантным после ухода из регионального парламента Яна Лузина, готовы побороться два бывших депутата — единоросс, бывший вице-губернатор Игорь Максимов и справедливоросс Павел Николаев. Коммунисты выдвигают депутата Псковского районного собрания Александра Ножку. «Яблоко» на выборах представит депутат псковской городской думы Артур Гайдук. От ЛДПР идет региональный координатор партии Артем Васильев. А есть еще и самовыдвиженец Андрей Гарусов.
Не менее интересна и ситуация на довыборах в гордуму Пскова. Тут, помимо Галины Неваленной от «Единой России» и Олега Луценко от КПРФ, на дистанцию хотят выйти сразу трое представителей так называемой несистемной оппозиции — гражданский активист, яблочник Николай Кузьмин, постоянный участник протестных акций Павел Чернов и сменивший множество партий и прочих общественных объединений Василий Краснов. Впрочем, подробнее о выборах в Пскове и районах мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей программы, когда поступит вся информация о кандидатах.
В заключение — печальное известие. Ушел из жизни Серафим Иванов — легенда сельского хозяйства Псковщины и ветеран региональной политики, экс-депутат Псковского областного совета и Верховного совета РСФСР. Человек интересной и непростой судьбы. Начать с того, что он и не Иванов был, а Тихомиров. Родители Тихомировы, три сестры — все Тихомировы А ему записали в свидетельство о рождении: Иванов. Сам Серафим Иванович объяснял это тем, что отец с сельсоветовским писарем, отмечая его появление на свет, напутали в документе. Впоследствии, когда обнаружилась ошибка, исправлять уже было поздно - так и остался на всю жизнь Ивановым. В детстве, которое пришлось на годы войны, очень сильно болел, рано начал работать — при этом много учился, стал руководителем колхоза «Передовик», вывел его в лидеры, хозяйство гремело на весь Союз. Был депутатом Верховного совета.
В результате Серафим Иванов вернулся из Москвы в родной колхоз. В последние годы сторонился политики, обычно отвечая на поступающие предложения пойти на выборы или поддержать чью-то кандидатуру отказом: мол, ребята, я не за красных и не за белых, я за сельское хозяйство Псковской области... Программа «Гонки по вертикали» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Серафима Ивановича Иванова.