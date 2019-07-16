Блоги / Александр Савенко

Где логика?

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска:

Дело профсоюзов — продолжение в эпистолярном жанре. Как глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков ответил на воззвание лидера псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.

Что это было? Псковские коммунисты провели странный митинг, на котором подыграли оппонентам и дали слово сопернику своего кандидата на выборах.

Недолго музыка играла... Почему директор госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец так быстро и со скандалом покинул свой пост.

Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

На минувшей неделе в регионе продолжился процесс, который мои коллеги традиционно обозначают так: «Ротация политических и административных элит». Уже без малого год мы являемся свидетелями того, как в Доме Советов и его окрестностях руководители уходят, приходят и пересаживаются из одного кресла в другое. Этот процесс был запущен осенью 2018-го, вскоре после губернаторских выборов, когда у победителя голосования Михаила Ведерникова, избавившегося от приставки врио, стали развязаны руки — и если до этого он погружался в региональную проблематику и присматривался к кадрам, то с сентября начал активно двигать полки. За минувшие месяцы произошли десятки отставок и назначений, они коснулись корпуса вице-губернаторов, руководителей структурных подразделений администрации, депутатов, глав городов и районов, руководителей госпредприятий и прочих категорий служащих.

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Одни назначения без сомнения являются достаточно сильными ходами, по поводу других есть вопросы. И этот процесс перемен продолжается — причем, на минувшей неделе, образно говоря, голова этой кадровой змейки догнала хвост. Ну или проще говоря, приглашенный почти год назад из Москвы менеджер — один из символов первой волны ротации - покинул свой пост.

Речь о Николае Киянце, который в сентябре 2018-го приехал рулить главным псковским автотранспортным предприятием, которое, как известно, находится в глубокой кризисной ситуации, денег нет — и четкого плана оздоровления автобусного парка тоже. Вот этот набор характеристик обозреватели используют для того, чтобы описать положение дел в автопарке, многие годы.

Однако, как давно известно,: если и есть у нас сказка, которую удалось сделать былью, это сказка про белого бычка.

Всё у нас постоянно повторяется, всё вроде бы меняется — и ничего не меняется, проблемы не разрешаются — и текст этой докучной надоедливой сказки повторяется столько раз, сколько желает рассказчик и сколько позволяет слушатель, ну то есть мы с вами. Вот и на минувшей неделе история пошла по спирали — очередной «чудо-менеджер» ушел, ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» снова без руководителя и с неясными планами развития. Хотя какое уж там развитие — ноги не протянуть бы.

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И тут следует напомнить, что теперь уже бывший руководитель видел выход в очередном повышении стоимости проезда, что вызвало категорическое несогласие тех, в чей карман снова собирались залезть. Опрос на сайте ПЛН совершенно однозначно это демонстрировал: большинство респондентов отвечали на планы руководства автопарка твердым «нет» и видели в предложении опять повысить стоимость проезда свидетельство того, что новый менеджмент не в состоянии вывести предприятие из кризиса.

Хотя, если искать позитив, то можно отметить появившуюся у пассажиров возможность оплачивать проезд не монетками, а картой. Или вот еще - директор покинул свое кресло без уголовного дела (по крайней мере, информации об этом нет) — прогресс опять же. Впрочем, говорить в связи с этим о каком-то прорыве в работе автопарка, конечно же, было бы неправильно.

Запомнится директор другим — скандалами и окриками от контролирующих органов из-за мутной истории с привлечением сторонней организации на городские маршруты, многолюдным декабрьским митингом несогласных с политикой нового руководства предприятия, письмами — «криками души »сотрудников коллектива ГП власть предержащим. В результате меньше чем за год он стал антигероем, эдаким псковским чубайсом. Теперь — ушел, и на повестке вопрос о том, кто получит бразды и как поведет себя новый руководитель: будет ли открыт для общества и СМИ, как будет решать проблемы — за счет пассажиров или за счет повышения эффективности работы, сокращения управленческого аппарата и зарплат топ-менеджерам.

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Посмотрим, что будет. А пока водители и кондукторы ждут нового босса, перевозимые ими музейщики уже получили нового руководителя. На днях в истории с объединением двух музеев нашего региона была поставлена запятая - завершена государственная регистрация Псково-Изборского музея-заповедника, теперь на очереди - придание ему федерального статуса. Я напомню, что этот процесс достаточно давно находится в центре внимания культурного сообщества, псковские музейщики, несколько месяцев назад прознав про планы назначить директором нового государственного бюджетного учреждения директора Изборского музея госпожу Дубровскую запротестовали. Опасения и фобии усиливались из-за молчания чиновников от культуры. Потом рты открыли, но было бы преувеличением сказать, что кого-то успокоили повторяемые как мантры слова о том, что в результате станет только лучше, денег будет больше, возможностей - тоже, музей станет современным, пойдет в ногу со временем. И вот сейчас исполняющим обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника стал Александр Голышев. Конечно, на фоне главы областного комитета по культуре Жанны Малышевой он выглядит очень даже ничего, но вопрос — насколько новый руководитель соответствует тем задачам и предъявляемым требованиям по созданию музея 21-го века — присутствует. Тем более, что отношение к руководителю объединенного музея с его известным бэкграундом, где почти по классику было всё, мягко говоря, неоднозначное. Тут конечно надо обращать внимание на статус господина Голышева «и.о» (исполняющий обязанности), то есть временно это, однако ж у нас так часто бывает, что нет ничего более постоянного чем временное. Так что следим дальше за этой историей.

Тем временем в еще одном резонансном деле — псковских профсоюзов — написаны новые страницы. Вернее, написаны новые письма. Неделю назад, то есть вскоре после возбуждения уголовного дела и обысков в облсовпрофе и подведомственных учреждениях, председатель областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова направила обращение в связи со следственными действиями председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову, руководителям членских организаций и членам исполкома ФНПР. В письме обозначены основные моменты резонансного дела.

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Кроме того, Ульяна Михайлова высказывает собственное мнение: «Данная ситуация представляется политическим и экономическим нажимом на всю нашу систему в целом.С марта 2019 года вследствие клеветнического заявления в областную прокуратуру лиц, позиционирующих себя, как руководство Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий в отношении СОП Псковский облсовпроф различными правоохранительными органами проводились проверки и доследственные действия", - заявляет лидер псковского облсовпрофа, а заканчивает свое обращение так: «Наступление на права организации профсоюзов в одном регионе является ущемлением прав профсоюзов во всей стране. В связи с этим, в соответствии с принципами Федерации Независимых Профсоюзов России "Единство. Солидарность. Справедливость", обращаемся к вам за общественно-публичной поддержкой в час серьезных испытаний для нашей организации».

Таким образом, госпожа Михайлова попыталась апеллировать к своему руководству и коллегам, надеясь получить их поддержку. Которая, конечно же, не была бы лишней, учитывая вес профсоюзов и, как мы уже отмечали ранее, близость руководства Федерации независимых профсоюзов к Кремлю. Ответ не заставил себя долго ждать.

В конце минувшей недели стало известно, что председатель Федерации независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков написал Ульяне Михайловой. В своем письме он отмечает, что Федерация независимых профсоюзов неоднократно обращала внимание руководства облсовпрофа на риски той финансово-хозяйственной деятельности, которая была организована в профсоюзном объединении и профсоюзных учреждениях Псковской области.

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И далее - цитата из письма Шмакова Михайловой: «Вам многократно разъяснялось, что под вашим руководством Псковский облсовпроф осуществляет систематическую деятельность, направленную на извлечение прибыли, с нарушением законодательства совершает коммерческие сделки в условиях очевидного конфликта интересов, в том числе при наличии родственных связей между лицами, их заключающими», - говорится в тексте ответа. Также большой профсоюзный босс сообщает, что Федерация постоянно предлагала прекратить такую практику и указывала, что осуществляемая деятельность может повлечь негативные последствия вплоть до уголовного преследования. И как итог - «При таких обстоятельствах выражаем глубокое сожаление, что вы не прислушались к рекомендациям Федерации независимых профсоюзов России, а продолжали осуществлять предпринимательскую деятельность, которая в настоящее время стала предметом внимания правоохранительных органов. Принципы единства и солидарности безусловно являются базовыми для профсоюзного движения и должны соблюдаться во всех действиях всеми членами профсоюзов, активистами и функционерами профсоюзов, для достижения справедливости. Пренебрежение этими принципами и игнорирование их приводит к негативным последствиям. В сложившихся обстоятельствах общественно-публичное обсуждение происходящих событий может иметь для вас отрицательные последствия».

Как говаривал профессор Преображенский, «так я и думал, именно так и полагал».

Ответ от федерального руководства, с которым у лидера псковских профсоюзов — уже давно конфликт, вполне ожидаемый. И всё это, возможно, говорит в пользу той версии, согласно которой за нынешними неприятностями псковских профсоюзов стоит Москва. Так или иначе, история наверняка получит продолжение. Госпожа Михайлова не сдается, собирается отстаивать свою позицию и дальше. Будем следить за тем, что будет происходить в этом деле — и тут напомню, что многими возбуждение уголовного дела и следственные действия воспринимались как возможность «накопать» что-то более серьезное, чем якобы незаконная предпринимательская деятельность гидрохимической лаборатории профсоюзов.

И напоследок о протестной активности оппозиции. В то время, как в столицах и крупных городах проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах, следуют задержания активистов, в том числе весьма известных персон, в Пскове всё относительно тихо. Не стал тут исключением и субботний митинг КПРФ в рамках всероссийской акции. По подсчетам самих организаторов, в сквере на Четырех углах — в так называемом Гайд-парке собралось около 70 человек. Независимые наблюдатели называют и того меньшую сумму. Коммунисты объясняют это тем, что - лето, отпуска у всех, дачи, огороды, поездки в лес.

У многих этот митинг под эгидой компартии вызвал недоумение.

Вроде бы серьезная политическая сила, партия №2, а дают возможность высказаться на собственных мероприятиях своим политическим оппонентам. Тем более перед выборами. Самое курьезное тут, что у самих коммунистов на довыборах в Псковскую городскую думу по округу №13 есть свой кандидат — Олег Луценко, также на выборы от «Яблока» идет постоянный участник протестных акций несистемной оппозиции Николай Кузьмин. Парадоксально, но на митинге коммунистов выступал последний. Найти тут логику, по-моему, невозможно.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.