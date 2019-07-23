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«Гонки по вертикали»: «Двойник» Пугачевой, Штукин против Штылина и шлепок по ОППе

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Меняется всё в наш век перемен - кадры, подходы, законы.

Две Пугачевых на одних выборах. Вам какая больше нравится — домохойка и депутат от псковского «Яблока» или рабочая на рынке от «Коммунистов России»?

Конфликт в тихом омуте. Заседание Общественной палаты Псковской области ознаменовалось острой словесной перепалкой и наездом на председателя - кто бы мог подумать, что в ОППе такое вообще возможно?

Об этом и многом другом в ближайшие двенадцать минут в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Минувшая неделя, как и многие предыдущие, прошла в регионе под знаком перемен. Это касается не какой-то одной сферы, а множества направлений и областей деятельности. Вот и намедни по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в областном центре разработали новые нормативы градостроительного проектирования.

Новеллы масштабные — они коснутся всех сфер строительства, а также правил оформления фасадов и рекламных вывесок магазинов. Так что застройщикам и предпринимателям предстоит пережить увлекательный период приноравливания к новым требованиям, а городская власть после ухода господина Цецерского учится говорить на новом языке и вставлять в речь определения вроде дизайн-код и брендбук.

- Карандаш?

- Э пенсил.

- Йес (фильм «Джентльмены удачи»)

Или вот — грядут изменения в региональном законодательстве, ограничивающем время продажи алкогольной продукции. Четыре года назад, еще при губернаторе Турчаке, решили: после девяти вечера ни-ни, торговать спиртным нельзя. Теперь - приходит время отыгрывать назад, что, по мнению предпринимателей и поддерживающих их властей, позволит сократить прибыль алкопабов и снизит объем «серого» алкогольного рынка, вдобавок уличных преступлений по пьяни должно стать меньше, а поступлений в бюджет, наоборот, больше.

Так картину рисуют сторонники изменений, после которых жить с 9 до 11 вечера станет, может, и не лучше, но точно - веселее.

- А не хлопнуть ли нам по рюмашке?

- Заметьте, не я это предложил. Идемте (фильм «Покровские ворота»).

Короче, нового и хорошо забытого старого — хватает со всех сторон. Впрочем, мы — программа о политике; и, естественно, особое внимание обращаем на происходящее именно в этой сфере. Тут тоже минувшая неделя изобиловала событиями. Во-первых, в вертикальновластную жизнь вернулся такой несколько подзабытый жанр чиновничьего творчества, как заседания администрации области в расширенном составе — с приглашением руководителей регионального парламента и силовых структур, разных омбудсменов, глав крупнейших муниципалитетов и прочих категорий начальников. Раньше такие рабочие встречи проводились регулярно, примерно раз в месяц, и что особенно важно для нашей программы - по вторникам.

Утром прежний губернатор собирал бомонд, объявлял о кадровых перестановках и изменениях в структуре администрации, а уже через пару часов со всей этой «свежатиной» выходили в эфир мы - комментировали, удивлялись, устраивали «разбор полетов». Очень удобно: утром на паркете, днем в радиогазете.

Так было раньше, а потом эта традиция нарушилась. Расширенные заседания стали проходить не раз в месяц, а значительно реже. Последнее состоялось аж в марте, отчего мы даже заволновались: а не отказались ли в Доме Советов вовсе от такой формы работы.

Но — нет: на минувшей неделе заседание под председательством губернатора прошло. На нем Михаил Ведерников объявил, что заседания администрации поменяют формат.

Теперь они будут проводиться вновь ежемесячно, но будут состоять из открытой и закрытой частей. При этом обсуждать на них станут те вопросы, которые требуют широкого освещения и открытого диалога. Параллельно в администрации работают над внедрением системы электронного документооборота — в будущем власти планируют тут полностью отказаться от бумаги.

Конечно же, не можем мы пройти и мимо продолжающейся ротации региональных элит. Этот процесс идет уже без малого год, стартовал он вскоре после победы Михаила Ведерникова на выборах. За это время изменения произошли в корпусе вице-губернаторов, среди руководителей структурных подразделений администрации, в областном Собрании депутатов, в рядах топ-менеджеров государственных предприятий... - слушайте, на самом деле легче сказать, где они, эти кадровые перестановки, не произошли. На днях продолжился процесс ротации глав муниципальных образований. Подобно тому, как в прошлом году до окончания срока своих полномочий ушел глава Псковского района Владимир Лавренов, а уже в этом году — усвятский руководитель Виктор Иващенко, ныне покидает свой пост их новоржевский коллега Михаил Пашков. Как и выше названные товарищи, он тоже не участвует в выборах.

Впрочем, есть тут и одно серьезное отличие. Господин Пашков ушел на фоне скандала, после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, он пытался перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Суд в соседнем Бежаницком районе продолжался долго, в результате главу решили оштрафовать, впрочем, от наказания он был освобожден в связи с раскаянием. Вот после этой истории стало известно, что Пашков все-таки уходит в отставку — по сообщениям СМИ, в связи с переходом на новое место работы. Правда, какое именно — пока неизвестно. Исполнять обязанности главы Новоржевского района будет заместитель руководителя муниципалитета Валентина Смирнова, ну а на выборы главы идет другой зам - Сергей Мезенцев, человек с весьма интересной биографией: ветеран спецслужб, в прошлом помощник депутата областного Собрания от КПРФ.

Зюгановцы по поводу ухода недавнего сторонника погоревали, но выдвигать своего кандидата в этом районе не стали.

Однако неожиданно на местности нарисовались другие коммунисты — из партии «Коммунисты России» (ну помните, товарищ Максим Сурайкин на президентских выборах, «Вернем Советский Союз!», «10 сталинских ударов» и т.п.). Вот эта альтернативная компартия и выдвинула своего кандидата на новоржевские выборы. И что это за кандидат!

Впрочем, тут следует напомнить, что пару недель назад при обзоре выдвиженцев от партий я шутил на тему того, что список псковского «Яблока» напоминает советскую эстраду: мало того, что там есть бард, врач скорой помощи — эдакий «псковский Розенбаум» Артур Гайдук, так еще в список включили новоржевскую домохозяйку, депутата Новоржевского райсобрания Пугачеву (правда, не Аллу, а Софью — как Ротару). Ну и Кузьмин там тоже, как известно, имеется. Как пелось когда-то, «две звезды, две светлых повести». Вот такая забавная ситуация сложилась — кстати говоря, яблочники в своих реакциях на это наблюдение продемонстрировали наличие чувства юмора. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, звезд на выборах даже больше: у «яблочной» Пугачевой объявился двойник. И выдвинула его, вернее ее — вторую Пугачеву, Светлану — да-да, та самая партия «Коммунисты России».

Свою Пугачеву на новоржевские выборы коммунисты нашли в Пустошкинском районе, в деревне Пыжово, где и проживает выдвинутый кандидат, в настоящее время она является рабочей на рынке.

По поводу появления второй Пугачевой гневно высказался председатель псковского областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Лев Шлосберг: мол, наши политические оппоненты испугались настолько, что нашли… почти двойника кандидата. «Уж и не вспомню, когда это было в Псковской области на выборах в последний раз», - посетовал яблочник.

Ну в последний раз было это как раз недавно, несколько недель назад: партия «Родина» выдвигала на довыборы в областное Собрание экс-члена КПРФ Александра Максимова — а там уже есть Игорь Максимов, кандидат от «Единой России», бывший вице-губернатор. Впрочем, пройти регистрацию «родинский» кандидат не сумел. Посмотрим, пройдут ли установленные законом процедуры Пугачевы и увидят ли избиратели в бюллетене фамилии обеих.

Параллельно «Коммунисты России» выдвинули своего кандидата еще и в Пустошкинском районе, а там от партии власти идет глава областного спорткомитета Иван Штылин, который ранее был депутатом областного Собрания и входил во фракцию КПРФ. «Двойника» Штылина на выборах не появилось — видимо, фамилия редкая. Так или иначе, «Коммунисты России» выдвинули тут... Штукина, безработного жителя деревни Вербилово.

Дабы предвыборный пейзаж обрел завершенность, набросаю еще несколько штрихов: во всех шести районах, где будут выбирать глав, а также на довыборах депутата гордумы в Пскове выдвинуты кандидаты от «Партии роста». Эта организация обычно выполняет на выборах весьма специфическую функцию и, как считается, действует в интересах власти. Напомню, что в прошлом году именно кандидаты от «Партии роста» подавали иски об отмене регистрации оппозиционеров - кандидатов от «Яблока». Районные суды вначале оставили кандидатов, однако после апелляции в вышестоящие инстанции их все-таки сняли. Масштабное выдвижение кандидатов от «Партии роста» позволяет сделать предположение о том, что и в этом году тактика действий, вероятно, будет прежней — поляну будут зачищать, кандидатов от оппозиции снимать.

Как высказался на минувшей неделе, близкий к региональной власти телеграм-канал «Псковский правдоруб» (правда по другому поводу, откликаясь на «смерть псковского политического телеграма»), «теперь всё будет просто. Будет власть и ее вертикаль. Будет системная оппозиция. И будет несистемная оппозиция. Как везде в России. И это очень хорошо».

Напоследок о том, что в кои-то веки занесло меня на заседание Общественной палаты Псковской области.

В регион приезжал сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он коротко выступил перед общественниками, рассказал о цели приезда, традиционно сделал комплимент региону и подробно остановился на теме так называемых «дачных» избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Напомню, что эта придумка ожидаемо вызвала неприятие питерской оппозиции. Власть напротив убеждает, что это - для людей, для демократии, шаг вперед в развитии избирательного процесса. Разумеется, господин Брод именно и об этом и говорил в Пскове, и в целом ничем не удивил. А вот наша Общественная палата несколько озадачила. Дело в том, что мои коллеги в один голос не то что критикуют, прямо-таки не жалеют уничижительных оценок в отношении ОППы (аббревиатура-то какая забавная — сама собой рождает не совсем приличные рифмы) — и бесполезный, де, это орган, и как будто в советские годы с их всеобщим одобрямсом возвращаешься, нет там никакой альтернативы и дискуссий. Ну что я вам хочу сказать на это? Глубокий смысл собрания всех этих почтенных людей мне, может быть, и не открылся, но и никакой жути я там не увидел. Ничего особенного, выходящего из ряда вон, за что Общественную палату Псковской области можно было бы критиковать, а какой-то другой подобный орган - нет. По-моему, то же самое, что везде и у всех сейчас. Не лучше и не хуже. Точно также и с тем же эффектом руководитель швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова со своим криком души предпринимательницы и с долей критики властей, не помогающих бизнесу, могла бы выступать и на сходке «Опоры России», и в ОНФ.

А перепалка председателя регионального отделения «Союза женщин России», советницы сенатора Натальи Никифоровой с председателем Общественной палаты региона Анатолием Мультахом вообще достойна того, чтобы претендовать на победу в номинации «Публичный конфликт недели». Это вообще загадка для общественников, что произошло? Казалось, что после того, как в палате не стало Игоря Батова и Елены Демченковой, выступать там перпендикулярно вообще некому, не осталось возмутителей спокойствия. И вот тут раз — Наталья Никифорова наехала на руководство палаты — и по вопросам, которые на взгляд со стороны не предполагали каких-то горячих дискуссий. Вот как один из этих вопросов описывается на сайте ОППы — наберитесь терпения: «внести изменение в Положение о порядке формирования персонального состава общественных советов при органах исполнительной власти Псковской области, утвержденное решением Совета ОППО от 14.04.2017 с изменениями от 15.05.2019 в части предоставления кандидатами в члены общественного совета при органе исполнительной власти документов в Общественную палату Псковской области в течение 60 календарных дней со дня инициирования формирования персонального состава общественного совета». Вроде бы фигня какая-то, а поди ж ты - стала основой для пламенных спичей госпожи Никифоровой, которая когда-то, будучи депутатом Псковской гордумы, не раз демонстрировала навыки владения разными полемическими приемами — экс-депутат Сергей Калинин точно подтвердит.

Что до нынешнего оппонента госпожи Никифоровой, то председатель Общественной палаты, с недавних пор Почетный гражданин Пскова Анатолий Мультах отбивался, увещевал, предлагал не превращать палату в детский сад. Уж не берусь судить — что на самом деле стало причиной перепалки - те самые вопросы повестки и беспокойство за общее дело или какие-то личные обиды, связанные с тем, кого наградили по случаю недавнего 10-летия палаты, а кого не наградили, или кому присвоили какое-то высокое звание, а кому - нет. В отличие от тех же псковских общественников, строящих тут разные версии и гипотезы, я гадать не буду. Отмечу лишь, что в тихом омуте Общественной палаты, похоже, что-то такое происходит. Забулькало — и, возможно, последует продолжение.

Я с вами прощаюсь, это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго - и с 75-летием освобождения Пскова.