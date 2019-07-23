Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Дней города Пскова
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Зачем сапогам полоска?
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
Про заграничную недвижимость депутатов
Александр Савенко Публикаций: 149
23.07.2019 14:431 «Гонки по вертикали»: «Двойник» Пугачевой, Штукин против Штылина и шлепок по ОППе 16.07.2019 23:337 Где логика? 09.07.2019 17:461 Смех сквозь слезы 02.07.2019 16:341 «Гонки по вертикали»: Ганзейский урок, интрига на выборах и прощание с легендой 25.06.2019 13:421 «Гонки по вертикали»: «Команда 2019», итоги праймериз и визит Миллера Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 22.07.2019 16:422 Оксана Федорова позирует на фоне моря без нижнего белья 21.07.2019 14:197 В День города в Пскове сбили шестилетнюю девочку на улице Труда 21.07.2019 21:112 В ДТП под Псковом погиб велосипедист 21.07.2019 20:280 Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Пскове на неделю 22.07.2019 09:490 Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: «Двойник» Пугачевой, Штукин против Штылина и шлепок по ОППе

23.07.2019 14:43|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Меняется всё в наш век перемен - кадры, подходы, законы.
Две Пугачевых на одних выборах. Вам какая больше нравится — домохойка и депутат от псковского «Яблока» или рабочая на рынке от «Коммунистов России»?
Конфликт в тихом омуте. Заседание Общественной палаты Псковской области ознаменовалось острой словесной перепалкой и наездом на председателя - кто бы мог подумать, что в ОППе такое вообще возможно?

Об этом и многом другом в ближайшие двенадцать минут в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Минувшая неделя, как и многие предыдущие, прошла в регионе под знаком перемен. Это касается не какой-то одной сферы, а множества направлений и областей деятельности. Вот и намедни по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в областном центре разработали новые нормативы градостроительного проектирования.

Новеллы масштабные — они коснутся всех сфер строительства, а также правил оформления фасадов и рекламных вывесок магазинов. Так что застройщикам и предпринимателям предстоит пережить увлекательный период приноравливания к новым требованиям, а городская власть после ухода господина Цецерского учится говорить на новом языке и вставлять в речь определения вроде дизайн-код и брендбук.

- Карандаш?

- Э пенсил.

- Йес (фильм «Джентльмены удачи»)

Или вот — грядут изменения в региональном законодательстве, ограничивающем время продажи алкогольной продукции. Четыре года назад, еще при губернаторе Турчаке, решили: после девяти вечера ни-ни, торговать спиртным нельзя. Теперь - приходит время отыгрывать назад, что, по мнению предпринимателей и поддерживающих их властей, позволит сократить прибыль алкопабов и снизит объем «серого» алкогольного рынка, вдобавок уличных преступлений по пьяни должно стать меньше, а поступлений в бюджет, наоборот, больше.

Так картину рисуют сторонники изменений, после которых жить с 9 до 11 вечера станет, может, и не лучше, но точно - веселее.

- А не хлопнуть ли нам по рюмашке?

- Заметьте, не я это предложил. Идемте (фильм «Покровские ворота»).

Короче, нового и хорошо забытого старого — хватает со всех сторон. Впрочем, мы — программа о политике; и, естественно, особое внимание обращаем на происходящее именно в этой сфере. Тут тоже минувшая неделя изобиловала событиями. Во-первых, в вертикальновластную жизнь вернулся такой несколько подзабытый жанр чиновничьего творчества, как заседания администрации области в расширенном составе — с приглашением руководителей регионального парламента и силовых структур, разных омбудсменов, глав крупнейших муниципалитетов и прочих категорий начальников. Раньше такие рабочие встречи проводились регулярно, примерно раз в месяц, и что особенно важно для нашей программы - по вторникам.

Утром прежний губернатор собирал бомонд, объявлял о кадровых перестановках и изменениях в структуре администрации, а уже через пару часов со всей этой «свежатиной» выходили в эфир мы - комментировали, удивлялись, устраивали «разбор полетов». Очень удобно: утром на паркете, днем в радиогазете.

Так было раньше, а потом эта традиция нарушилась. Расширенные заседания стали проходить не раз в месяц, а значительно реже. Последнее состоялось аж в марте, отчего мы даже заволновались: а не отказались ли в Доме Советов вовсе от такой формы работы.

Но — нет: на минувшей неделе заседание под председательством губернатора прошло. На нем Михаил Ведерников объявил, что заседания администрации поменяют формат.

Теперь они будут проводиться вновь ежемесячно, но будут состоять из открытой и закрытой частей. При этом обсуждать на них станут те вопросы, которые требуют широкого освещения и открытого диалога. Параллельно в администрации работают над внедрением системы электронного документооборота — в будущем власти планируют тут полностью отказаться от бумаги.

Конечно же, не можем мы пройти и мимо продолжающейся ротации региональных элит. Этот процесс идет уже без малого год, стартовал он вскоре после победы Михаила Ведерникова на выборах. За это время изменения произошли в корпусе вице-губернаторов, среди руководителей структурных подразделений администрации, в областном Собрании депутатов, в рядах топ-менеджеров государственных предприятий... - слушайте, на самом деле легче сказать, где они, эти кадровые перестановки, не произошли. На днях продолжился процесс ротации глав муниципальных образований. Подобно тому, как в прошлом году до окончания срока своих полномочий ушел глава Псковского района Владимир Лавренов, а уже в этом году — усвятский руководитель Виктор Иващенко, ныне покидает свой пост их новоржевский коллега Михаил Пашков. Как и выше названные товарищи, он тоже не участвует в выборах.

Впрочем, есть тут и одно серьезное отличие. Господин Пашков ушел на фоне скандала, после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, он пытался перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Суд в соседнем Бежаницком районе продолжался долго, в результате главу решили оштрафовать, впрочем, от наказания он был освобожден в связи с раскаянием. Вот после этой истории стало известно, что Пашков все-таки уходит в отставку — по сообщениям СМИ, в связи с переходом на новое место работы. Правда, какое именно — пока неизвестно. Исполнять обязанности главы Новоржевского района будет заместитель руководителя муниципалитета Валентина Смирнова, ну а на выборы главы идет другой зам - Сергей Мезенцев, человек с весьма интересной биографией: ветеран спецслужб, в прошлом помощник депутата областного Собрания от КПРФ.

Зюгановцы по поводу ухода недавнего сторонника погоревали, но выдвигать своего кандидата в этом районе не стали.

Однако неожиданно на местности нарисовались другие коммунисты — из партии «Коммунисты России» (ну помните, товарищ Максим Сурайкин на президентских выборах, «Вернем Советский Союз!», «10 сталинских ударов» и т.п.). Вот эта альтернативная компартия и выдвинула своего кандидата на новоржевские выборы. И что это за кандидат!

Впрочем, тут следует напомнить, что пару недель назад при обзоре выдвиженцев от партий я шутил на тему того, что список псковского «Яблока» напоминает советскую эстраду: мало того, что там есть бард, врач скорой помощи — эдакий «псковский Розенбаум» Артур Гайдук, так еще в список включили новоржевскую домохозяйку, депутата Новоржевского райсобрания Пугачеву (правда, не Аллу, а Софью — как Ротару). Ну и Кузьмин там тоже, как известно, имеется. Как пелось когда-то, «две звезды, две светлых повести». Вот такая забавная ситуация сложилась — кстати говоря, яблочники в своих реакциях на это наблюдение продемонстрировали наличие чувства юмора. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, звезд на выборах даже больше: у «яблочной» Пугачевой объявился двойник. И выдвинула его, вернее ее — вторую Пугачеву, Светлану — да-да, та самая партия «Коммунисты России».

Свою Пугачеву на новоржевские выборы коммунисты нашли в Пустошкинском районе, в деревне Пыжово, где и проживает выдвинутый кандидат, в настоящее время она является рабочей на рынке.

По поводу появления второй Пугачевой гневно высказался председатель псковского областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Лев Шлосберг: мол, наши политические оппоненты испугались настолько, что нашли… почти двойника кандидата. «Уж и не вспомню, когда это было в Псковской области на выборах в последний раз», - посетовал яблочник.

Ну в последний раз было это как раз недавно, несколько недель назад: партия «Родина» выдвигала на довыборы в областное Собрание экс-члена КПРФ Александра Максимова — а там уже есть Игорь Максимов, кандидат от «Единой России», бывший вице-губернатор. Впрочем, пройти регистрацию «родинский» кандидат не сумел. Посмотрим, пройдут ли установленные законом процедуры Пугачевы и увидят ли избиратели в бюллетене фамилии обеих.

Параллельно «Коммунисты России» выдвинули своего кандидата еще и в Пустошкинском районе, а там от партии власти идет глава областного спорткомитета Иван Штылин, который ранее был депутатом областного Собрания и входил во фракцию КПРФ. «Двойника» Штылина на выборах не появилось — видимо, фамилия редкая. Так или иначе, «Коммунисты России» выдвинули тут... Штукина, безработного жителя деревни Вербилово.

Дабы предвыборный пейзаж обрел завершенность, набросаю еще несколько штрихов: во всех шести районах, где будут выбирать глав, а также на довыборах депутата гордумы в Пскове выдвинуты кандидаты от «Партии роста». Эта организация обычно выполняет на выборах весьма специфическую функцию и, как считается, действует в интересах власти. Напомню, что в прошлом году именно кандидаты от «Партии роста» подавали иски об отмене регистрации оппозиционеров - кандидатов от «Яблока». Районные суды вначале оставили кандидатов, однако после апелляции в вышестоящие инстанции их все-таки сняли. Масштабное выдвижение кандидатов от «Партии роста» позволяет сделать предположение о том, что и в этом году тактика действий, вероятно, будет прежней — поляну будут зачищать, кандидатов от оппозиции снимать.

Как высказался на минувшей неделе, близкий к региональной власти телеграм-канал «Псковский правдоруб» (правда по другому поводу, откликаясь на «смерть псковского политического телеграма»), «теперь всё будет просто. Будет власть и ее вертикаль. Будет системная оппозиция. И будет несистемная оппозиция. Как везде в России. И это очень хорошо».

Напоследок о том, что в кои-то веки занесло меня на заседание Общественной палаты Псковской области.

В регион приезжал сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он коротко выступил перед общественниками, рассказал о цели приезда, традиционно сделал комплимент региону и подробно остановился на теме так называемых «дачных» избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Напомню, что эта придумка ожидаемо вызвала неприятие питерской оппозиции. Власть напротив убеждает, что это - для людей, для демократии, шаг вперед в развитии избирательного процесса. Разумеется, господин Брод именно и об этом и говорил в Пскове, и в целом ничем не удивил. А вот наша Общественная палата несколько озадачила. Дело в том, что мои коллеги в один голос не то что критикуют, прямо-таки не жалеют уничижительных оценок в отношении ОППы (аббревиатура-то какая забавная — сама собой рождает не совсем приличные рифмы) — и бесполезный, де, это орган, и как будто в советские годы с их всеобщим одобрямсом возвращаешься, нет там никакой альтернативы и дискуссий. Ну что я вам хочу сказать на это? Глубокий смысл собрания всех этих почтенных людей мне, может быть, и не открылся, но и никакой жути я там не увидел. Ничего особенного, выходящего из ряда вон, за что Общественную палату Псковской области можно было бы критиковать, а какой-то другой подобный орган - нет. По-моему, то же самое, что везде и у всех сейчас. Не лучше и не хуже. Точно также и с тем же эффектом руководитель швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова со своим криком души предпринимательницы и с долей критики властей, не помогающих бизнесу, могла бы выступать и на сходке «Опоры России», и в ОНФ.

А перепалка председателя регионального отделения «Союза женщин России», советницы сенатора Натальи Никифоровой с председателем Общественной палаты региона Анатолием Мультахом вообще достойна того, чтобы претендовать на победу в номинации «Публичный конфликт недели». Это вообще загадка для общественников, что произошло? Казалось, что после того, как в палате не стало Игоря Батова и Елены Демченковой, выступать там перпендикулярно вообще некому, не осталось возмутителей спокойствия. И вот тут раз — Наталья Никифорова наехала на руководство палаты — и по вопросам, которые на взгляд со стороны не предполагали каких-то горячих дискуссий. Вот как один из этих вопросов описывается на сайте ОППы — наберитесь терпения: «внести изменение в Положение о порядке формирования персонального состава общественных советов при органах исполнительной власти Псковской области, утвержденное решением Совета ОППО от 14.04.2017 с изменениями от 15.05.2019 в части предоставления кандидатами в члены общественного совета при органе исполнительной власти документов в Общественную палату Псковской области в течение 60 календарных дней со дня инициирования формирования персонального состава общественного совета». Вроде бы фигня какая-то, а поди ж ты - стала основой для пламенных спичей госпожи Никифоровой, которая когда-то, будучи депутатом Псковской гордумы, не раз демонстрировала навыки владения разными полемическими приемами — экс-депутат Сергей Калинин точно подтвердит.

Что до нынешнего оппонента госпожи Никифоровой, то председатель Общественной палаты, с недавних пор Почетный гражданин Пскова Анатолий Мультах отбивался, увещевал, предлагал не превращать палату в детский сад. Уж не берусь судить — что на самом деле стало причиной перепалки - те самые вопросы повестки и беспокойство за общее дело или какие-то личные обиды, связанные с тем, кого наградили по случаю недавнего 10-летия палаты, а кого не наградили, или кому присвоили какое-то высокое звание, а кому - нет. В отличие от тех же псковских общественников, строящих тут разные версии и гипотезы, я гадать не буду. Отмечу лишь, что в тихом омуте Общественной палаты, похоже, что-то такое происходит. Забулькало — и, возможно, последует продолжение.

Я с вами прощаюсь, это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго - и с 75-летием освобождения Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 500 человек
23.07.2019, 16:030 «Мисс Вселенная» - уроженка Пскова - возглавила детский конкурс комиксов 23.07.2019, 15:510 В региональном Управлении Росгвардии стартовал турнир по мини-футболу 23.07.2019, 15:350 Псковские единороссы поздравили земляков с днем города 23.07.2019, 15:270 Михаил Ведерников поздравил псковичей с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
23.07.2019, 15:260 В России создадут реестр лишенных родительских прав граждан 23.07.2019, 15:140 СКР опубликовал видео с места пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек 23.07.2019, 15:030 Совет Федерации одобрил закон о региональных брендах 23.07.2019, 15:032 Известная актриса-псковичка Юлия Пересильд примерила свадебное платье: первые фото
23.07.2019, 15:010 Мурманчанин совершил кражу мобильника из сумки коллеги в Пскове 23.07.2019, 14:532 Владимир Путин предложил направлять выпускников медвузов на работу по распределению 23.07.2019, 14:431 «Гонки по вертикали»: «Двойник» Пугачевой, Штукин против Штылина и шлепок по ОППе 23.07.2019, 14:430 На новых комплексах «Слактиса» зарплата может быть повышена до 70-80 тысяч - Дмитрий Матвеев
23.07.2019, 14:400 Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании 23.07.2019, 14:200 В России появится единая система обращения с опасными отходами 23.07.2019, 14:070 Правительство внесло в Госдуму проект о создании единого ресурса данных граждан 23.07.2019, 14:050 Псковстат: Почем картофель и как статистика считает индекс потребительских цен
23.07.2019, 13:560 Сотрудники СИЗО-2 приняли участие в мероприятии по случаю 78-й годовщины со дня первого освобождения Великих Лук  23.07.2019, 13:510 Себестоимость тепличных овощей в Псковской области с каждым годом становится все дороже - великолукский аграрий 23.07.2019, 13:510 Дмитрий Матвеев рассказал, как обеспечить занятость населения на селе 23.07.2019, 13:460 Число жертв пожара в хабаровском лагере выросло до четырех
23.07.2019, 13:340 Госдума приняла закон о возможности получать автомобильные номера самостоятельно у изготовителей 23.07.2019, 13:273 Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове ремонтируют за 1,3 миллиона рублей. ФОТО 23.07.2019, 13:210 Псковская Кадастровая палата: Как проходит утверждение кадастровой стоимости недвижимости в России 23.07.2019, 13:180 Дмитрия Матвеева не радует, что «Кабош» производит почти половину молока в регионе
23.07.2019, 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове 23.07.2019, 13:010 Фестиваль «Когда мы были на войне» пройдет в островских Шиках 23.07.2019, 12:550 Псковские спасатели рассказали о трагедии в Иркутской области 23.07.2019, 12:400 Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
23.07.2019, 12:400 Увеличилось число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском 23.07.2019, 12:360 «Экопром» обеспечивает бесперебойный вывоз мусора во время массовых мероприятий в Псковской области 23.07.2019, 12:300 Загранпаспорт изъяли у должника великолукские приставы 23.07.2019, 12:230 В УФСИН России по Псковской области прошло спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона»
23.07.2019, 12:150 Прокуратура выявила нарушения в деятельности порховского Центра социального обслуживания 23.07.2019, 11:430 Ресторан «Инжир» приглашает на девичник 23.07.2019, 11:370 Великолукская пенсионерка порезала 48-летнего сожителя из-за конфликта в ходе застолья 23.07.2019, 11:230 В «Единой России» выступают за запрет изымать у должников домашних питомцев
23.07.2019, 11:170 80 лет исполняется псковскому художнику-карикатуристу Владимиру Кузнецову 23.07.2019, 11:150 После вмешательства прокуратуры горячая вода вернулась в дома великолукской деревни Золотково 23.07.2019, 10:560 Петр Крупеня руководит работой следователей на месте пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек 23.07.2019, 10:470 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк»
23.07.2019, 10:400 Британская осколочная граната Миллса обезврежена в Печорском районе 23.07.2019, 10:370 О проблемах и достижениях молочной отрасли Псковской области расскажет в «Эхономике» Дмитрий Матвеев 23.07.2019, 10:350 В мусоросборочной камере на Ипподромной горел мусор 23.07.2019, 10:340 Предмет «Экология» может появиться в российских школах
23.07.2019, 10:310 12-летнего мальчика-велосипедиста сбили на Коммунальной 23.07.2019, 10:270 В Новоржеве перед судом предстанет мужчина по обвинению в оскорблении представителя власти 23.07.2019, 10:090 Четверо погибших, в том числе двое детей, обнаружены при пожаре в жилом доме в Острове 23.07.2019, 10:080 Стало известно, как пройдет престольный праздник Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове
23.07.2019, 10:040 Новый квест для школьников «Дружина Александра Невского» разработала компания «Славянский тур» 23.07.2019, 10:020 Два дня будет закрыта для посещения экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в связи со съемками документального фильма 23.07.2019, 09:590 Фотофакт: На Запсковье готовят новую автобусную остановку 23.07.2019, 09:570 Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
23.07.2019, 09:473 Певица Натали прогулялась по Пскову и рассказала о своих впечатлениях 23.07.2019, 09:350 Участники «Клуба поколений» собрались на ежегодный пикник 23.07.2019, 09:320 До 1 октября более 68 тысяч псковских федеральных льготников должны определиться со способом получения набора социальных услуг на 2020 год 23.07.2019, 09:280 Показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба состоятся в День ВМФ на набережной реки Великой
23.07.2019, 09:270 Девять лет назад вышел первый клип уроженки Пскова Оксаны Федоровой 23.07.2019, 09:110 Лучшие региональные проекты поддержит Российское военно-историческое общество 23.07.2019, 09:061 Уникальные документы из библиотеки Генштаба представят на выставке в псковском музее 23.07.2019, 08:590 Рок-карнавал и музыкотерапия: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»
23.07.2019, 08:531 Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС на пальмовое масло 23.07.2019, 08:440 Массовая рассылка налоговых уведомлений началась в Псковской области 23.07.2019, 08:360 В России могут появиться парковки нового формата 23.07.2019, 08:250 Водосвятный молебен состоится во вторник на родине княгини Ольги
23.07.2019, 08:171 Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе 23.07.2019, 08:081 Псков отмечает 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23.07.2019, 07:582 Названа зарплата большинства россиян 23.07.2019, 00:010 В 15 из 68 клещей в Центре гигиены и эпидемиологии в Пскове нашли возбудитель боррелиоза
22.07.2019, 23:211 Теперь уровень интеллекта можно определить с помощью трех вопросов 22.07.2019, 23:080 Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало результаты проверки деятельности ОМСУ 22.07.2019, 22:340 В Пскове прошла презентация песенных сборников автора гимна города. ФОТО 22.07.2019, 22:269 Фотофакт: В Пскове Ольгинский мост протекает во время дождей
22.07.2019, 22:120 Президент РФ ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений 22.07.2019, 22:030 Арт-шансон и ироничный эпатаж: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019» 22.07.2019, 21:560 Приставы озвучили цены на арестованные автомобили, выставленные на следующие торги в Пскове 22.07.2019, 21:274 В Ростехе назвали процент поддельной питьевой воды, продаваемой в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.