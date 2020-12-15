С новым годом! С новым людом!

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15.12.2020 14:31|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодняшний выпуск программы — первый в декабре, региональную политику мы не обозревали уже несколько недель - поэтому сегодня будем говорить не столько о событиях последних дней и обсуждать свежие новости — вроде ухода губернатора Михаила Ведерникова на самоизоляцию или подготовку областных депутатов к завтрашней «бюджетной» сессии, сколько постараемся в одном обзоре захватить несколько предыдущих недель. А начнем вот с чего. 6 декабря в нескольких муниципалитетах Псковской области прошли выборы, тем самым была подведена черта под избирательными кампаниями 2020-го. Тут следует сказать, что ходить на избирательные участки во второй половине этого года жителям региона приходилось достаточно часто — собственно, полугодие началось с голосования по поправкам в Конституцию. Потом, напомню, были выборы главы Печорского района. В сентябре финишировала большая муниципальная кампания, в том числе наделавшие шума выборы в Себеже со снятием кандидата-жириновца и последующим его восстановлением по суду уже в дни голосования. Отмечу, что судебная тяжба по иску ЛДПР продолжается поныне. Ну и вот прошло декабрьское голосование, по итогам которого новый руководитель появился в Великолукском районе.

Если не вдаваться в детали и не перечислять имена из списка победителей, а попытаться подвести итог выборам 2020 года буквально в двух словах, то можно прибегнуть к уже ставшей мемом или почти крылатой фразе единоросса Андрея Турчака: «жахнули всех».

Партия власти, в отличие от кампаний 2019, в этот раз выиграла, по сути дела, всё. Оппозиция проиграла — даже в тех районах, где в принципе могла на что-то рассчитывать. Я сейчас не вдаюсь в причины этого, не говорю, хорошо или плохо - лишь констатирую, что это так, и в этом главный итог избирательных кампаний этого года в Псковской области.

В общем, выборы закончены — но да здравствуют выборы! В том смысле, что на носу у нас — 2021 год с его стартом нового большого электорального цикла. Уже совсем скоро нас ждут кампании по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Подготовка к ним стартовала, и в последние недели мы наблюдаем активизацию политических объединений и отдельных персон. То есть невооруженным глазом видны явные приметы того, что на-ча-лось. Это касается и регионального отделения «Единой России» во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским, где наряду с главной линией этого года — (имею в виду помощь властям в борьбе с коронавирусом и работу волонтерских центров) всё более отчетливо прослеживается и другое направление — по формированию команды, определению кандидатов, поиску новых лиц, общей мобилизации и подготовки к кампаниям; всё это касается и оппозиции.

Вот, скажем, те же псковские коммунисты на недавнем пленуме обкома взяли курс на выборы следующего года, заявляют о необходимости создания широкого «лево-патриотического народного фронта» - говорят, что войти в него должны не только представители организаций, которые традиционно находятся в орбите областного отделения КПРФ, но и активисты местного отделения «Левого фронта», и псковские сторонники Николая Платошкина, и другие.

Кто поведет на выборы этот отряд под красным знаменем — пока вопрос. Напомню, ранее первый секретарь обкома Петр Алексеенко заявил, что намерен покинуть этот пост в ближайшее время. Наблюдатели начали перебирать возможные кандидатуры — мол, есть персек псковского райкома Александр Ножка, но есть и второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов, а бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев — не, не пойдет. И вот тут последовала неожиданность — товарищи уговорили Петра Алексеенко не уходить - и при выдвижении его кандидатуры на партийных выборах в начале следующего года он самоотвод брать не будет. В качестве объяснения причин этого камбэка звучит фраза «Коней на переправе не меняют». Примерно те же мотивы — и у «соколов Жириновского»: в псковском отделении ЛДПР произошла рокировка: на пост регионального координатора вернулся руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Антон Минаков.

При этом в адрес прежнего руководителя, ставшего теперь координатором городской партийной организации в Пскове Артема Васильева из уст коллег звучат исключительно комплиментарные характеристики, а принятое кадровое решение здесь объясняют тем, что на важнейшие и сложные кампании 2021 года нужен опытный руководитель. Как говаривал Глеб Жеглов, он еще молодой, к тому же не знает шесть правил. Господин Минаков, за плечами которого несколько серьезных кампаний, в том числе предыдущие парламентские выборы 2016-го, надо думать, и правила не Жеглова, но Жириновского он знает, и на достижение результата должен быть мотивирован — ему, как говорится, и карты в руки.

В продолжение этой темы скажу, что лидер псковских эсеров Олег Брячак также уже объявил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму и областной парламент. Думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями активизации псковских справедливороссов. Что до псковского «Яблока», то председатель регионального отделения партии Лев Шлосберг в недавнем эфире заявил: дескать, его главная личная цель в 2021 году в Псковской области – это усиление фракции «Яблока» в областном Собрании депутатов. То есть депутатов-яблочников должно стать больше, чем сейчас, а в Собрании нынешнего созыва их двое — кроме самого Льва Шлосберга, это еще и Артур Гайдук.

С учетом сокращения числа депутатов областного Собрания с 44 до 26 и прочих обстоятельств задача представляется архисложной — будем наблюдать, как «Яблоко» справится.

И точно также посмотрим, каким будет участие лидера псковского «Яблока» в федеральной партийной кампании. Он сам — тут процитирую дословно - «намерен всемерно – настолько, насколько позволят физические возможности, участвовать в выборах депутатов Госдумы, готовить команду партии "Яблоко" к этой кампании». Конец цитаты. Звучит амбициозно, однако тут важно, что по этому поводу думают партийные руководители — лидер «Яблока» Григорий Явлинский и председатель организации Николай Рыбаков, как известно, в отношениях первых лиц партии с псковским яблочником не всё гладко и просто.

Это что касается традиционных игроков на нашем политическом поле, однако есть и новые. Не первый месяц в СМИ обсуждается тема участия в выборах 2021 года свежеиспеченных политобъединений. Мы и сами в «Гонках по вертикали» говорили о создании партии «За правду» Захара Прилепина и отмечали первые достаточно робкие шаги его псковских сторонников во главе с любителем интеллектуальных игр Александром Солоповым. Еще и «Московский комсомолец», помнится, цитировали: мол, в Кремле рассматривают возможность регистрации десятка новых партий для создания конкуренции на выборах. Не исключено, что две-три из них пройдут в Госдуму.

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И среди лиц этих новых партий - не традиционные политики с бэкграундом или карьерные чиновники, а представители иных сфер - шоу-бизнеса, масс-медиа, литературы. Спектр тут любопытный - от некоего разработчика компьютерных стрелялок, который как выясняется, является сторонником «прямой демократии», до того самого писателя Прилепина и музыканта Сергея Шнурова. Последний, правда, в начале этого года примкнул к «Партии роста» Бориса Титова, и теперь получает от главного псковского «ростовика» Игоря Романова сигналы и напоминания о некогда данном обещании приехать в Псков.

Тем временем на горизонте появилась, на мой взгляд, весьма схожая и с «Партией Роста», и с условно новой «Партией дела» - еще одна партия. Уж простите за частое упоминание тут слова «новая» - без него в данном случае никак, ибо партия называется «Новые люди». Образована она в этом году учредителем компании «Faberlic» Алексеем Нечаевым. Уже успела провести пару съездов и объявить о планах участия в выборах 2021 года. Заявляется, что отделения партии созданы в более чем шестидесяти регионах страны.

В конце ноября появилось отделение и в Псковской области, руководителем штаба стал некий Александр Борский. В общественно-политической жизни он ранее замечен не был, в поле зрения СМИ не попадал — возможно, именно такой «новый человек» и требуется для партии, позиционирующей себя новой силой.

Отмечу, что псковские сторонники господина Нечаева уже присутствуют в социальных сетях — и что-то мне подсказывает, не за горами их выход в публичное пространство. После этого и сделаем выводы, что это за «новые люди» такие, памятуя: если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно.

Напоследок — от разговора о новых людях перейдем к людям старым. Имею в виду тут не возраст, а период присутствия политических «долгожителей» и «тяжеловесов» в региональной общественно-политической жизни. Я это к тому, что завершается год — и, значит, приходит время публикации очередного рейтинга 100 самых влиятельных персон Псковской области по версии ПЛН. Напомню, это это традиционный проект Псковской Ленты Новостей.

В этом году исследование проводится уже в третий раз. Работа стартовала 1 октября, когда редакция попросила читателей присылать свои предложения по кандидатурам для включения в список. За месяц были получены сотни писем и в результате составлен лонг-лист участников. В дальнейшем к процессу подключилась рабочая группа — эксперты определили 100 наиболее влиятельных персон. Имена ста самых влиятельных персон были включены в анкету для голосования.

В дальнейшем ПЛН обратилась с предложением войти в Общественный экспертный совет и заполнить анкету к двум сотням экспертов, представляющим все муниципальные образования Псковской области, — сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления, активистам политических партий, членам Общественной палаты Псковской области, руководителям и ведущим сотрудникам редакций СМИ. На днях прием анкет был завершен, в настоящее время идет обработка поступивших данных — и уже в ближайшее время на сайте ПЛН появится итоговая публикация с новым рейтингом. Знаю, что многие, в том числе наши радиослушатели и представители псковской политической тусовки, ждут этой публикации — с тем, чтобы внимательно изучить список, узнать о тенденциях, в чем-то согласиться с выводами, а с чем-то, как водится, поспорить. Этот момент совсем близок — так что, следите за публикациями на ПЛН и не пропустите.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы.

Теги: #политика #партии #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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