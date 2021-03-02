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Блоги / Александр Савенко

Согласовать нельзя запретить

02.03.2021 17:19|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

17 мгновений предвыборной весны. Подготовка к сентябрьским выборам вступает в активную фазу. 
Праймериз открытого типа. Единороссы определились с моделью предварительного голосования.
Согласовать нельзя запретить. Акция несистемной оппозиции в Пскове как задачка для регионального УВП.

Здравствуйте! Так сложилось, что в последнее время выпуски «Гонок» зачастую были посвящены протестной активности и действиям оппозиции, что, с одной стороны, вполне естественно, ведь зимой мы наблюдали всплеск этой активности и движуху на оппозиционном фланге, затем отмечали очевидный спад - и всё это было очень актуально. С другой стороны, тема парламентской кампании - безусловно, главных выборов 2021 года - оказалась в тени. Сейчас пришло время исправить этот перекос, тем более, что по теме этого избирательного марафона есть новости. Подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму началась, старт ее активной фазе был дан на февральской встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций. Ну, а уже в эти дни свое предварительное голосование (ПГ), или, иначе говоря, праймериз, запускает «Единая Россия». Напомню, что это традиционная для единороссов процедура, с ее помощью они решают ряд задач - от поиска кандидатов до формирования своей повестки и плавного вступления в избирательную кампанию.

А это еще Штирлиц говаривал, что запоминается не только последняя фраза, но и то, как войти в нужный разговор, - тоже важно.

О старте предварительного голосования накануне объявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. К слову, в это воскресенье экс-губернатор приезжал в Псков, участвовал в мероприятиях, посвященных очередной годовщине гибели десантников 6-й роты. А уже на следующий день он обсуждал с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым формат проведения праймериз и прочие партийные дела, в том числе итоги семинара, на который в конце февраля партия собрала руководителей региональных штабов, политтехнологов и электоральных юристов. Говорили о грядущей кампании, в том числе о ее первом этапе — ПГ, и этот вопрос вызвал, по словам Турчака, большую дискуссию - в основном, вокруг выбора модели голосования. Следует пояснить, в чем тут, собственно, предмет дискуссии, и почему это важно для единороссов. Уставом партии предусмотрены четыре модели проведения праймериз. Первая — самая открытая: в этом случае голосовать может любой желающий. Очевидно, что с точки зрения организации процесса такая модель более сложная - надо еще и убедить людей принять участие в предварительном голосовании. Но есть несомненные плюсы: как отмечают в партии, праймериз становятся более открытыми, прозрачными, к тому же заметным событием в политической жизни, что важно для единороссов. Будущие избиратели успевают еще до основных выборов познакомиться с потенциальными кандидатами. В этом случае больше шансов обеспечить то самое обновление, о котором в «Единой России» так много говорят в последние годы. Для того, чтобы удовлетворить запрос на новые лица, предпочтительнее модель, когда новички имеют больше возможностей попробовать свои силы и побороться с «политическими долгожителями». И вот за этот формат проведения праймериз выступало федеральное руководство партии. Как считает известный политолог Алексей Чеснаков, вопрос о проведении праймериз превратился из процедурного в политический.

И далее - цитата политолога: «Турчак хочет провести политическую, а не технологическую и, тем более, не административную кампанию. Для него важен не только результат, но и стиль. Этот стиль будет определять многие долгосрочные тенденции. Но сопротивление привыкших перестраховываться аппаратчиков на местах очень сильное».

На местах — по крайней мере, в ряде регионов страны выступали за иную — четвертую модель проведения праймериз, когда выборщиками могут быть только члены партии. Она в принципе  дает возможность местным политическим элитам привести на ПГ свой актив, указать им, как голосовать и выдвинуть своих кандидатов. Так или иначе, из-за этого во многом неожиданного спора несколько затянулось объявление начала праймериз. Впрочем, как уже было сказано, дискуссия завершена, президиум Генсовета принял и озвучил решение: предварительное голосование пройдет по первой модели, в основном в электронной форме. И сроки тоже определены.

Регистрация кандидатов начнется в середине марта. До 29 апреля будут приниматься анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Решение проводить предварительное голосование целую неделю в партии считают правильным. Как отмечал в нашем эфире секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, для желающих принять участие в праймериз - это достаточно комфортно, каждый может выбрать удобный для него день.

Теперь осталось только убедить народ, что праймериз ЕР — это важно и в них надо участвовать, а еще необходимо организовать процесс — чтоб всё тут было, как говорится, без сучка и задоринки.

- Ну барин, ты задачи ставишь («Формула любви»).

Что касается других участников сентябрьских выборов, то и тут есть новости, движуха начинается. В конце февраля в Москве прошел съезд «Справедливой России» - эсеры объединились с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новые союзники Захар Прилепин и Геннадий Семигин включены в состав руководства объединенной партии (при этом председателем остается экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов). Еще внесены изменения в устав и название организации — если не ошибаюсь, теперь она официально именуется так: социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». В Псковской области процессом партстроительства занимается Олег Брячак, депутат гордумы и неофициальный лидер областного отделения. Что касается его официального статуса, то, по словам Брячака, уже весной он может вернуться на пост руководителя регионального отделения партии — срок банкротства бизнесмена истекает, а вместе с ним и ограничения, не позволявшие ранее занимать руководящие посты.

Олег Брячак по-прежнему планирует участвовать в выборах в Госдуму — при этом из администрации области на днях последовал какой-то не очень понятный сигнал. Как сообщило со ссылкой на советника губернатора Антона Сергеева подконтрольное региональной власти информагентство, - тут процитирую дословно: «На выборы в Госдуму от эсеров вместо Олега Брячака может пойти Игорь Ананских». Господин Ананских — это действующий депутат от «Справедливой России», ранее никакого отношения к Псковской области не имевший. Недавно он приезжал в Псков, был представлен губернатору Михаилу Ведерникову, однако по словам Олега Брячака речи о выдвижении гостя по одномандатному округу не идет — Ананских может войти в группу, которая включает ряд областей, в том числе Псковскую. Так что в части «вместо Брячака» заявление, очевидно, не соответствует действительности.

Правда, в провластных масс-медиа тут же как-то попытались объясниться — мол, не так были поняты, имели в виду другое. Ну после заявлений Пашиняна об «Искандерах» не удивляемся, однако хоть ложечки нашлись, но осадочек от этого наезда на абсолютно лояльного областной власти эсера остался. Честно говоря, наблюдатели на данный счет пожимают плечами — мол, что значил этот непонятный выпад, к чему всё это?

- Что это было? («Особенности национальной охоты»)

Между тем постепенно повышает степень своей активности региональное отделение ЛДПР. Заявления звучат всё чаще, региональный партийный руководитель Антон Минаков выступил с инициативами на сессии областного Собрания в минувший четверг, а уже сегодня региональные депутаты от ЛДПР публично потребовали повысить размер выплат по уходу за инвалидами.

Что до обкома КПРФ, то первое важное для них мгновение предвыборной весны придется на субботу, 13 марта.

В этот день в Пскове должна пройти региональная отчетно-выборная конференция. Коммунисты будут определяться с руководством. Останется ли Петр Алексеенко на посту первого секретаря обкома или произойдет ротация, узнаем совсем скоро. Пока псковские зюгановцы особой активности не проявляют. Как и их однопартийцы в других регионах страны, проводить ранее планировавшиеся акции в конце февраля не стали.

Не состоялось в Пскове и другое мероприятие, которое хотели провести местные яблочники — три их депутата различного уровня Лев Шлосберг, Дмитрий Пермяков и Николай Кузьмин. Речь о митинге в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. Ожидаемо региональная власть, ссылаясь на Роспотребнадзор, проведение митинга не согласовало. Две судебные инстанции не удовлетворили иск яблочников с требованием признать отказ незаконным. В результате представители оппозиции вышли в субботу на одиночные пикеты. 

Добиваясь права на проведение митинга и устраивая одиночные пикеты, псковская оппозиция стремилась пролонгировать процесс публичных протестов, начатый в январе, и легализовать его. Если представить, что областное УВП согласовало бы митинг, то, во-первых, создало бы прецедент, а, во-вторых, такое решение шло бы вразрез с предыдущими действиями и сигналами, неоднократно посланными властью за последние годы участникам общественно-политического процесса в регионе. Всё это рождало бы вопрос: «А что, так, значит, можно?» Уж точно Лев Шлосберг и Ко всё это понимали.

Лидер псковских яблочников, хотя и проголосовал за тезисы Григория Явлинского и дал объяснения в стриме Олега Кашина, все равно выбрал игру на повышение ставок. В прежние времена, лет 10-15 назад, эта линия очевидно не привела бы к каким-то серьезным последствиям, а в нынешнее время - это рискованно — в то время, как протест в масштабах страны захлебнулся, пытаться гнать эту волну. Попытки легитимизировать протест — с самого начала представлялись наивными. И сами яблочники, знающие правила этой игры, наверняка прекрасно понимали, что ответственные за внутреннюю политику чиновники не согласуют митинг — и ссылаться здесь на проведение в конце февраля акций патриотов (мол, если им можно, то почему нам нельзя) - бессмысленно. Так что это скорее такая форма политической провокации — в том смысле, что это вызов, действие, за которым должна последовать ответка.

В определенном смысле символично, что хождения яблочников по судам практически совпали с выступлением президента на коллеги Федеральной службы безопасности. Это выступление президент начал с темы «так называемой политики сдерживания России». Говорил об «агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль». Это дословно. И вот в этом выступлении некоторые наблюдатели и эксперты увидели подтверждение того, что система переходит от сдерживания оппонентов к жесткому противодействию. Собственно, этого и следовало ожидать. Вспоминаем резонансную статью Григория Явлинского, которую обсуждали и осуждали автора за позицию по Навальному, но там же на самом деле не только и не столько об этом.

Буквально одна цитата из Явлинского: «Те политики и общественные деятели, которые сегодня опасаются попасть под каток обвинений в неподдержке протеста или рассчитывают прокатиться на этой волне, должны бы уже понять, что эта самая волна их же и смоет». Конец цитаты. Понятно, что тут Явлинский имел в виду не руководителя штабов Навального Леонида Волкова или кого-то из его единомышленников. Тут о других — в том числе о тех яблочниках, которые пытались или пытаются прокатиться на этой волне.

Тут можно только гадать, это сам Лев Маркович считает необходимым так действовать, или вынужден идти на такие шаги под взглядом сторонников — молодых радикалов — так или иначе, он идет на повышение ставок. Отмечу, что псковский яблочник и раньше вызывал у представителей системы раздражение, а теперь и вовсе становится для них персоной нон грата. Если посмотреть хоть на федеральный центр, хоть на другие регионы, увидим, что таких оппонентов в Системе, в органах законодательной власти уже практически не осталось. Раньше они были, а сейчас — практически нет, пальцев одной руки будет много, чтобы пересчитать. И в этом смысле реакция власти более чем прогнозируема — только хардкор и противодействие в год больших выборов. Как в той песне, «таких не берут в космонавты». На выборы не пущать, из Собрания выдавливать. Жесткость подходов не удивит — напротив, удивительным будет какая-то дипломатия и мягкость, нравится всё это кому-то или, наоборот, не нравится. Что невольно породит тот самый вопрос «а что, так можно было?» к самой власти, которая неоднократно (на примерах экс-председателя облсовпрофа, депутата областного Собрания Ульяны Михайловой, «яблочных» глав районов и др.) посылала всем вокруг сигналы в том смысле, что как раньше — уже не будет, и если ты против — то жди ответ. В любом случае, продолжаем следить за развитием событий и за тем, как региональная власть будет решать поставленные перед ней задачки.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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