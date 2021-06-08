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Про «космические корабли» Псковщины, выборную стометровку и политический хоккей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Не сидим, не лежим, а меняем режим... Инвестиционный. Чем президент Путин озадачил губернаторов на экономическом форуме в Петербурге?

Про «космические корабли» Псковской области и палку, которой многого не добьешься. Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью радио «Эхо Москвы».

100 дней до выборов. С чем псковские отделения партий выходят на финишную стометровку парламентского марафона.

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный экономический форум. Мероприятие-то экономическое, но оно, безусловно, занимало центральное место в общественно-политической повестке. Достаточно сказать, что там выступал Владимир Путин. И это было одно из нечастых появлений президента на массовых публичных мероприятиях в последний год.

Фото: kremlin.ru

Притом, что выступление на международном - можно сказать, глобальном - экономическом форуме было обращено, прежде всего, миру и деловой среде, Путин нарезал задач и региональным руководителям. Они, в том числе псковский губернатор, сидели в зале и внимали главе государства. Одна из основных задач, поставленных президентом, - уже в ближайшие 2-3 года, если быть точным к 2024-му, повсеместно, в каждом регионе России, обеспечить «для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов - прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы».

Владимир Путин: О чем конкретно идет речь? Каждый регион должен будет четко обозначить приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций.

Вот такую задачу поставил президент перед госуправленцами в субъектах Федерации. Теперь, хочешь - не хочешь, можешь - не можешь, надо выполнять. Причем, делать это предстоит в непростых условиях — они у нас и всегда такие, когда по-другому-то было? А тут еще пандемия, которая никуда не делась, ее последствия будут ощущаться очень долго. К слову, о борьбе с коронавирусом псковский губернатор в дни петербургского форума подробно рассказал в эксклюзивном интервью радио «Эхо Москвы».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Фото: pskov.ru

Подводя итог минувшего года, глава региона охарактеризовал его как сложный, и напомнил, в каких условиях Псковская область весной 2020-го встречала пандемию.

Михаил Ведерников: Год у нас был достаточно сложный, и связано это с тем, что у нас в регионе много проблем в медицине. Наверное, наш регион - один из самых проблемных в этой части. Дефицит медицинских кадров — 57%, и на момент начала пандемии у нас было в наличии всего 170 коек для пациентов с коронавирусом.

- То есть область была не готова.

- Область была не готова, хотя еще 1 марта прошлого года, когда президент прилетал к нам в регион, я ему доложил о том, что у нас есть проблемы с инфекционной службой, попросил помочь и он нас в этом вопросе поддержал. Мы планово работали с правительством.

- Каким образом?

Мы просили профинансировать строительство новой инфекционной областной больницы, а потом увидели, как Минобороны активно включилось в строительство новых многофункциональных медцентров в РФ и попросили президента пойти тем же путем. И сделали абсолютно правильно. Всего за 72 дня в Псковской области были построены новые медцентры — это своего рода «космические корабли» на территории Псковской области с новейшим медоборудованием, широчайшими возможностями и, конечно, нам это очень сильно помогло.

Говоря о проводимой в регионе вакцинации, губернатор произнес, можно сказать, золотые слова: мол, «надо убеждать людей - палкой многого не добьешься». Под этим можно только подписаться. В целом интервью, на мой взгляд, достаточно интересное, познавательное, дающее представление о том, какой план работы есть у региональной власти в условиях пандемии. И вдобавок есть в этом интервью и неожиданные образы — те же «космические корабли» Псковской области, что в год 60-летия первого полета Гагарина и перед анонсированным первым же полетом в космос псковитянки Юлии Пересильд — выглядит особенно актуально. Аудиозапись беседы можно найти на сайте федерального «Эхо Москвы», а стенограмму читайте на Псковской Ленте Новостей.

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Что до других событий форума, имеющих отношение к политической жизни, отмечу встречу на организованной «Единой Россией» площадке секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и губернатора Михаила Ведерникова.

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Как сообщалось ранее, оба станут лидерами списка псковских единороссов на выборах депутатов Псковского областного Собрания. И вот так мы переходим к другой важной политической теме — подготовке партий к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и регионального парламента. До них остается чуть больше ста дней — можно сказать, впереди осталась финишная стометровка. Вбегают на разных скоростях, с разной степенью готовности. Скажем, те же единороссы уже провели праймериз, по результатам которых определены кандидаты на выборы. Об итогах этой процедуры предварительного голосования говорили в понедельник в псковском ГКЦ на региональной партийной конференции. Помимо прочего, на ней избрали делегатов на съезд ЕР, который пройдет 19 июня в Москве. От Псковского регионального отделения «Единой России» в столицу отправятся председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Александр Братчиков. Оба победили на праймериз по определению кандидатов на выборы в региональный парламент по одномандатным округам.

К слову, примерно та же самая повестка — определение делегата на съезд партии — была и у псковских либерал-демократов. Они на партийный форум отправляют регионального координатора ЛДПР Антона Минакова.

Провели свою сходку в минувшие выходные и псковские коммунисты.

Правда, на пленуме обкома, основная повестка была иной — центральное место здесь занимало обсуждение открытого письма лидера КПРФ Геннадия Зюганова президенту России Владимиру Путину, а также итогов недавнего съезда и задач коммунистов областного отделения КПРФ по выполнению решений этого самого съезда. Тут высказались практически все, кого можно отнести к активу областного отделения КПРФ, включая обоих членов ЦК — первого секретаря обкома Петра Алексеенко и экс-депутата Госдумы Владимира Никитина. Общая мысль — и тут процитирую пресс-релиз обкома: «компартия России сражается за справедливость и социализм, против всей мощи олигархического государства. Она не позволила растоптать и уничтожить идеи коммунизма, твердо противостоя циничным русофобам, агрессивным антисоветчикам, безумным националистам и примитивным космополитам».

В общем, всё в этой части достаточно ожидаемо. Как, кстати, вполне ожидаемой можно считать и реакцию лидера КПРФ Геннадия Зюганова на озвученные на днях пункты проекта предвыборной программы еще одной левой партии - «Справедливой России», которая теперь еще и «Патриоты - За правду». Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин озвучили основные тезисы своей программы — и Зюганов не сдержался, публично обвинил эсеров, а заодно и всех прочих оппонентов, в плагиате, то есть в заимствовании их, коммунистов, идей.

На фоне этой относительной активности представителей ведущих российских партий и даже занятных междусобойчиков на левом фланге бросается в глаза пассивность яблочников, в том числе псковских. Разве что федеральную газету «Яблока» на улицах Пскова раздают. А так — всё тут в основном в будущем времени, мол, наберитесь терпения: всё объявим, всё начнем, а пока время еще не пришло. Учитывая, что до старта официальной кампании осталось всего несколько дней, такое поведение прежде активных яблочников выглядит весьма странно. Версий тут можно высказать несколько — начиная той, что лидер Псковского «Яблока» Лев Шлосберг готовится к участию в выборах в Москве и сфокусирован на федеральной повестке.

Хотя, может быть, дело вовсе не в этом, а... в хоккее. Ни для кого не секрет, что Лев Шлосберг мог стать продолжателем славных традиций Владислава Третьяка — хоккейным голкипером. Он сам об этом не раз рассказывал, как мастерил вратарские доспехи и готовил себя к суровым хоккейным битвам. Наверняка не утратил интереса к ледовым баталиям и поныне — видимо, наблюдал за только что завершимся чемпионатом мира, по итогам которого канадцы снова стали лучшими — и это притом, что продули три первые матча и висели на волоске, могли вообще не выйти из группы в раунд плей-офф. Это сейчас можно сказать, что давали фору. В поисках объяснения паузы псковских яблочников допускаю, что яблочники подобно «кленовым листьям» тоже дают фору, чего-то выжидают, теряют дни, возможно, надеясь потом по-быстрому долететь.

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь («Крылья, ноги и хвосты»)

Если говорить серьезно, то ждем от яблочников активизации — по крайней мере, объявлений о том, кто поведет партию на выборы в областное Собрание, кто станет лидером списка, кто представит ее в одномандатных округах и так далее. А то пауза уже действительно затянулась. Как бы не прозевать момент. В ожидании предвыборных новостей от яблочников, равно как и от других потенциальных участников забега, ставлю точку в сегодняшней программе. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.