Блоги / Александр Савенко

В Багдаде всё спокойно?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! На минувшей неделе уже включенный перед парламентской кампанией обратный отсчет проскочил отметку «100 дней до выборов». Помимо того, что это такой психологический момент — дескать, партии и кандидаты выходят на финишную стометровку, тут важно еще и то, что законом установлено: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования – то есть с 10 по 20 июня — должна быть назначена дата выборов депутатов Псковского областного Собрания. Приходит время давать старт, соответствующее решение предстоит принять нашим законодателям. Понятно, что это в определенном смысле формальность — известно же, что выборы пройдут в сентябре. В соответствии с нормами Избирательного кодекса Псковской области, если выборы депутатов регионального парламента и Госдумы проводятся в один год (как в нынешнем, 2021-м), то день голосования совпадает. Федеральное законодательство при этом предусматривает проведение выборов в нижнюю палату российского парламента в третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок работы нынешнего созыва. В этом году такой датой является 19 сентября. Вот на этот воскресный день и будут назначены выборы. Решение оформит на своей последней сессии Псковское областное Собрание депутатов нынешнего созыва в ближайший четверг, 17 июня. После чего начнется официальная избирательная кампания, а свидетелями неофициальной гонки мы являемся все последние месяцы. Не буду сейчас повторяться и говорить о праймериз «Единой России», подготовке других партий, формировании команд кандидатов и презентации троек лидеров списков на выборах в областное Собрание — а там, напомню, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и единороссы Михаил Ведерников с Андреем Турчаком, и эсер Олег Брячак, и много других известных фамилий. Об этом мы говорили достаточно.

Отмечу лишь, что, по общему мнению наблюдателей, кампания проходит очень спокойно, тихо, если не сказать, незаметно и скучно. Это мы с вами — внимательно следящие за общественно-политической жизнью - еще отмечаем какие-то всплески активности, фиксируем заявления и телодвижения политиков, пытаемся разобраться в сути происходящего и сделать прогнозы, а многие избиратели, думаю, даже не в курсе того, что в сентябре у нас важнейшие выборы. Может быть, слышали, но особого значения не придавали — не до того: коронавирус, вакцинация, житейские хлопоты. До выборов ли тут? Короче, всё у нас тут тихо, даже чересчур спокойно, попыток как-то изменить эту ситуацию не заметно. Выражаясь любимыми властью штампами, наступила стабильность, наблюдается политический штиль. К слову, известный исследовательский центр «Петербургская политика» на днях представил очередной ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов России. И что вы думаете?

Эксперты «Петербургской политики» во главе с политологом Михаилом Виноградовым уже во второй раз в этом году повысили рейтинг социально-политической устойчивости Псковской области. В первый раз сделали это по итогам февраля. А вообще за минувший год рейтинг Псковской области политологи повышают уже в третий раз.

То есть сделанные ими выводы очевидны: всё у нас достаточно устойчиво. Понятно, что это в некотором смысле условность - ну рейтинг и рейтинг, его, как говорится, на хлеб не намажешь. При желании с выводами ПП можно и поспорить, привести какие-то другие цифры и другие рейтинги - но вместе с тем этот рейтинг и этот тренд, конечно же, дают определенное представление о том, как происходящее у нас видится экспертам со стороны и как оно всё есть на самом деле.

В общем, как в известном фильме твердил сторож, обходя по ночам город: «Спите, жители Багдада, в Багдаде всё спокойно! » (правда, в это время там происходило много чего такого, о чем сторож и не подозревал) - так и у нас тоже «всё спокойно». Какие-то попытки перевернуть ситуацию, это мерное течение процесса, мы могли бы ожидать от коммунистов, яблочников или представителей несистемной оппозиции. Однако последние - после того, как проявили активность в начале года, столкнулись с жестким противодействием системы, дальнейшим закручиванием гаек, в настоящее время фактически вытеснены из легального политического пространства и, судя по всему, никакого участия в выборном процессе не примут. КПРФ в своем репертуаре — да, как мы знаем, в Псковском областном отделении партии есть определенные подвижки, идет внутрипартийная дискуссия и даже отмечается противостояние условно молодых коммунистов и «старой гвардии», но, как и прежде, всё это, по крайней мере, пока интересно и значимо для достаточно узкого круга членов партии и сочувствующих. Что до яблочников, то у них всё поставлено на паузу. Ждем региональной конференции, предвыборного съезда, объявления кандидатов и лидеров списка на выборах в областное Собрание. Тут интересно, какое место займет лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Напомню, ранее он объявил, что на выборы в Госдуму пойдет не в Псковской области, а в одном из московских избирательных округов — правда, по какому именно, до сих пор непонятно. Выбирает то ли из трех, то ли из пяти. А всего их 15. Кстати, в Преображенском округе, в который Льва Марковича сватали раньше, возможно появление оппозиционера Андрея Пивоварова — об этом на минувшей неделе сообщили российские масс-медиа. Это вдобавок к тем потенциальным кандидатам, о которых говорилось и раньше. А в этом округе будут, естественно, и единоросс, и коммунист, и эсер — да еще какой — интеллектуал Анатолий Вассерман, и прочие. Так что топталище оппозиции в этом округе, которое прогнозировалось и раньше, становится более чем реально. Ну да не факт, что Лев Шлосберг пойдет именно там — как не факт, что он дойдет до финиша и — уж тем более — получит мандат депутата. В общем, возвращение в Псков после сентябрьских выборов более чем реально — и тут яблочнику важно не оказаться без мандата. А вот тут всё запутано. Мало того, что яблочникам в условиях активного противодействия власти будет достаточно сложно сохранить фракцию (даже в составе одного человека) в Собрании депутатов (а я напомню, что число депутатов сокращается почти вдвое — с 44 до 26 человек, округа увеличиваются, ресурсов для успешного выступления в укрупненных округах требуется больше), так еще и непонятно, какое место Шлосберг займет в списке. Будет ли он, участвующий в выборах в Москве, лидером списка на выборах в Псковский региональный парламент — или тут первые позиции займут Артур Гайдук, Дмитрий Пермяков или кто-то еще?

Лев Шлосберг и Артур Гайдук. Фото из архива Псковской Ленты Новостей

И кто тогда получит, скорее всего, единственный депутатский мандат — разумеется, в том случае, если по результатам сентябрьского голосования псковское «Яблоко» преодолеет пятипроцентный барьер и получит представительство в Собрании. Как заявил на минувшей неделе в эфире «Эхо Москвы» в Пскове Лев Шлосберг, мандат получит тот, кто будет иметь на него право, — то есть лидер списка. Так что ждем решения псковских яблочников, а пока листаем свежий выпуск партийной газеты «Гражданин», выпущенной, как сказано в самом издании, «для жителей города Пскова» тиражом 130 тысяч экземпляров! То есть: газета должна попасть в руки чуть ли не каждого избирателя областного центра, коих, если мне память не изменяет, что-то около 160 тысяч. И вот тут обращаем внимание на некоторую странность.

Если исходить из того, что Лев Шлосберг собирается участвовать в выборах в Москве, то зачем чуть ли не полгазеты отдавать под его огромное интервью на весь центральный разворот и первополосный материал за его подписью (написан так, что не остается сомнений: автор планирует и дальше жить в Пскове — не в Москве)?

Как говаривали братья Колобки, «или что-то случилось, или одно из двух». Короче, пророчества из заголовка нашего апрельского материала о Шлосберге «Он улетел, но обещал вернуться», возможно, начинает сбываться даже раньше, чем можно было ожидать.

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К другим темам минувшей недели. Губернатор Михаил Ведерников подверг критике руководителей на местах. Досталось многим — начиная с глав крупнейших городов Псковской области и заканчивая главами поселений — «царьками на местах». Так их охарактеризовал губернатор, говоря про реакцию таких «царьков» на обращения людей. Так что главам поселений рекомендовано менять подходы в работе — иначе будет плохо. Ну и также ждем перемен в Общественной палате Псковской области. Там приступил к работе новый, уже пятый по счету, созыв.

Избран новый председатель — это руководитель областной профсоюзной организации работников образования и науки Наталья Горбачева. Естественно, никто не питает особых иллюзий относительно того, что новый созыв ОП ПО, ведомый свежеиспеченной руководительницей, станет вровень с законодателями мод и первыми лицами региональной власти, которые делают погоду в общественно-политической жизни. Однако стать ярче, активнее, инициативнее — всё это в силах общественников. Посмотрим, изменится ли что-то в работе Общественной палаты. Ждем от госпожи Горбачевой если уж не перестройку (фамилия-то на самом деле к этому обязывает - шутка), то уж, по крайней мере, серьезное изменение подходов. Новому председателю ОП ПО надо стать в некотором смысле противоположностью предшественника: деятельной, инициативной, открытой обществу и СМИ. Посмотрим, насколько оправдаются эти ожидания.

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Ну и напоследок — несколько слов о футболе. На стартовавшем чемпионате Европы сборная России в Петербурге проиграла Бельгии с крупным счетом 0:3. Представители псковского политического класса, журналисты, блогеры не остались в стороне и откомментировали это событие. Некоторые еще и политических очков перед выборами набрали. Вот, скажем, депутат Псковской гордумы Олег Брячак отозвался на это поражение публикацией в соцсетях издевательской фотографии и коротким комментарием.

Цитирую: «Вчера наши футбольные звезды вышли на поле, однако играть не изволили, у них и так все хорошо, огромные зарплаты плюс гонорары от рекламы, будут они бегать еще. Считаю пора разогнать этих лентяев и набрать в сборную талантливых ребятишек». Конец цитаты. Надо ли говорить, что такие слова созвучны мыслям многих — вот и комментарий господина Брячака получил сотни одобрительных откликов и породил оживленную дискуссию. А Псковская Лента Новостей тем временем решила узнать, что думают читатели о выступлении россиян на ЕВРО-2020 и вообще переживают ли они за Дзюбу, Шунина, Семенова и прочих мастеров кожаного мяча. Сегодня на сайте ПЛН запущен опрос: болеете ли вы за наших на чемпионате Европы? Предложен ряд ответов - от ура-патриотического «Разумеется, поддерживаю нашу сборную. «Россия — вперед! Оле-оле-оле!!!» и страдальческого «Именно что болею. После позорных 0:3 от Бельгии испытываю разочарование и стыд» до варианта для самых раздраженных и обозленных — мол, с чего бы нам болеть за кучку этих зажравшихся лентяев-миллионеров?! Даем мы и вариант ответа для тех, кто не столько интересуется спортивной составляющей турнира, сколько следит за всякими политическими моментами, связанными с чемпионатом. Короче, выбор есть. Так что призываю вас принять участие и в этом опросе, и в других голосованиях на сайте ПЛН и в наших группах в социальных сетях. Нам важно знать ваше мнение.

На этом всё на сегодня. В следующий раз встретимся через неделю — будем говорить о подготовке партий к сентябрьским выборам — в том числе обсудим решения, которые примут единороссы в ближайшую субботу на своем предвыборном съезде. На него, напомню, приглашен президент России Владимир Путин, вот вернется с запланированной на 16 июня встречи с американским президентом Джо «Кто Как Обзывается, Тот Так И Называется» Байденом — и сразу на форум партии власти. Наша программа тоже отправляется в столицу — чтобы в следующий раз рассказать вам об увиденном и услышанном.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.