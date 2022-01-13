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Проездной и БДСМ

Жестокое обращение с содержанием кошелька добропорядочного псковича среднего класса началось сразу после новогодних праздников. Проезд в городских автобусах подорожал бессмысленно и беспощадно с 10 января.

За одну поездку наличными теперь надо отдать 31 рубль, банковской картой или мобильным телефоном – совпадение! – 31 рубль. При оплате транспортными картами стоимость колеблется от 27 до 29 рублей, в зависимости от количества поездок. Проездные и транспортные карты еще вырастут в цене, к концу месяца. С Новым годом, крошка! (В этом же месте рассуждения обычно еще добавляют «вы знали, за кого голосовали!»).

В «Псковпассажиравтотрансе» объяснили, что выросли цены топливо и обслуживание автобусного парка. Решать эти проблемы сочли возможным за счет потребителей. Ведь общественный транспорт нужен народу, значит, пассажиры и платят. При этом качество сервиса уже традиционно остается на прежнем уровне или даже падает.

Городские псковские автобусы за последние годы ходить стали реже, некоторые маршруты критично изменились, состояние техники оставляет желать лучшего и светлого будущего всем нам: нередко автопарк обновляется машинами из других городов, поговаривают даже, что списанными, пришедшими там в негодность. Разве что новостей о том, что работникам «Псковпассажиравтотранса» в очередной раз задерживают зарплату, поубавилось.

Конская цена за проезд в автобусах Пскова является местной достопримечательностью, тем, о чем обязательно расскажут случайным попутчикам из другого города любители коротать дорогу за разговором. Такой вот туристический бренд региона. К слову, большей платы за билет на общественном транспорте в небольших городах на Северо-Западе и в Центральной России сложно найти.

Есть мнение, что цена поездки в автобусе – показатель уровня жизни субъекта страны. С учетом того, что немалую часть населения областной столицы составляют военные, то вполне вероятно, что ценообразование ориентировано на уровень их зарплат. Во всяком случае ближайшие к военным частям магазины (даже сетевые) нередко накидывают рубль-другой на свои товары.

Так за что же расплачиваются псковичи в общественном транспорте? За приграничное положение региона? За неэффективных управленцев во главе «Псковпассажиравтотранса»? За то, что областные власти никаким образом не могут уже который год разобраться с ситуацией? К частным перевозчикам вопрос только один: и ты, Брут? Интересно, если бы не поднялся тариф за проезд в городских автобусах, маршрутки бы тоже остались на прежнем уровне или и им резко перестало бы хватать на обслуживание...

Новость о повышении платы за проезд не оставила равнодушными совершенно никого. Некоторые политические активисты увидели в нем повод напомнить о себе некие предпосылки к развитию «ряда неприятных событий» в обществе, имея в виду Казахстан. Традиционно считается, что самые богатые люди – это автомобилисты, курильщики и любители выпить, потому что любое подорожание бензина, сигарет и алкоголя не слишком сказывается на спросе этих товаров. Кажется, теперь в категорию обеспеченных попали и жители города Пскова, активно пользующиеся городским общественным транспортом. Ну, с почином вас!

Дина Дабришюте