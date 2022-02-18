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Дина Дабришюте Публикаций: 25
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Блоги / Дина Дабришюте

Дабришутинг: виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин

18.02.2022 13:49|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 



Темы выпуска:
 

Власть уходит в вирт: зачем госструктурам страницы в соцсетях


 

Очень плохое решение!, или Неубедительные попытки задизайнить Псков


 

Стихи и картины: почему пора похоронить Пушкина



Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем мишеням. Кто бы мог подумать, что мы, только вчера отбросившие лапоть от миски со щами, являемся законодателями виртуальных трендов! 55 миллионов пабликов российских госструктур насчитывает интернет. Такого в мире больше нет нигде! На фоне этой повальной истерии моды в Госдуме предложили законодательно обязать власти всех уровней создавать официальные страницы в соцсетях.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уверен, что это поможет чиновникам быть ближе к народу и наладить, наконец, прямой диалог с ним. Кстати, цифры, которые я привела выше, озвучены тоже Хинштейном. Откуда он их взял, судить не берусь, но выглядят убедительно.

Псковские госструктуры разных мастей вдохновляются на активное ведение соцсетей аж с 2018 года. Всемирная паутина знает примеры, когда чиновники самого высокого ранга эффективно используют онлайн-возможности для связи с населением и объективной оценки народных проблем. Но нередко дальше создания аккаунта дело не заходит. Очень много «мертвых» душ.

Я поначалу пыталась подписаться на все волости, районы, комитеты, депутатов и даже областные общественные организации, чтобы быть в курсе последних новостей. Но очень быстро эту затею оставила и удалила из виртуальных друзей практически всех. У меня постоянно было ощущение, что за мной следят какие-то непонятные люди или мой аккаунт атаковали боты. Левые фото профилей или вообще их отсутствие, ноль публикаций и звенящая виртуальная тишина – вот какими мне запомнились большинство госструктур в соцсетях. Некоторые и в интернет не каждый день заходят, какой уж там прямой диалог с народом и оперативное решение проблем!

Кроме этих досадных реалий хочу обратить внимание на еще один важнейший нюанс социальных сетей – интернет помнит все. Пошел в бар, а вчера выражал кому-то соболезнования? Запостил фото с морей, пока люди доедают х...леб без соли? СМИ передают последние новости твоего района быстрее, чем обновляются публикации в твоем паблике? Дергаться поздно - тебя уже захейтили, удалять сомнительные публикации бессмысленно – их заскринили ровно через секунду, как ты обновил профиль. Эти правила работали еще 10 лет назад, в далеком 2012 году. Тогда на сайте губернатора появилось обращение под названием «Почему прокуроры одевают фашистскую форму?». (Грамматика авторская!)

Поводом для народного возмущения стала следующая история. Помощник Островского межрайонного прокурора Анастасия Чаплыгина, дочь на тот момент первого заместителя прокурора Псковской области Эльмиры Канаевой, вместе с мужем и матерью посетили музей. Чтобы запечатлеть на память семейный поход, они сфотографировались: Анастасия в форме СС, ее муж с оружием солдат нацисткой армии и Эльмира Фаритовна в морской адмиральской форме. Снимки были размещены на личных страницах в соцсетях, потом очень быстро удалены, но найти их в открытом доступе несложно даже сейчас. Гугл подмочит репутацию любого, кто размещает информацию о себе, не думая о последствиях.

Открытые виртуальные двери госструктур привлекут не только счастливых обладателей смартфонов с быстрым интернетом, но и троллей всех мастей, которые будут засорять личные сообщения и гадить в комментариях. Мне кажется, что власть не готова это разгребать. Не у каждого чиновника найдется личный помощник, который будет строчить восторженные комментарии (зачеркнуто) пилить полезный и приемлемый контент и отделять зерна от плевел в ветках обсуждения. А если какую-нибудь волостную главу обяжут сидеть и работать через соцсети, то, боюсь, ее не хватит на живое общение с реальными людьми.

Некоторые региональные СМИ на этой неделе довели до жителей Пскова важную информацию: они (жители) находятся в настоящем восторге от новости, что все вывески на улицах города преображаются. Жила я себе спокойно и не знала об этом и не узнала бы, не читай местную прессу . Для тех, кто в домике, и не знает, чему радоваться, рассказываю: с мая прошлого года в Пскове начали внедрять дизайн-код для вывесок. Пошло все с исторических зданий на центральных улицах, постепенно приобрело общегородские масштабы, в этом году распространится на типовые застройки.

В едином порыве власти сбрасывают с корабля современности большие яркие и кричащие вывески магазинов и учреждений (досталось даже филармонии)! На месте старых дыр в стенах в соответствии с новыми требованиями появляются ... те же яйца, только в профиль. Обязательные для рекламы единая подложка и пастельная цветовая гамма не спасают. Иногда на месте демонтированной вывески не появляется ничего.

Я, конечно, не дизайнер, но выглядит это все как пощечина общественному вкусу. Подставлять левую щеку под нее не хотелось бы, но, кажется, пока власть не разорится на дорогую дизайнерскую контору с опытом создания региональной и городской айдентики, вывески в Пскове будут выглядеть плохо. Размер имеет значение, но решает не только он. Если буквы маленькие, но каждая фирма старается изловчится с ними как только может, то в целом это коллективное народное творчество смотрится неряшливо и не стильно. Интересно еще, когда же дыры от старых вывесок залатают? Сама идея навести порядок в наружной рекламе, безусловна, хороша: разношерстные шрифты выглядят нелепо на фоне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но получаются какие-то полумеры. Только единый дизайн, продуманный до мелочей, может это исправить. Во-первых, на него приедут поглазеть туристы, во-вторых, сейчас это модно, в-третьих, ругать за плохой вкус можно будет одного дизайнера, а не каждый магазин со странной вывеской.

Для создания облика Пскова пригодился бы лучший опыт других городов, например, Рыбинска, где даже вывески сетевых магазинов выглядят стильно и вписываются в исторический облик. В маленьких населенных пунктах единый образ наружной рекламы создает изюминку, подчеркивает особенности местной архитектуры, передает особую атмосферу. Мне странно, что первым за дизайн-код у нас в области взялся Псков, а не Печоры. А ведь мог бы быть уютный районный центр на границе с Эстонией, с тихими улицами, где хочется долго гулять. В реальности за территорией Псково-Печерского монастыря начинается визуальный ад. Все торгаши, уличные и магазинные, задаются здесь одной целью – привлечь к себе внимание туристов любой ценой. Реклама отвлекает и загораживает, разрушает образ города.

Памятники архитектуры, музеи и прочие элементы туристической культурной программы существуют как будто сами по себе, в среде, где нет контекста. Эстетика проигрывает наживе, за характер и атмосферу города отвечают сейчас экскурсоводы и сервис, а могли бы уличные таблички и указатели, хотя бы в историческом центре (все равно в Пскове кроме него нет ничего полноценно туристического). Работа по улучшению внешнего вида областной столицы, по сообщению муниципальных властей, только началась и планирует охватить всю область. На сколько хватит запала и денег, покажет время.

О гибели Александра Сергеевича Пушкина не вспомнил на неделе разве что ленивый человек, полностью оторванный от цивилизации. На улицах Пскова из громкоговорителей звучали его стихи, в соцсетях разворачивались масштабные флешмобы, школьники дремали от рассказов учителей о смертельной дуэли и судьбоносной роли фигуры Александра Сергеевича в мировой литературе. Но это еще не все: на набережной реки Великой открылась выставка «Пушкин от А до Я», на стендах которой не видно ни-че-го (здесь могла быть ваша рифма). Организаторы явно промахнулись с размером шрифта подписей под картинами. Потом полотна Игоря Шаймарданова с азбукой поэтического наследия классика частично испортили вандалы.

Все у нас с уличным искусством не слава богу! Когда выходят новости о том, что эти стенды, кочующие по площадям города с разными выставками, пострадали от чьих-то коростовых рук, я испытываю стойкий эффект дежавю. Только спустя время приходит негодование и хочется поругать хулиганье. Что должно произойти, чтобы эти стенды перестали быть грушей для битья и несли разумное, доброе и вечное в массы? Но вернемся к Пушкину, образ которого возникает в информационном поле чаще, чем заходит речь о льготах для ветеранов ВОВ. Ощущение, что Александра-свет-Сергеевича у нас не вспоминают(курсив), а ему припоминают(курсив) потомки какие-то прижизненные грешки. Память о поэте приобрела фантастические и нелепые формы, заставляя стар и млад поздравлять литератора каждый год с Днем его рождения. Не верите? Почитайте внимательнее в июне заголовки новостей и названия библиотечных акций.

Пушкина давно пора похоронить. Нет ничего более вредного для памяти исторической фигуры или важного события, чем постоянное напоминание о них, попытки приблизить к современности, сделать популярными, наплодить их китайские пластиковые копии. Чем чаще звучат слова о былом величии, чем они пафоснее, чем больше денег тратится на покупку уважения к чему-то или кому-то, тем быстрее нареченный предмет для гордости обесценивается людьми. Кажется, что о Пушкине знают абсолютно все, даже двоечники с задней парты, даже младшая группа детского сада. Это не совсем так.

Его стихи перевираются и путаются в голове со строками других поэтов и русским рэпом, активно обсуждается внешность поэта и его характер, канонизируется няня Арина Родионовна, осуждается подлец-Дантес и в общем-то всё. Ну и Пушкин, конечно, наше всё. А что «всё»? Хранителями этого редкого знания являются филологи, работники музеев поэта и исследователи его творчества. О нем много сказано и написано, но живого интереса этот деятель не вызывает. Пушкин давно мертв, память о нем следует похоронить, хотя бы ради того, чтобы появились те, кому захочется докопаться до истины.

Таким получился мой обзор сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю!

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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