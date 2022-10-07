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Дина Дабришюте Публикаций: 98
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Блоги / Дина Дабришюте

Школа, эмиграция, культура

07.10.2022 15:44|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:
  • Учитель и время.
  • Философский велосипед VS Философский пароход.
  • Главная проблема псковской культуры.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://xn--h1auk5a.xn--p1ai/torzhestvo/shutki-pro-uchitelej-predmetnikov.html

Начало второго месяца учебы ознаменовано Днем учителя. Праздник помогает найти взаимопонимание между детьми, родителями и педагогами. На мой взгляд, только после пятого октября и стартует учебный год. Все, что до него, - раскачка и не заслуживает внимания. Пусть эти слова утешат тех, чьи чада не порадовали оценками в первом месяце первого триместра. Школа - сложная образовательная система. В обществе нет единого мнения ни о том, что она должна делать (учить или воспитывать), ни о том, что обязаны выполнять дети на уроках и дома (когда слушаться маму или Марьванну). Ясно только, что ходить на занятия нужно каждый день, если не болеешь и/или не находишься на домашнем обучении.

Мне кажется, мы никогда не найдем баланса в оценках работы государственных общеобразовательных учреждений. Думаю, проблема в том, что всякий ищет не баланс и понимание, а виноватого, что сильно затрудняет коммуникацию. Школа была и остается структурой, где все друг другу должны. Это, пожалуй, самое губительное в ней. Я как родитель и как педагог не могу даже для себя уловить спасительный баланс здравого смысла, которого следует придерживаться участникам образовательного процесса. И правы, и виноваты почти всегда все стороны.

Например, нет в школе учителя математики второй месяц, родители давят на классного руководителя, истерят в чатиках, пишут на сайт губернатора. Дети получают задания, прорабатывать новые темы приходится дома с мамой и папой (как в лучшие ковидные времена), самостоятельные работы показывают, что такая практика - дохлый номер. Истерика заводится по новому кругу. Школа здесь виновата? Классная? Дети? Родители? Не знаю. Зато я точно убеждена, что не стоит идти работать с детьми, если не можешь принять, что зарплата педагогов в Псковской области существенно ниже общероссийского уровня. Школа только по любви. И педагог обязан любить и предмет, и детей. И даже немножко взрослых. Я пробовала работать только с одной составляющей, не рекомендую. День учителя, Новый год, восьмое марта и начало/конец учебного года – традиционные поводы проявить человечность и уважение по отношению к педагогам. Так уж повелось, что эти теплые чувства выражаются в виде подарков. Опрос родителей показал, что в этом году они намерены сэкономить на данной статье расходов.

Тенденция ожидаемая. Но проявляется не везде. Один родительский комитет, напротив, предлагал собрать весьма кругленькую сумму и вручить ее классной на День учителя в конверте. Дескать, времена сейчас тяжелые. Титаническим усилием воли я не написала в беседу, что вообще-то они такие для всех. Решать вопрос зарплаты бюджетников нужно не с миру по нитке и по праздникам, а на региональном или федеральном уровне. Можно придумать приятные бонусы, которые могло бы организовать государство. Например, распространить действие различных скидок и акций для учащихся на классных руководителей. Неужели педагог, который повел детей в театр или филармонию не заслуживает скидки по Пушкинской карте для себя? Он же идет не отдыхать, а выполнять план внеклассной работы, которая, кстати, сближает гораздо эффективнее, чем подачки подарочки несколько раз в год. Есть деньги или нет, держаться все равно придется. Друг за друга.

Источник: «ВКонтакте»

В 1922 году из РСФСР уплыл «философский пароход». В 2022 году на пароходах, самолетах, автомобилях и велосипедах из РФ утекли сотни тысяч людей. Ура-патриоты этому отчаянно радуются, кричат вслед уехавшим проклятия, улюлюкают и куражатся. Предлагаю посмотреть на новейшую волну эмиграции под другим углом, без выяснения ее причин. По факту, что сто лет назад, что сейчас Россия потеряла не самую худшую часть общества. Потеряла, скорее всего, безвозвратно. Уехали люди прогрессивных взглядов, европеизированные, те, кто следил за мировыми научными тенденциями, специалисты, способные работать по передовым технологиям. Бизнесмены, музыканты, артисты, журналисты, психологи, инженеры, айтишники и люди прочих профессий - одним словом, честные налогоплательщики увезли не только себя и свои интеллектуальные ресурсы, но и деньги. Конечно, есть те, кто остался, кого не мобилизовали и т.д., но сейчас не о них. Как восполнить человеческий ресурс, где найти равноценных профессионалов? Можно попробовать поскрести по сусекам, авось где-нибудь в позаброшенной деревне, например, в Новоржевском районе, сидит себе на печи новый Семен Бадаев или Михаил Щепкин. Шансов, как вы понимаете, немного.

Даже если снизить интеллектуальные запросы, очевидно, что потеря трудового человеческого ресурса невосполнима физически. А в обозримом будущем, в том числе и из-за эмиграции большого количества людей репродуктивного возраста, россиян ждет не просто очередная демографическая яма, а настоящее дно, марианская впадина рождаемости. Хоть и говорят, что скоро «сбежавшие с корабля» вернутся в родные пенаты, я не спешила бы радоваться, даже если так и произойдет. Принять решение расстаться с Родиной, оставить друзей, работу, иногда семью, переезжать туда, где тебе не рады - даже одно из этих обстоятельств может здорово пошатнуть психику человека. Кто не читал письма или дневниковые записи эмигрантов начала 20 века, советую это сделать, чтобы, так сказать, почувствовать вайб.

Я ни в коем случае не уравниваю «философский пароход» столетней давности и велосипед за 50 тысяч для пересечения границы с Грузией. Мы как минимум пока не знаем до конца масштабов интеллектуальной и социальной катастрофы, которая происходит на наших глазах. Понятно только, что больше не будет, как раньше. Пугает, что, скорее всего, хорошо тоже не будет. В конце концов, коллективный Запад это не только толерантность к меньшинствам со всеми неприемлемыми для отечественных скреп вещами. Для Псковской области, например, соседняя Европа была еще и источником финансирования ряда проектов. На какие шиши теперь очистим берег Чудского озера? Кто даст денег на реконструкцию парков? Федеральный центр? Ну-ну. Он же тогда должен и туристов к нам массово засылать, чтобы экскурсоводы и отельеры по миру не пошли, в буквальном смысле тоже, вместе с айтишниками и мужчинами призывного возраста и либеральных взглядов.

Источник: «ВКонтакте»

Интервью с представителями сферы культуры Псковской области каждый раз наводят меня на размышления. После недавнего часового разговора с председателем регионального профильного комитета Ольгой Тимофеевой, а затем интервью с новым художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Алексеем Репниковым и директором областной филармонии Сергеем Жаворонком мне удалось, наконец, понять одну из главных проблем в местной культуре. Я не раз писала о том, как всяческие общественные организации, бюджетные и не бюджетные учреждения борются за зрителя друг с другом, порой намеренно ставя свои мероприятия в одни и те же даты. Учитывая, что далеко не все из них считают нужным грамотно работать со СМИ или самостоятельно заниматься пиаром себя любимых, об их творческих опусах народ узнает в последний момент или вчера.

Еще одну проблему местной сферы культуры я недавно обсуждала с коллегами. Мы констатировали, что в Псковской области даже нет единой афиши мероприятий. Любая информация на вес золота! Странный подход к работе у профильных учреждений, согласитесь. Казалось бы, если творческие встречи, мастер-классы и концерты делают, значит, это кому-нибудь нужно! Я еще не видела ни одного солиста или коллектива, которые были бы в восторге, что к ним никто не пришел. Но не однократно встречала разгневанных потенциальных зрителей, которые пропустили что-то интересное не по личным причинам. Однако проблема не только в том, что чья-то пресс-служба не хочет или не умеет работать. На мой взгляд, корень всех зол скрыт в плохой координации разных учреждений культуры между собой. Живут они как лебедь, рак и щука, каждый норовит свой отчет закрыть и отрапортовать на планерке. Но есть и хорошие новости. Пример грамотной коллективной работы разных подведов комитета по культуре существует - это организация Недели российского джаза.

К ней подключены несколько учреждений: псковская филармония, колледж искусств и областная библиотека. Думаю, где-нибудь еще проводятся тематические мероприятия, только информация доступна узкому кругу людей. На мой взгляд, проведение тематических многодневных фестивалей – это отличная идея не только в формате опер-эйров. Отмечу также, что залогом успеха масштабных проектов являются, бесспорно, читабельные и понятные афиши. Было бы больше фестивалей, может быть, и их научились бы делать. Резюмируя скажу, что первый постковидный летний сезон областной комитет по культуре отработал на отлично. Мероприятий было много и разных, осталось только весь этот просветительско-развлекательный контент причесать и запустить в новый летний сезон, приправив четкой круглогодичной координацией между учреждениями.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #псков #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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