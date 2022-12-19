Блоги / Дина Дабришюте

Простое движенье

Одно из самых неблагодарных дел – общественная работа с молодежью. Целевую аудиторию сложно найти и легко потерять. И конечно, невозможно забыть, сколько сил и времени вложено без моральной и материальной компенсации. Побочно можно отхватить негатива от тех, кому за 35. Они резко критикуют работу со студентами и молодыми кадрами, которым везде дорога, называют себя утилем общества и рассыпаются в токсичных комментариях, если им чего-то не дают и не предлагают. Такая каста обиженных, непринятых, но очень, очень активных и инициативных.

Чем мельче общественное объединение, тем больше недовольных, тем сложнее привлечь молодежь. Однако даже в небольших городах, таких как Псков и районные центры Псковской области, с этой задачей справляются с переменным успехом. Инициативы государственного характера масштабные и, как правило, хейтят их меньше. Яркий тому пример – РДДМ, оно же Российское общественное движение детей и молодежи.

Инициатива его создания была воспринята с ностальгической слезой, объединение сразу же окрестили «новой пионерией». Как и положено серьезной организации, движение организовало съезд в Москве, он проходит с 17 по 21 декабря. Что напрягло меня в новостях оттуда, так это их подача и посыл. Инфоповоды с такого грандиозного масштабного события будто высосаны из пальца: «рассказали о задачах движения» (прочитать положение для этого мало?), «сформировали образ нового Героя» (а чем последние полгода занимается госпропаганда?), «РДШ станет частью РДДМ» (это было очевидно) и так далее.

Отличительной особенностью новостей с молодежных мероприятий уже давно является на содержательная, а эмоциональная сторона событий. Съезд не стал исключением. На нем как будто бы ничего толком не происходит, но мы точно знаем, что у участников хорошее настроение. Фото улыбающихся во все 32 зуба очень молодых людей прилагаются. В моем детстве подобный контент размещали у себя разные секты, в какой момент снимки нездорово счастливых людей стали основным иллюстративным материалом работы с молодежью, я не знаю.

Главная задача инициативной молодежи, собравшейся сейчас в Москве, – выбрать самостоятельно название для нового движения. Пока с этим большие проблемы. Еще осенью организаторы запустили в группе проекта ВК голосование, его даже продлевали. По итогу 5 вариантов названия движения набрали примерно одинаковое количество голосов.

Для выхода из сложившейся ситуации было принято кардинальное решение – переголосовать. Волнуюсь, как с этим удастся справиться цвету российской молодежи. Если рассматривать историю с выбором названия как показательную, то последние надежды на то, что с новой недопионерии выйдет какой-то толк, рассыпаются. Инициаторы движения гордо заявляют, что «кардинально изменили подход к работе с молодежью, теперь ее представители - наши партнеры».

Меня терзают смутные сомнения, что взрослеющее поколение к этому не готово. Генерировать креатив 24/7, селфиться на фоне государственных символов и ходить на халявные концерты – да, реализовывать самостоятельно проекты, развивать свою малую Родину – нет. РДДМ нужно России как идеологическая составляющая, сейчас туда направлен немалый денежный ресурс. Государство делает все, чтобы зажечь пламень патриотизма в пылких сердцах юных россиян. Но что они готовы дать стране взамен?

Дина Дабришюте