Блоги / Дина Дабришюте

Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Причины стать безработным уже в следующем году.

Что укрепит психику россиян?

Удивительный Псковский музей.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3544133

Эмигрировать из России начали не вчера и даже не в прошлом году. Причины у всех разные. Но есть то, что всех уехавших объединяет – поиск средств к существованию. В соцсетях мне не раз попадались профили наших соотечественников, целиком посвященные тонкостям переезда. Одна из часто обсуждаемых тем в них – жизнь в другой стране на пособие по безработице. Судя по контенту, за бугром можно неплохо устроиться и при этом ничего не делать. Конечно, все не совсем так.

В каждой стране свои заморочки. Подробнее об этом вам расскажет любая поисковая система. Сводная информация о том, чем отличается ситуация с безработными в России от, например, Западной Европы, гласит, что у нас пособия маленькие, а вакансий на рынке труда вдвое больше, чем безработных. Это вынуждает компании нанимать иностранцев. Так гласит статистика. Однако мизерное пособие по безработице преследует благую цель - активный поиск работы соискателем. Иначе просто не протянешь! После постановки на биржу труда первые три месяца будешь получать сумму ниже МРОТа. Хотя, казалось бы, куда уж еще меньше. На этой неделе депутаты Госдумы заявили, что законопроект о занятости, принятый аж в 1991 году, устарел. Стране нужен новый герой документ.

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Что, по мнению, народных избранников, стоит изменить? Во-первых, предполагается повысить пособие по безработице. Не сильно, но хотя бы до МРОТ. Во-вторых, назрела необходимость изменить систему работы службы занятости. Ее хотят дополнить участием профсоюзов и активнее подключить работодателей. Кроме того, обратиться за помощью в поиске более интересной занятости в теории смогут и те, кто сейчас трудоустроен. Сверхцель всех изменений – профилактика безработицы. В этом году планируется активное обсуждение и доработка законопроекта, а с 1 января 2024 года его вступление в законную силу.

Звучит все очень красиво, я почти поверила. Соглашусь, что с 1991 года в законодательных документах что-то могло устареть. Но люди, как говорил Воланд у Михаила Булгакова, не меняются. С одной стороны, справедливо хотя бы первые месяцы выплачивать МРОТ тем, кто стоит на бирже труда. С другой, а не жирно ли им будет? Найти работу сейчас не очень сложно, если не сильно привередничать. Наша национальная особенность в том, что мы хотим жизни по щучьему веленью и своему хотенью. Работать за копейки никто не желает, даже чисто из гордости. Вот поэтому так привлекателен для многих фирм труд иностранцев. Те, кто приехал в Россию на заработки из азиатских стран, не будут качать права, а будут вкалывать день и ночь, если надо. Получается, что ограниченность бюджета и принцип «и так сойдет» делают нашу страну привлекательной для некоторых иностранных граждан.

Пока такая ситуация будет сохраняться, никакие повышения пособия для безработных, реорганизация службы занятости не помогут. Условные Джамшуты будут все так же ремонтировать Ольгинский мост в Пскове, пока наши Ваньки пытаются поймать золотую рыбку. Настоящая профилактика безработицы – это вакансии с адекватной зарплатой и соцгарантиями, грамотное взаимодействие учебных заведений и потенциальных работодателей. К сожалению, об этом пока не стоит и мечтать.

Источник: https://www.meme-arsenal.com/create/meme/9882478

Последние месяцы власть имущие так активно взялись за улучшение жизни наших детей, что даже как-то не по себе. Систему образования кроют по чем зря. Например, недавно вышла новость, что на уроках физкультуры в школах будут теперь заниматься самбо. Посмотрим, как быстро во все заведения найдут тренеров по этому виду единоборств. Интересно, будут ли заставлять родителей покупать специальную форму детям. Я ничему не удивлюсь. Хотя нет, удивлюсь, если хоть одно образовательное нововведение когда-нибудь будет внедрено без косяков на местах. Но не только Минобразования умеет удивлять. Минздрав тоже может! С первого июля в поликлиниках появятся детские психиатры.

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У нас не хватает специалистов, на участках терапевты перегружены, в сезон болеют и медики, и дети, врача на дом ждать приходится по двое суток, к массажисту жди очередь месяцами, а нам говорят: «Откроем психиатрический кабинет летом, это давно пора было сделать!» Как бы так помягче выразиться… Медицинская помощь нужна разнообразная, разносторонняя. Помимо детских психиатров, будут теперь в госучреждениях здравоохранения сексологи. Обещают оборудовать даже в регионах кабинеты паллиативной помощи. Здорово! Классно! Дайте два! Но сначала можно как-то убрать очереди в поликлиниках и настроить нормально электронную запись к любому врачу?

Не знаю, как в столицах, а в Псковской области базы явно не хватает. Если читать отчеты регионального здравоохранения, можно даже порадоваться. Очень хотелось бы испытывать положительные эмоции и, как говорится, «в поле». Прийти бы хоть раз в поликлинику детскую или взрослую, не важно, и попасть на прием к врачу по времени, которое написано в твоем номерке… Предаюсь этим фантазиям каждый раз, когда приходится сталкиваться с нашей системой здравоохранения. Спасибо, конечно, что она бесплатная. Но что ж так криво работает? А было ли когда-нибудь иначе? Заметьте, советскую медицину никто ностальгически не вспоминает, в отличие от образования. Скорее, даже наоборот. Сам факт того, что не только в столицах, но и в регионах хотят активно заниматься профилактикой и лечением психиатрических расстройств, очень радует. Не все же перинатальные центры модернизировать.

Но есть два момента: откуда возьмутся специалисты для новых оборудованных кабинетов, и кто к ним пойдет? Если к детскому психиатру могут отправить свое чадо прогрессивные родители, коих сейчас немало, то кто пойдет к сексологу? Скажу даже так: какой нормальный человек пойдет к сексологу? Да еще и добровольно. У нас в стране и психологов-то не особо жалуют, до сих пор поход к этому специалисту воспринимается как что-то постыдное. Пожалуй, легче признаться родным, что сходил в КВД, чем посетил кабинет «мозгоправа». Забавно еще, что тема секса табуирована в школах, в лучшем случае, детям расскажут про ВИЧ, СПИД и пользу презервативов. При этом после 18 лет уже взрослые люди почему-то должны пойти и рассказать какому-то левому человеку про проблемы в постели. Не родилось еще в России поколение, которое отправится массово решать свои беды с головой. Все держится только на скрепах.

Жить в плену стереотипов не так уж и плохо, как может показаться на первый взгляд. Человек окружен привычной средой, точно знает, что, куда и как. Никаких вопросов к мирозданию. Но жить так постоянно, пожалуй, не стоит. Можно пропустить много интересного. Да и глупо себе отказывать в удовольствии наблюдать за тем, как кто-то эти самые стереотипы пытается разрушить. У некоторых это получается! Предлагаю рассмотреть на культурном примере – Псковский музей-заповедник.

В моем детстве туда было интересно ходить только потому, что можно было пропустить несколько уроков. Учеба в универе заводила на экспозиции чуть чаще и сулила длинную экскурсию, которую следовало запомнить и частично пересказать при ответе на зачете или экзамене. Ходить в музей после учебы, признаюсь, у меня не было желания. Здания музея то и дело реставрировались, за их графиком работы следить было неудобно. И вообще, ну что я там не видела?

За последний год Псковский музей-заповедник все чаще оказывался у всех на устах и обращал на себя внимание не только на региональном уровне. Многострадальный мурал с Уитменом по картине из собрания музея обсуждали скрепоносцы вся Руси! Платный вход в Псковский кремль для иногородних ранил в сердце всякого скобаря (неместным все равно, они просто отдадут эту сотку). А сколько пересудов родило объединение и разъединение Псковского и Изборского музеев! Главное в этой истории, что оба учреждения получили федеральный статус. Это другие деньги и другие масштабы работы.

В филиалах Псковского музея-заповедника она кипит круглый год. Высокий туристический сезон теперь отмечается не только местечковыми активностями силами самого музея, но и коллаборацией с совершенно неожиданными подчас творческими коллективами. Например, на прошлогодней «Ночи музеев» на территории палат Постникова танцевали хип-хоп. Классическая музыка тоже звучит в исторических интерьерах с завидным постоянством. Одна Варламовская башня чего стоит! Особенностью круглогодичной работы музея стали по-настоящему интересные временные экспозиции. Их открытия превратились в своего рода шоу, что приятно удивляет постоянных посетителей и радует молодежь. У музея с каждым месяцем все больше партнеров. Казалось бы, учреждению давно пора было подружиться с кем только можно в нашем городке и креативить вместе на благо публики. Долго мы этого ждали. Хорошо, что, наконец, дождались. Плоды совместного труда музея и Молодежного центра, музея и подведов регионального комитета по культуре уже впечатлили псковичей и гостей города. А экскурсии по картинной галерее при свечах… Осталось покорить соцсети каким-нибудь креативными роликами и все, от толп туристов вообще отбоя не будет.

Я думаю, что наш музей теперь стоит посещать как минимум раз в месяц, и вести туда абсолютно всех знакомых и друзей из других городов. Единственный нюанс – в средневековых палатах почти не ловит сеть. Но вряд ли это можно назвать минусом.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте