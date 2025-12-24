Блоги / Дина Дабришюте

Конец фильмов

Сезонные праздники в древности были связаны с ритуалами и обрядами. Годовой цикл жизни человека строился на природных циклах, которым пращуры неукоснительно следовали. Нам же достался технический прогресс, пятидневная рабочая неделя с переработками, культ потребления и фоновый стресс.

Изображение: Gemini

Но желание жить по законам природы есть и у современного человека. Один из способов не потерять счет дней в повседневной рутине – смотреть нужные фильмы. С началом октября включаем атмосферные истории про вампиров и оборотней по книгам Стефани Майер, летом – про приключения, которых у вас не было и не будет никогда, перед последними звонками – сентиментальные истории про школу и взрослую жизнь и так далее.

Пожалуй, самый любимый сезонный праздник в России – Новый год, который сопровождается внушительными каникулами. И стар, и млад, и бюджетники средних лет предаются гастрономическим излишествам в приятных компаниях под любимые старые фильмы. Советские шедевры про Ивана Васильевича, Шурика, отвратительную заливную рыбу уже давно не конкурируют с фильмами о Гарри Поттере и хоббитах Толкиена: когда тебе за 30, любая ностальгия легальна и социально одобряема. Правильное тематическое кино дарит хорошее настроение, создает атмосферу праздника. Правильное тематическое кино – это больше, чем просто образец кинематографа, это культурный код поколений, по которому узнают своих.

А пока кто-то занимается самоидентификацией под советский фильм «Морозко», другой кто-то думает, как бы на этом заработать. В какой-то момент (автор не помнит точно за давностью лет) с новогодними программами передач стало что-то происходить. Вначале на центральных каналах в 90-е появились мюзиклы. Они держались на трех китах – популярных артистах, красивых декорациях и отсылках к известным фильмам. Со временем цитирование культовых (или мемных) сцен переросло в повторение сюжета «на новый лад». Потом стали это делать не только на Новый год, потом не только по праздникам… Теперь, на пороге 2026 года мы имеем следующую картину: кинематограф бОльшей частью состоит из пересъемок старых лент, где главные отличия от первоисточников – дешевая графика и невыразительные актеры. Самоцитирование в индустрии настолько вышло из-под контроля, что герои классики кино и мультфильмов становятся жертвами персонажами влажных фантазий оригинальных сюжетов современных режиссеров. Матроскин, Чебурашка и Шурик такого не заслужили, впрочем, как и их создатели.

Следующий всадник киношного апокалипсиса – отчаянная попытка продать классическую литературу. Булгаков, Пушкин и еще добрая половина русских классиков подверглась настоящему абъюзу со стороны киноиндустрии. Кому, зачем и, главное, доколе? Страшно здесь не то, что школьники не пойдут на двух-трехчасовой сеанс вместо чтения сотен страниц, страшно, что они учителю фильм потом будут пересказывать… Лучше бы по старинке краткое содержание читали или тиктоки с пересказом событий листали. Да и кто сказал, что режиссер правильно донесет до зрителя все 17 традиционных ценностей? Тут, как видим, уже риски другого порядка нарисовались. С марта будущего года Роскомнадзор и министерство культуры планируют держать этот вопрос на контроле. Что же, поглядим (ну или нет).

Хотелось бы в завершении сказать, что вот это у нас все плохо, а зарубежные компании снимают как надо и что надо. Но увы. Чумное поветрие ремейков буквально захватило мир. Из тех премьер, что долетают сквозь санкции, мы видим, в основном, пересъемки культовых сюжетов мировой классики кино и литературы. Графика там несколько дороже нашей, игра актеров кое-где повыразительнее. «Ба! Знакомые всё лица!» - хочется выкрикнуть после просмотра любого трейлера. Возможно, кому-то Барби в костюме викторианской эпохи будет ок. Возможно, именно кочевание из одной картины в другую и делают актера популярным. Возможно, скоро в России закончится кино, интернет, и останется одно телевидение. И тогда мы дружно начнем ностальгировать по славной эпохе ремейков.

